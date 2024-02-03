Уткин сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам участвовать в выпусках его ютуб-канала

Василий Уткин сообщил, что сотрудники «Матч ТВ» не могут приходить к нему на ютуб.

« » запретил своим сотрудникам приходить ко мне в гости на мой канал.

Это просто информационное сообщение», – написал журналист и блогер в телеграме.

Уткин с октября 2015 года работал на «Матч ТВ». Он ушел с телеканала в феврале 2016-го.