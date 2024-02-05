«Челси» опасается увольнять Почеттино посреди сезона из-за риска нарушить ФФП (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Маурисио Почеттино вряд ли уволят до конца сезона.

По данным Daily Mail, в «Челси» опасаются, что расторжение контракта с аргентинцем до июля может привести клуб к нарушению правил финансового фэйр-плей, действующих в АПЛ. Расставание с главным тренером и его штабом обойдется «синим» более чем в 10 млн фунтов.

Ранее экс-консультант «Манчестер Сити» заявлял, что лондонцам и без того необходимо продавать футболистов на 100 с лишним миллионов фунтов, чтобы вписаться в лимит.

У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ. Такого не было с 2016 года

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43 комментария
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А думал в хуже чем в МЮ уже некуда, и тут появился Челси
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Зато купили Кайседо и Энцо под 200 миллионов, с которыми дыра в центре поля. Уже даже смешно с того, какой цирк развёл америкос.
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Тогда просто подарите кому нибудь Мудрика
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За вас Эвертон будет отвечать. Действуйте смело
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Боэли и компания красавцы. Под видом какого-то проекта уничтожили клуб за два года. Ну, и самым лучшим трансфером считаю Лавию. Чел просто выиграл в лотерею.
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Боули конечно редкостный 🤡
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Боули красава, за пару лет сменил двух тренеров, накупил на лярд игроков и главное достижение команды - боязнь нарушить ффп, если сейчас начать процесс смены тренера.

Так хреново не управлял клубом в АПЛ никто, даже Глейзеры, которых Боули с легкостью переплюнул.
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Ответ ПравдоРуб
А думал в хуже чем в МЮ уже некуда, и тут появился Челси
Ну пока всё таки МЮ хуже воспринимается, просто потому что бардак в МЮ творится уже 11 год, при этом он не был вызван внешними обстоятельствами. У Боэли ещё есть время, как он им распорядится - отдельный вопрос. А вообще да, Челси на грани того, что ЛЕ и Кубок Англии, которые раньше могли взять в пол ноги, теперь будут считаться большим успехом.
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Ахаха
Фэйл из фэйлов
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Ответ ZarvuR2020
Да особо нет смысла увольнять Почеттино сейчас. Сейчас нет тренера, который с кучей оверпрайснутого молодняка сходу что-то построит. К тому же манёвров на трансферном рынке теперь намного меньше, и не один тренер под большие задачи в Челси не поедет. Можно ещё Артету вспомнить, который первые пару сезонов дико лажал, но Кронке перетерпел и получил претендента на золото. Хотя тенденции из последних двух игр сильно расстраивают конечно.
у Артеты есть мысль и понимание как играть, у Почеттино за пол года так и не появилось этого. В этом вся разница.
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Да особо нет смысла увольнять Почеттино сейчас. Сейчас нет тренера, который с кучей оверпрайснутого молодняка сходу что-то построит. К тому же манёвров на трансферном рынке теперь намного меньше, и не один тренер под большие задачи в Челси не поедет. Можно ещё Артету вспомнить, который первые пару сезонов дико лажал, но Кронке перетерпел и получил претендента на золото. Хотя тенденции из последних двух игр сильно расстраивают конечно.
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То есть такую мысль они допускают???
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Ответ deadjoker
Так есть же обкатанный метод не увольнять, а просто отстранить и платить ЗП. А вместо него нанять нового тренера.
Новому тренеру тоже надо платить ЗП, а это уже нарушение Ффп
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Ответ Quintin07
у Артеты есть мысль и понимание как играть, у Почеттино за пол года так и не появилось этого. В этом вся разница.
Артета пришёл по ходу сезона 2019/2020 и поднялся аж с десятого места на восьмое. Цепанул кубок, но не без судейских косяков. Физрук Лэмпард в том сезоне стал четвёртым. На следующий сезон Арсенал вновь стал восьмым. И яркой игрой там вообще не пахло.
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Ответ f0mk4
То есть такую мысль они допускают???
хорошо бы
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Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
Ммм, обожаю запах ваты по утрам.
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Ответ ZarvuR2020
Ну пока всё таки МЮ хуже воспринимается, просто потому что бардак в МЮ творится уже 11 год, при этом он не был вызван внешними обстоятельствами. У Боэли ещё есть время, как он им распорядится - отдельный вопрос. А вообще да, Челси на грани того, что ЛЕ и Кубок Англии, которые раньше могли взять в пол ноги, теперь будут считаться большим успехом.
Почему хуже? «МЮ» так низко и так быстро не сваливался туда, где сейчас «Челси».
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Ответ Мукунку хороший
Тогда просто подарите кому нибудь Мудрика
Это актив клуба на 70 миллионов, его нельзя дарить, только продать подороже.
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Вот что бывает, когда у тебя много денег, но мало компетенций.
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Поттер же свободен еще?
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По-моему они опасаются того что уже не знают что делать.
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Ждем Моуринью, может в плане игры он устарел, но воспитать характер этим детям, он точно в силах
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Как же рад за Арсенал, что не купили Кайседо и Мудрика, а взяли Райса и Троссарда.
Хотя, наверное у Артеты и они бы заиграли в нормальной системе, а не в американском цирке дю солей.

Почетино может поставить вам нормальный футбол, но скорее всего его уволят.
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ну хоть кто-то жалеет бедный Эвертон)
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Почеттино им не угодил. Не там проблему ищут
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Так есть же обкатанный метод не увольнять, а просто отстранить и платить ЗП. А вместо него нанять нового тренера.
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А в Шип вылететь не опасается!?
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Челси спасёт только очищение шипом😎
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Комментарий удален модератором
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