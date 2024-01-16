«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» предложит Килиану Мбаппе сильно больше 100 млн евро в год.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает в июне 2024 года.

«В этой истории с Мбаппе нужны четкие идеи.

С одной стороны у нас есть предложение, и это древний Рим, древняя Греция и пирамиды Египта, которые готовы дать игроку. Такого мы раньше не видели: гораздо больше 100 миллионов за сезон. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами. Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать мать игрока. Честно, это что-то невероятное.

С другой стороны будет что-то... Я хотел сказать «нормальное». Это нормально, когда речь о «Реале». Обычная зарплата для звезд футбола – около 30 миллионов. Может, чуть больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его на Землю.

Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбирать. Если это деньги... Он может говорить, что «ПСЖ» – это про спорт, потому что команда продолжит прогрессировать в том же ключе, в котором начала летом. Он может задуматься о победе [в Лиге чемпионов] с «ПСЖ», а не с «Реалом», который уже тысячу раз это делал.

Но на бумаге мы видим разрыв, которого раньше никогда не встречали. Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно», – сказал журналист.

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82 комментария
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Конечно деньги!
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Ответ fan_stepan
Конечно деньги!
Мбаппе: "За деньги да!"
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Ответ Iamliam
Вот она реальная проверка для Мбаппе, ради чего он в футболе: ради денег или ради больших побед. Очень интересно чем это все закончится.
давно уже все понятно
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Ответ fan_stepan
Конечно деньги!
Приз!
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+9
в итоге Месси купит Мбапе на плантацию в Майами
+11
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+6
Ответ Пикачу82
Что тут думать то? Для него это работа и выбор очевиден, там где больше заплатят.
на поверхности только верхушка айсберга,а основная масса его под водой. у Рона с зарплатой 15 лимонов ,доход был. больше 100. а тот же Погба и де хея повелись на зарплату и в итоге потеряли гораздо больше чем нашли. так и мбаппе.
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Вот она реальная проверка для Мбаппе, ради чего он в футболе: ради денег или ради больших побед. Очень интересно чем это все закончится.
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Вот и хорошо Реалу эта тряпка сто лет не сдалась.Там играют титаны,а не лузеры.
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ну чем еще может парижское шапито заманить,только деньгами,более противного клуба трудно найти)
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Клубы могли договориться и вообще не подписывать Мбаппе. Этот идиот разгоняет зарплатные ведомости и других клубов.
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Ответ komkor
Черные титаны ) это что то новое. Надо срочно перечитать легенды древней Греции))
Эти черные титаны барсу надели и провернули!
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Ответ Iamliam
Вот она реальная проверка для Мбаппе, ради чего он в футболе: ради денег или ради больших побед. Очень интересно чем это все закончится.
Ему уже 25 лет.
Очевидно что величия по ЗМ уровня Месси и Роналду ему не достичь.
Какие-то рекорды по забитым мячам (типа больше всех в истории) ему скорее всего тоже не грозит.

То есть на одной чаше весов возможность повозиться в игру с величием (и то результат туманен) и выиграть ЛЧ или ОЧЕНЬ МНОГО денег.

Куда больше вероятно что выбор в пользу денег он уже сделал окончательно.
А учитывая в какой фарс превратились все эти ЗМ и The Best и подавно возможно для него это не мотивация)
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А ПСЖ вообще заработал столько денег за сезон,чтобы отсыпать такую зарплату? Как там с ФФП все сходится?
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Думаю продлит контракт с ПСЖ
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Бабло побеждает зло!
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Если это правильный перевод, то звучит, как бред сумасшедшего
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Ответ Анатолий Конь
"В Реал 2 раза не зовут ",- говорили они.
Ваш клуб даже душ после игр не разрешает игрокам принять молчал бы уж
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Арабам должно быть обидно, что они могут только деньгами заманить игрока.
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"Вах, как ты мне надоел. Будет, будет - шашлык из тебя будет"
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Ответ adminS.ru
Комментарий удален модератором
о Господи,еще одно чудо вылезло,вы там с одной школы видимо...кефира перепил что ли,Петросян отдыхает,срочно в аншлаг тебе надо)
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Ответ тото и оно кутуньо
Мбаппе, возможно, и выбрал бы футбол, но окружение принудит выбрать деньги. Как бы принудило окружение и любого из нас. Мечта одного человека=решение финансовых проблем сотни человек
Любой бы из нас и без окружения выбрал такие деньги
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- Я тебе дам 100 миллионов!
- Ха! Старая катерина!
- Да ты что! Действительные - вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы! На тебе сто миллионов... Слушай, возьми их все - я себе еще нарисую.
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Предложение ПСЖ невероятно??? Шейхи уже давно платят Мбаппе огромные деньги. Ничего нового в этом нет.
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Продолжение сериала "Мбаппе. Мечты и реальность."
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хоть бы не перешел в Мадрид, а там расцвел Эндрик
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Так послушать, так большинство бы отказалось от зп как минимум в три раза выше и ещё кучи внезарплатных денежных и не денежных бенефитов, и всё ради какой-то там идеи. Если эта идея - уехать из России, то может быть, а так, Мбаппе явно не в этой ситуации. Шанс выиграть ЛЧ есть и с ПСЖ, да и клуб не из условной Саудовской Аравии или МЛС.
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Ответ Алексей Иваненко
ну чем еще может парижское шапито заманить,только деньгами,более противного клуба трудно найти)
Зенит и Спартак
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Ответ Алексей Иваненко
ну чем еще может парижское шапито заманить,только деньгами,более противного клуба трудно найти)
Комментарий удален модератором
Ответ fan_stepan
Конечно деньги!
а почему нет?
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Ответ тото и оно кутуньо
Это большинство будет осуждать его до тех пор, пока не окажутся перед таким выбором. А так как, скорее всего никогда не окажутся, то и не поймут. Всегда полагал, что громче всех повторяют мантру «не в деньгах счастье» самые жадные из нас
Но когда у тебя уже и так столько денег что лопатой греби и бизнесы,то есть поток денег не прекратиться даже если завершишь карьреу,к чему еще?А есть еще амбиции и возможность войти в историю
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