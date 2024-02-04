Почеттино после 2:4 с «Вулвс»: «Челси» недостаточно хорош и не соответствует истории клуба. Но мы не сдадимся»

Маурисио Почеттино признал, что «Челси» сейчас выступает не лучшим образом.

«Синие» уступили « » на своем поле – 2:4.

«Мы не так плохо начали игру, но то, как мы пропустили первый гол, подкосило команду. Мы пытались поймать кураж, поверить в себя, но настал сложный момент. Мы стали играть менее энергично, и справиться в дальнейшем было тяжело. В первом тайме мы забили себе два гола.

Мы ощущаем давление, необходимость побеждать, играть хорошо. В этом матче у нас не было времени для того, чтобы разыграться, начать действовать с легкостью и уверенностью. Такие голы, как первые два, пропускать нельзя. На команду слишком сильно давили ощущения после игры с «Ливерпулем» (1:4).

Думаю, мы все недостаточно хороши. Такова реальность на данный момент. И меня это тоже касается. Сегодня мы показали, что недостаточно хороши. Мы не смогли должным образом справиться с ситуацией. Никто не может чувствовать себя в безопасности. И я не хочу сказать, что я лучше всех.

Сейчас мы не соответствуем истории клуба, это правда. Нам нужно принять это и быть самокритичными. Мы не сдадимся.

Считается, что «Челси» должен быть в другом положении, но по разным причинам ситуация именно такая. Возможно, потому, что мы недостаточно хороши», – сказал главный тренер « ».