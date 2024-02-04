Почеттино после 2:4 с «Вулвс»: «Челси» недостаточно хорош и не соответствует истории клуба. Но мы не сдадимся»

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино признал, что «Челси» сейчас выступает не лучшим образом.

«Синие» уступили «Вулверхэмптону» на своем поле – 2:4.

«Мы не так плохо начали игру, но то, как мы пропустили первый гол, подкосило команду. Мы пытались поймать кураж, поверить в себя, но настал сложный момент. Мы стали играть менее энергично, и справиться в дальнейшем было тяжело. В первом тайме мы забили себе два гола.

Мы ощущаем давление, необходимость побеждать, играть хорошо. В этом матче у нас не было времени для того, чтобы разыграться, начать действовать с легкостью и уверенностью. Такие голы, как первые два, пропускать нельзя. На команду слишком сильно давили ощущения после игры с «Ливерпулем» (1:4).

Думаю, мы все недостаточно хороши. Такова реальность на данный момент. И меня это тоже касается. Сегодня мы показали, что недостаточно хороши. Мы не смогли должным образом справиться с ситуацией. Никто не может чувствовать себя в безопасности. И я не хочу сказать, что я лучше всех.

Сейчас мы не соответствуем истории клуба, это правда. Нам нужно принять это и быть самокритичными. Мы не сдадимся.

Считается, что «Челси» должен быть в другом положении, но по разным причинам ситуация именно такая. Возможно, потому, что мы недостаточно хороши», – сказал главный тренер «Челси».

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
+54
-8
+46
Челси не умеет атаковать и Челси не умеет обороняться, Челси не умеет ничего в последние годы!!!((((
+33
0
+33
Правильно поч, у клуба еще много непобитых рекордов. Нельзя сдаваться…

Подарил бы ему хоть кто-то методичку по обороне. Тасовать центральных защитников каждый матч, постоянно ездить на Силве.
Тухель из схожего материала за 2 игры собрал бетон в обороне. Да, мало забивали, зато почти не пропускали.
+20
-2
+18
Почеттино все-таки тренер среднего разлива. В шпорах ему наверное фартило, но ни в Париже, ни в Челси он практически ничего не показал. С тем составом который сейчас у него есть, получать авоську от волков и плестись во второй половине таблице просто позорище...
+20
-4
+16
Ответ Lucky Luciano
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
Хорошая мысль
Но с Боули врядли сможет ужиться Жозе
+11
0
+11
Смотреть футбол Челси невозможно, ужасно скучно катают защитниками посреди поля меня фланги, после чего идет кросс в штрафную в надежде на какой то шальной удар/рикошет. Жалко болельщиков, там же билеты дорогущие на стемфорд мост.
+8
0
+8
Эта днарина слила в одну калитку тренеру, который не смог усилить состав Броей из-за финансовых проблем, а теперь еще хватает наглости рассуждать кто хорош, а кто нет?

Я не понимаю чего ждет Боулинг? Он уже хорошо знает Флика и его агента лично, это чудо что немец раньше окончания ЧЕ освободился.Чего еще ждут эти баpаны?
+8
-1
+7
Я не знаю, что можно ждать позитивного от Челси, когда у них состав уровня середняка. Это даже если представить, что нет травмированных и все в строю. Сколько они собственноручно тратят на этих середняков - это уже другой вопрос.
+6
-1
+5
Ну, как сказать, не соответствует...
Вполне себе соответствует истории Челси до Абрамовича
+9
-6
+3
Ответ инок
Почеттино все-таки тренер среднего разлива. В шпорах ему наверное фартило, но ни в Париже, ни в Челси он практически ничего не показал. С тем составом который сейчас у него есть, получать авоську от волков и плестись во второй половине таблице просто позорище...
В шпорах ему, "наверное", фартило...
Жесть. Зачем ты вообще пишешь комментарии?
Ты из тех, кто матчи по хайлайтам смотришь?
+7
-4
+3
А кем там соответствовать если пол состава это игроки уровня середняка АПЛ? Даже у Вест Хэма состав будет помощнее.
+3
-1
+2
Ответ человек-муравей человек-физрук
ему видимо не сказали что у Челси никогда не было истории. середняк с претензией на ЧемпионШип. история в Англии только у Ливерпуля Арсенала и МЮ
Ну у них в любом случае будет своя честная история, а не как у некоторых, купленная в кабинете. 🤣
+4
-2
+2
При Абрамовиче уже давно бы уволили…
+2
0
+2
«Но мы не сдадимся и отправимся в шип» Такая была полная цитата. Добавьте в статью
+2
0
+2
Ответ Гол в девятину
Я надеюсь его уже завтра вышвырнут
Я вообще удивлён, что пуша на телефоне не получил с приложухи Челси с заголовком "Club statement" до сих пор.
Чего ждут, непонятно.
+1
0
+1
Ответ Акира_1
Да уволят его в ближайшее время. Благо лёгкий календарь кончился, и теперь объективный уровень арга всем виден.
У буков уже меньше 5 коэф.Только чудо спасет арга
+1
0
+1
Поч, чемодан, вокзал, Аргентина!
Здравствуй и славься Жозе!!!!
+1
0
+1
Ответ A.B.W.
Какая команда в ТОП-5 Чемпионатах играет исключительно в контратакующий футбол, как ставит Моу и является успешной ?
Реал 11/12 был лучшей командой в своём роде рекорд По забитым в ла лиге не побили ни мсн ни ббс, Челси второго пришествия был одним самых крутых в контратаках , пока Карбонейро не вмешалась. Жозе умеет давать результат, и оставлять после себя надежную защиту минимум. Да и сам он куда лучше чем Поч и Поттер и все кто есть на рынке на данный момент вместе взятые . Контратакующий футбол принёс Юве два финала ЛЧ , как бы вы не ругали Аллегри , ведь после него Юве даже попасть в плей-офф не мог , а че зато теперь за золото будет играть с Интером , который кстати говоря контригрой выбил себе билет в финал в прошлом сезоне
+2
-1
+1
Ответ Lucky Luciano
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
Жозе давно ничо не может
0
0
0
Ответ headmaster
Ну вон Арсенал смог выиграть) конечно, Челси и Арсенал сейчас команды разного уровня, но не выглядит совсем уже безнадежным матчем
Там трофей на кону будет. Ну и да, пока — далеко не "Арсенал".
0
0
0
Ответ Lucky Luciano
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
Какая команда в ТОП-5 Чемпионатах играет исключительно в контратакующий футбол, как ставит Моу и является успешной ?
0
0
0
Ответ Lucky Luciano
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
Зачем Челси контратаки, если они по 4 банки пускают от всех. У них обороны нет. Ну будет у команды показатель в 1.5 гола на контрах в матче. И что ,если им залетает по 2-4 банки
0
0
0
Верните Абрамовича!!!!
0
0
0
Ответ Lucky Luciano
Реал 11/12 был лучшей командой в своём роде рекорд По забитым в ла лиге не побили ни мсн ни ббс, Челси второго пришествия был одним самых крутых в контратаках , пока Карбонейро не вмешалась. Жозе умеет давать результат, и оставлять после себя надежную защиту минимум. Да и сам он куда лучше чем Поч и Поттер и все кто есть на рынке на данный момент вместе взятые . Контратакующий футбол принёс Юве два финала ЛЧ , как бы вы не ругали Аллегри , ведь после него Юве даже попасть в плей-офф не мог , а че зато теперь за золото будет играть с Интером , который кстати говоря контригрой выбил себе билет в финал в прошлом сезоне
Ты ещё 2004 вспомни.

Сейчас речь про 2024 год.
0
0
0
Ответ Captain Jack Harkness
Зачем Челси контратаки, если они по 4 банки пускают от всех. У них обороны нет. Ну будет у команды показатель в 1.5 гола на контрах в матче. И что ,если им залетает по 2-4 банки
Так Моуриньо как раз и сможет решить проблемы с обороной
0
0
0
Ответ Lucky Luciano
Реал 11/12 был лучшей командой в своём роде рекорд По забитым в ла лиге не побили ни мсн ни ббс, Челси второго пришествия был одним самых крутых в контратаках , пока Карбонейро не вмешалась. Жозе умеет давать результат, и оставлять после себя надежную защиту минимум. Да и сам он куда лучше чем Поч и Поттер и все кто есть на рынке на данный момент вместе взятые . Контратакующий футбол принёс Юве два финала ЛЧ , как бы вы не ругали Аллегри , ведь после него Юве даже попасть в плей-офф не мог , а че зато теперь за золото будет играть с Интером , который кстати говоря контригрой выбил себе билет в финал в прошлом сезоне
Я не все матчи Ромы смотрел. Но не сложилось впечатление, что прям в контратаку играли только.
0
0
0
Ответ Lucky Luciano
Жозе как ни странно, может сделать из них лучшую контратакующую команду , показатели Ромы были на уровне, если бы не уровень игроков , Это шанс для Челси прийти в себя и шанс для Моуриньо вернуться в элиты. Тут прям все звёзды совпадают
У челси уровень игроков не тянет, чтобы бороться за 1 место
0
0
0
Ответ Psicho
Да уйди ты уже сам, господи….
Ну целиком сырая команда же, вдобавок молодая.
0
0
0
Ответ Гол в девятину
У буков уже меньше 5 коэф.Только чудо спасет арга
Какое чудо там. ) Вилла в гостях, Пэлас ( ну теоретически может быть отскок, но для этого надо обыграть Виллу), потом унижение от Сити в гостях и Уэмбли с Ливерпулем. Он будет уволен в одной из этих игр 90 %, лучше раньше бы, чтобы тренер другой хоть какие-то шансы имел подготовиться к финалу. Не хочется смотреть очередной диклас арга.
0
0
0
Ответ Акира_1
Какое чудо там. ) Вилла в гостях, Пэлас ( ну теоретически может быть отскок, но для этого надо обыграть Виллу), потом унижение от Сити в гостях и Уэмбли с Ливерпулем. Он будет уволен в одной из этих игр 90 %, лучше раньше бы, чтобы тренер другой хоть какие-то шансы имел подготовиться к финалу. Не хочется смотреть очередной диклас арга.
Я надеюсь его уже завтра вышвырнут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий