«Реал» не хочет платить Мбаппе сильно больше, чем Винисиусу и Беллингему. Они получают 10,5 млн евро в год (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» не хочет платить Килиану Мбаппе больше, чем Винисиусу и Джуду Беллингему.

Мбаппе получил предложение от «Реала» о переходе на правах свободного агента летом и предложение от «ПСЖ» о продлении контракта, но еще не решил, где продолжит карьеру, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Один источник сообщил ESPN, что «Реал» попросил Килиана дать окончательный ответ в ближайшие недели, чтобы выстраивать план на сезон-2024/25, но источники, близкие к форварду, говорят, что дедлайна для принятия решения нет.

«Мадрид» уже пытался подписать Мбаппе в прошлом. Источники сообщили ESPN, что в этот раз предложение «Реала» по условиям личного контракта ниже тех, что они делали в прошлом. Однако другие источники говорят, что нынешнее предложение все равно сделает Килиана самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Источник сообщил ESPN, что «Мадрид» не предлагает Мбаппе столько же, сколько в прошлом, потому что не хочет платить ему существенно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему, которые, по данным источников, получают около 10,5 млн евро в год чистыми.

По нынешнему контракту в «ПСЖ» Килиан зарабатывает 37 млн евро в год. По новому соглашению клуб предлагает ему ту же зарплату.

Источники сообщили ESPN, что некоторые игроки «Мадрида» настроены оптимистично по поводу шансов на переход Мбаппе предстоящим летом, но они помнят, что точно так же надеялись и в прошлом, когда игрок решил продлить контракт с «ПСЖ».

Еще один источник подчеркнул, что переговорами с нападающим руководит лично президент «Реала» Флорентино Перес – он делает это, несмотря на разочарование в связи с отказом Мбаппе в 2022 году. Перес никогда не прекращал контакты с игроком.

В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ». Статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.

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44 комментария
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Получает 37, просит 70, а ему предлагают 10. Что-то слишком большой разбег, похоже, кто-то из инсайдеров ошибается. Сложно представить переговоры, когда одна сторона хочет 70 лямов, а другая готова 10 дать.
+22
-1
+21
Фантазия закончится у автора этих новостей?😅
+14
0
+14
А можно уже хватит?
+10
0
+10
Ответ football.in.kg
На 10,5 млн не согласится. Мало. Он наверное на что-то крупное копит. Не хватит.
На однушку в Москве , однозначно
+7
0
+7
Прошло 5 лет... "Киллиан ибн Мбаппе намерен приобрести 51% акций фк "Реал Мадрид", что позволит ему осуществить давнюю мечту, и выйти на поле в футболке королевского клуба."
+6
0
+6
Мбапе за такие деньги даже из раздевалки выходить не будет.
+5
0
+5
На 10,5 млн не согласится. Мало. Он наверное на что-то крупное копит. Не хватит.
+4
0
+4
Адекватное решение, но мама Килиана сказала, что для них стоит на первом месте. Поэтому вряд ли он согласится. Только если имиджевые права будут большие и всякие бонусы прописаны.
+4
-1
+3
Ответ Джиза
Получает 37, просит 70, а ему предлагают 10. Что-то слишком большой разбег, похоже, кто-то из инсайдеров ошибается. Сложно представить переговоры, когда одна сторона хочет 70 лямов, а другая готова 10 дать.
Так где-то суммы чистыми, а где-то грязными.
+4
-1
+3
Я, если честно, не понимаю сколько можно унижаться перед этой Мбаппой и его мамкой?! Хочется бабла пусть едет в жаркие страны. А Реал это не только и не столько про деньги, сколько про престиж и возможности.
+6
-3
+3
Ответ Evgen_Hazard
А можно уже хватит?
Не можно))
+2
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+2
Ответ QWertY
Комментарий удален пользователем
Ну зачем же так жестоко сразу, вполне возможно и в 37 перейдёт)))
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Ответ Донован хозяин НБА
Реал-это не каталонский мешок, здесь платят только адекватные суммы
ага, и дважды не зовут! и не унижаются на потеху всему миру :0))
+3
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+2
Ответ Донован хозяин НБА
Реал-это не каталонский мешок, здесь платят только адекватные суммы
ты в курсе что гольфист получал с19/22 больше 30 мл в год?
+2
0
+2
Солнце в Мадриде, Килиан в Париже
+2
0
+2
Мбаппе себя что на помойке нашёл , чтоб за копейки играть ! Лучше до конца карьеры в ПСЖ зажигать
+1
0
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нахер этого мбаппе
+1
0
+1
Ответ Джиза
Получает 37, просит 70, а ему предлагают 10. Что-то слишком большой разбег, похоже, кто-то из инсайдеров ошибается. Сложно представить переговоры, когда одна сторона хочет 70 лямов, а другая готова 10 дать.
у них налоги по 50%. Просит 70, чистыми 35. Предлагают 10 значит 20 грязными
+2
-1
+1
Ответ Контрольный выстрел
Если даже предположить, что 37 млн это до налогов (пустить налоги 40%), то фактически Реал предлагает почти в ДВА раза меньше)
Киллиан 37 в ПСЖ чистыми получает
+1
0
+1
Если даже предположить, что 37 млн это до налогов (пустить налоги 40%), то фактически Реал предлагает почти в ДВА раза меньше)
+1
0
+1
Топовый сюжетный поворот в Саге Бесконечности.
+1
0
+1
Ответ Биомеханоид
Прошло 5 лет... "Киллиан ибн Мбаппе намерен приобрести 51% акций фк "Реал Мадрид", что позволит ему осуществить давнюю мечту, и выйти на поле в футболке королевского клуба."
Тогда уж Киллиан ибн Вильфрид )))
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Ответ Howard Norfolk
Не хочет платить существенно больше. Это сколько, 20, 30 лимонов? Когда нечего сказать сойдёт и такое.
Или "сильно больше?". Непонятно.
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Ответ Джиза
Получает 37, просит 70, а ему предлагают 10. Что-то слишком большой разбег, похоже, кто-то из инсайдеров ошибается. Сложно представить переговоры, когда одна сторона хочет 70 лямов, а другая готова 10 дать.
может он хочет большой подписной бонус?
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Ответ VERBLYUD
28+6 в 26 матчах сезона! Винисиус и Беллингем никогда в жизни не будут показывать такую статистику.
Они только одной Барсе будут забивать больше
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Ответ May B. Tomorrow
Киллиан 37 в ПСЖ чистыми получает
Ну тогда вообще трэш)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Александр Кораблев
Комментарий удален пользователем
Барса нашла денег на Мбаппе ?
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Ответ boroda
Фантазия закончится у автора этих новостей?😅
Точно нет.
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Какие еще 10 млн? Он за пару недель в псг столько зарабатывает))
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