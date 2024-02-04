Почеттино после 2:4 с «Вулвс»: «Челси» недостаточно хорош и не соответствует истории клуба. Но мы не сдадимся»
Маурисио Почеттино признал, что «Челси» сейчас выступает не лучшим образом.
«Синие» уступили «Вулверхэмптону» на своем поле – 2:4.
«Мы не так плохо начали игру, но то, как мы пропустили первый гол, подкосило команду. Мы пытались поймать кураж, поверить в себя, но настал сложный момент. Мы стали играть менее энергично, и справиться в дальнейшем было тяжело. В первом тайме мы забили себе два гола.
Мы ощущаем давление, необходимость побеждать, играть хорошо. В этом матче у нас не было времени для того, чтобы разыграться, начать действовать с легкостью и уверенностью. Такие голы, как первые два, пропускать нельзя. На команду слишком сильно давили ощущения после игры с «Ливерпулем» (1:4).
Думаю, мы все недостаточно хороши. Такова реальность на данный момент. И меня это тоже касается. Сегодня мы показали, что недостаточно хороши. Мы не смогли должным образом справиться с ситуацией. Никто не может чувствовать себя в безопасности. И я не хочу сказать, что я лучше всех.
Сейчас мы не соответствуем истории клуба, это правда. Нам нужно принять это и быть самокритичными. Мы не сдадимся.
Считается, что «Челси» должен быть в другом положении, но по разным причинам ситуация именно такая. Возможно, потому, что мы недостаточно хороши», – сказал главный тренер «Челси».
Подарил бы ему хоть кто-то методичку по обороне. Тасовать центральных защитников каждый матч, постоянно ездить на Силве.
Тухель из схожего материала за 2 игры собрал бетон в обороне. Да, мало забивали, зато почти не пропускали.
Но с Боули врядли сможет ужиться Жозе
Я не понимаю чего ждет Боулинг? Он уже хорошо знает Флика и его агента лично, это чудо что немец раньше окончания ЧЕ освободился.Чего еще ждут эти баpаны?
Вполне себе соответствует истории Челси до Абрамовича
Жесть. Зачем ты вообще пишешь комментарии?
Ты из тех, кто матчи по хайлайтам смотришь?
Чего ждут, непонятно.
Здравствуй и славься Жозе!!!!
Сейчас речь про 2024 год.