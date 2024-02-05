«Челси» опасается увольнять Почеттино посреди сезона из-за риска нарушить ФФП (Daily Mail)

Маурисио Почеттино вряд ли уволят до конца сезона.

По данным Daily Mail, в «Челси» опасаются, что расторжение контракта с аргентинцем до июля может привести клуб к нарушению правил финансового фэйр-плей, действующих в АПЛ. Расставание с главным тренером и его штабом обойдется «синим» более чем в 10 млн фунтов.

Ранее экс-консультант «Манчестер Сити» заявлял, что лондонцам и без того необходимо продавать футболистов на 100 с лишним миллионов фунтов, чтобы вписаться в лимит.

У «Челси» 11-е место и 31 очко после 23 туров АПЛ. Такого не было с 2016 года