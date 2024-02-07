Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир»
Экс-игрок НФЛ Колин Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками.
Известный борец против дискриминации поддержал футболиста «Реала», неоднократно сталкивавшегося с проявлениями расизма. Заранее о визите не сообщалось.
В 2016 году Каперник начал становиться на колено во время исполнения государственного гимна перед матчами НФЛ в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в США.
В 2017 году Колин стал свободным агентом, ни одна команда НФЛ его не подписала. Позже он основал движение «Знай свои права», целью которого является просвещение молодежи в области гражданских прав.
«Мой брат Винисиус меняет мир. Будь великолепен по-прежнему ✊🔥», – написал бывший игрок в американский футбол в соцсети.
Фото: соцсеть Колина Каперника.
Винся - конъюнктурщик, который ничем не рискует, а все в клубе его поддерживают.
Ненавижу таких лицемеров.