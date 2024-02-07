Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир»

Экс-игрок НФЛ Колин Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками.

Известный борец против дискриминации поддержал футболиста « », неоднократно сталкивавшегося с проявлениями расизма. Заранее о визите не сообщалось.

В 2016 году Каперник начал становиться на колено во время исполнения государственного гимна перед матчами НФЛ в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в США.

В 2017 году Колин стал свободным агентом, ни одна команда НФЛ его не подписала. Позже он основал движение «Знай свои права», целью которого является просвещение молодежи в области гражданских прав.

«Мой брат меняет мир. Будь великолепен по-прежнему ✊🔥», – написал бывший игрок в американский футбол в соцсети.

Фото: соцсеть Колина Каперника.