«ПСЖ» даст Мбаппе гораздо больше 100 млн за сезон, «Реал» – около 30. И он не будет королем клуба». Журналист Риоло о форварде
Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» предложит Килиану Мбаппе сильно больше 100 млн евро в год.
Срок действующего контракта форварда с клубом истекает в июне 2024 года.
«В этой истории с Мбаппе нужны четкие идеи.
С одной стороны у нас есть предложение, и это древний Рим, древняя Греция и пирамиды Египта, которые готовы дать игроку. Такого мы раньше не видели: гораздо больше 100 миллионов за сезон. Ни один клуб никогда не сможет конкурировать с этими цифрами. Кроме того, будут преимущества для брата, семьи, для всех. Для агентства, которое хочет основать мать игрока. Честно, это что-то невероятное.
С другой стороны будет что-то... Я хотел сказать «нормальное». Это нормально, когда речь о «Реале». Обычная зарплата для звезд футбола – около 30 миллионов. Может, чуть больше. И он не будет королем клуба. Это предложение буквально возвращает его на Землю.
Мбаппе находится посреди этого, и он должен выбирать. Если это деньги... Он может говорить, что «ПСЖ» – это про спорт, потому что команда продолжит прогрессировать в том же ключе, в котором начала летом. Он может задуматься о победе [в Лиге чемпионов] с «ПСЖ», а не с «Реалом», который уже тысячу раз это делал.
Но на бумаге мы видим разрыв, которого раньше никогда не встречали. Предложение «ПСЖ» для Мбаппе невероятно», – сказал журналист.
Очевидно что величия по ЗМ уровня Месси и Роналду ему не достичь.
Какие-то рекорды по забитым мячам (типа больше всех в истории) ему скорее всего тоже не грозит.
То есть на одной чаше весов возможность повозиться в игру с величием (и то результат туманен) и выиграть ЛЧ или ОЧЕНЬ МНОГО денег.
Куда больше вероятно что выбор в пользу денег он уже сделал окончательно.
А учитывая в какой фарс превратились все эти ЗМ и The Best и подавно возможно для него это не мотивация)
- Ха! Старая катерина!
- Да ты что! Действительные - вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы! На тебе сто миллионов... Слушай, возьми их все - я себе еще нарисую.