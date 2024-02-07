Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир»

Теги Реал Мадрид Ла Лига НФЛ Колин Каперник Политика Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Экс-игрок НФЛ Колин Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками.

Известный борец против дискриминации поддержал футболиста «Реала», неоднократно сталкивавшегося с проявлениями расизма. Заранее о визите не сообщалось. 

В 2016 году Каперник начал становиться на колено во время исполнения государственного гимна перед матчами НФЛ в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в США.

В 2017 году Колин стал свободным агентом, ни одна команда НФЛ его не подписала. Позже он основал движение «Знай свои права», целью которого является просвещение молодежи в области гражданских прав. 

«Мой брат Винисиус меняет мир. Будь великолепен по-прежнему ✊🔥», – написал бывший игрок в американский футбол в соцсети. 

Фото: соцсеть Колина Каперника.

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27 комментариев
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раньше коперники астрономией занимались, а теперь херней страдают
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Каперник начал акцию задолго до того, как это стало мейнстримом и начало приносить политические очки. он за свои убеждения потерял работу.
Винся - конъюнктурщик, который ничем не рискует, а все в клубе его поддерживают.
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Ответ tankist231
Мне кажется что вся наша жизнь в мире стала хуже из за таких вот борцов, за лгбт, блм и тд, раньше все нормально жили, теперь постоянная борьба за чьи то права
Конечно жизнь стала хуже. Как минимум потому, что я больше не могу иметь нескольких рабов для своей сахарной плантации и мне теперь приходится платить людям за работу на ней.
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Известный астроном Николай Коперник решил подробнее изучить феномен Чёрной Звезды
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Ждем, когда с Винисиусом встретится Грета Тунберг и обменяется с ним футболками
+21
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Ответ Марсель Объелся
Комментарий скрыт
я прекрасно знаю историю его коленопреклонения, и никак иначе чем херней это назвать не могу, сидеть на жопе во время исполнения гимна не есть хорошо
+20
-7
+13
Мне кажется что вся наша жизнь в мире стала хуже из за таких вот борцов, за лгбт, блм и тд, раньше все нормально жили, теперь постоянная борьба за чьи то права
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+9
Когда негры по миру грабят магазины, избивают Белых и так далее - это расизм или нет?
Ненавижу таких лицемеров.
+8
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+7
В Сан-Франциско где он играл, торговая сеть закрыла свои магазины ибо набеги униженных и оскорбленных негров превратились в рутину при полном бездействии полиции. Не припомню чтобы там Коперник что то говорил, вылезла только одна БЛМ активистка которая заявила что эти закрытия акт расизма)
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Ответ Марсель Объелся
Комментарий скрыт
Какой великий борец, встал на колено, несомненно это уровень Ганди и Манделы!
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Носорог ему брат.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Конечно жизнь стала хуже. Как минимум потому, что я больше не могу иметь нескольких рабов для своей сахарной плантации и мне теперь приходится платить людям за работу на ней.
Да я не за это, я примерно за тот период, с 60-ых по 90-ые
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Ответ Ебздрогыч
Ждем, когда с Винисиусом встретится Грета Тунберг и обменяется с ним футболками
Не, Грета всё-таки недостижимый уровень для Винисиуса, даже с учётом его пунктика на расизме.
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с такой фамилией я бы не делал резких заявлений
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Ответ rusik krasav4ik
я прекрасно знаю историю его коленопреклонения, и никак иначе чем херней это назвать не могу, сидеть на жопе во время исполнения гимна не есть хорошо
Согласен,👍можно застудиться.... Можно ведь просто стоять, и поднять обе руки вверх. Всё равно никакого толку, от этих коленопреклонений нету.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Конечно жизнь стала хуже. Как минимум потому, что я больше не могу иметь нескольких рабов для своей сахарной плантации и мне теперь приходится платить людям за работу на ней.
Держись, брат!
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Ответ yellow boy
Известный астроном Николай Коперник решил подробнее изучить феномен Чёрной Звезды
Или черной дыры. Он же небось, как это сейчас принято, за все права борется разом.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Конечно жизнь стала хуже. Как минимум потому, что я больше не могу иметь нескольких рабов для своей сахарной плантации и мне теперь приходится платить людям за работу на ней.
согласен, им и платишь а они еще и недовольны. с рабами было проще
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Обменялся футболками с Джордано Бруно?
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Когда этот пир-бред с нытьём от Винисиуса уже закончиься?
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Человечность определяется отсутствием особого, пристрастного отношения к своей нации и религии, цвету кожи.
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Борец с расизмом! Даже должность ему придумали... За неуважение к государственному гимну так и не хотят ему предъявить, да?
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Коперник кавказской расы?
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Обычный пиар
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