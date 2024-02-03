Уткин сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам участвовать в выпусках его ютуб-канала
Василий Уткин сообщил, что сотрудники «Матч ТВ» не могут приходить к нему на ютуб.
«Матч» запретил своим сотрудникам приходить ко мне в гости на мой канал.
Это просто информационное сообщение», – написал журналист и блогер в телеграме.
Уткин с октября 2015 года работал на «Матч ТВ». Он ушел с телеканала в феврале 2016-го.
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Вася всех троллит из Матч ТВ, как и сам канал - и удивляется что к нему запретили приходить. И сам Вася несет все что попало, что ни читать ни смотреть ни слушать нет никакого желания.
Да и в принципе что Вася что другие «звезды околофутбола» несколько переоценивают свою значимость. Многие выросли на их передачах, но не за счёт такого что они такие интересные рассказчики, а впервую очередь потому что это была еще одна и единственная возможность прикоснуться к антуражу матча - увидеть голы, посмотреть атмосферу трибун и тд. Сейчас, когда контента в тысячу раз больше чем матчей - все это пережиток прошлого и возможность на нем чутка проехать/заработать
И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
Только Вася так увлекся, что остался у разбитого корыта.
Это все концептуально, применительно матч тв не считается
Дешёвое,популистское , полностью зависимое мракобесие.