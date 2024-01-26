«Реал» не хочет платить Мбаппе сильно больше, чем Винисиусу и Беллингему. Они получают 10,5 млн евро в год (ESPN)

«Реал» не хочет платить Килиану Мбаппе больше, чем Винисиусу и Джуду Беллингему.

Мбаппе получил предложение от «Реала» о переходе на правах свободного агента летом и предложение от «ПСЖ» о продлении контракта, но еще не решил, где продолжит карьеру, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Один источник сообщил ESPN, что «Реал» попросил Килиана дать окончательный ответ в ближайшие недели, чтобы выстраивать план на сезон-2024/25, но источники, близкие к форварду, говорят, что дедлайна для принятия решения нет.

« » уже пытался подписать Мбаппе в прошлом. Источники сообщили ESPN, что в этот раз предложение «Реала» по условиям личного контракта ниже тех, что они делали в прошлом. Однако другие источники говорят, что нынешнее предложение все равно сделает самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Источник сообщил ESPN, что «Мадрид» не предлагает Мбаппе столько же, сколько в прошлом, потому что не хочет платить ему существенно больше, чем и , которые, по данным источников, получают около 10,5 млн евро в год чистыми.

По нынешнему контракту в «ПСЖ» Килиан зарабатывает 37 млн евро в год. По новому соглашению клуб предлагает ему ту же зарплату.

Источники сообщили ESPN, что некоторые игроки «Мадрида» настроены оптимистично по поводу шансов на переход Мбаппе предстоящим летом, но они помнят, что точно так же надеялись и в прошлом, когда игрок решил продлить контракт с «ПСЖ».

Еще один источник подчеркнул, что переговорами с нападающим руководит лично президент «Реала» Флорентино Перес – он делает это, несмотря на разочарование в связи с отказом Мбаппе в 2022 году. Перес никогда не прекращал контакты с игроком.

В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах за « ». Статистику 25-летнего нападающего можно найти здесь.