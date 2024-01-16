«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде

Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» предложит Килиану Мбаппе сильно больше 100 млн евро в год.

Срок действующего контракта форварда с клубом истекает в июне 2024 года.

«В этой истории с нужны четкие идеи.

С одной стороны у нас есть предложение, и это древний Рим, древняя Греция и пирамиды Египта, которые готовы дать игроку. Такого мы раньше не видели: гораздо больше 100 миллионов за сезон. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами. Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать мать игрока. Честно, это что-то невероятное.

С другой стороны будет что-то... Я хотел сказать «нормальное». Это нормально, когда речь о « ». Обычная зарплата для звезд футбола – около 30 миллионов. Может, чуть больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его на Землю.

Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбирать. Если это деньги... Он может говорить, что « » – это про спорт, потому что команда продолжит прогрессировать в том же ключе, в котором начала летом. Он может задуматься о победе [в Лиге чемпионов] с «ПСЖ», а не с «Реалом», который уже тысячу раз это делал.

Но на бумаге мы видим разрыв, которого раньше никогда не встречали. Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно», – сказал журналист.