Уткин сообщил, что «Матч ТВ» запретил сотрудникам участвовать в выпусках его ютуб-канала

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение соцсети Матч ТВ Футбол

Василий Уткин сообщил, что сотрудники «Матч ТВ» не могут приходить к нему на ютуб.

«Матч» запретил своим сотрудникам приходить ко мне в гости на мой канал.

Это просто информационное сообщение», – написал журналист и блогер в телеграме.

Уткин с октября 2015 года работал на «Матч ТВ». Он ушел с телеканала в феврале 2016-го.

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37 комментариев
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Обычное ущерб тв, ничего удивительного.
+74
-12
+62
Плохие 90 е :
НХЛ, Плей-офф Кубка Стенли по утрам
НБА каждое воскресенье, Джем
Футбол России, Футбольное обозрение - Обзор Всех топовых чемпионатов, Картинка Голы

Мега крутой Матч ТВ:
Кубок Турецкой лиги онлайн!
+49
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+42
Честно говоря, удивляет, что только сейчас. Вася в отвратительных отношениях с нынешним руководством канала и поливает говном и их самих и канал.
+21
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+14
Ответ Дядя Витя_
Сравнивать по качеству контент Газпромовского (=гос-ного) Матча и независимое мнение Уткина это как сравнивать российский футбол с английским.
Независимое мнение) Оно что золотое?
+14
-1
+13
Разве не логично не участвовать в росте рейтинга блогера, критикующего твою работу? Он, может, хотел еще, чтобы журналисты сами критиковали свой канал? Удобно, конечно, но дураков сейчас нет. Работай на себя сам.
+25
-14
+11
Ответ Джиза
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа. И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
Выдали базу)
Вася всех троллит из Матч ТВ, как и сам канал - и удивляется что к нему запретили приходить. И сам Вася несет все что попало, что ни читать ни смотреть ни слушать нет никакого желания.

Да и в принципе что Вася что другие «звезды околофутбола» несколько переоценивают свою значимость. Многие выросли на их передачах, но не за счёт такого что они такие интересные рассказчики, а впервую очередь потому что это была еще одна и единственная возможность прикоснуться к антуражу матча - увидеть голы, посмотреть атмосферу трибун и тд. Сейчас, когда контента в тысячу раз больше чем матчей - все это пережиток прошлого и возможность на нем чутка проехать/заработать
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-8
+10
Ответ uralets46
Плохие 90 е : НХЛ, Плей-офф Кубка Стенли по утрам НБА каждое воскресенье, Джем Футбол России, Футбольное обозрение - Обзор Всех топовых чемпионатов, Картинка Голы Мега крутой Матч ТВ: Кубок Турецкой лиги онлайн!
Но не забудьте заплатить 149,99 за просмотр.
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+5
Ответ Замкнул в пустые
Тогда мы под пиндосами были, теперь сами по себе
скоро встанем с колен и покажем всем пиндосам нашу РПЛ!
+4
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+4
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа.
И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
+18
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+3
«А чего ты хотел ? Имеем право» - ответное информационное сообщение
+4
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+3
ну так и поблагодарить их за это надо..
+4
-2
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Обычное ущерб тв, ничего удивительного.
Это повсеместная практика.Ничего в этом удивительного нет.
+11
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+2
Ответ Джиза
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа. И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
Сравнивать по качеству контент Газпромовского (=гос-ного) Матча и независимое мнение Уткина это как сравнивать российский футбол с английским.
+16
-15
+1
Ответ Владимир Самсонов
Честно говоря, удивляет, что только сейчас. Вася в отвратительных отношениях с нынешним руководством канала и поливает говном и их самих и канал.
А чего их поливать, что канал, что сотрудники оставшиеся сами этой субстанцией и являются))
+5
-4
+1
Ответ Джиза
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа. И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
сейчас качество контента и его количество лучше. появись тот же Лукомский в начале 00х, и Уткин сотоварищи тоже были бы не интересны
+2
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+1
а что уткин такого интересного рассказывает?посмотрел самое старое и самое новое
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Уткин в свое время пересмотрел Доктора Хауса и стал полностью его зеркалить.
Только Вася так увлекся, что остался у разбитого корыта.
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Только вот Уткин не является сотрудником Матч ТВ. Ему то что?
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Наоборот не понимал никогда это. То есть один канал дает им площадку для узнаваемости и развития, потом они ее отдают другим площадкам. Буду игроком спартака придёт в студию зенита - норм?
Это все концептуально, применительно матч тв не считается
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Новость про ЕЖГ
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Скоро или Васин канал прикроют или его самого иногентом обьявят
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Ничего, кабы сам Дмитрий Чернышенко не упал со своего помоста..
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Вася в обиде на этот ущербный канал.Но выходили они оба из одного болота так что друг друга стоят.
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Ответ Джиза
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа. И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
Абсолютно согласен,шняга несусветная. Кучка фриков,капец во что превратилась спортивная журналистика,вообще никакого интереса,им нечем завлечь качественного зрителя,всё что создаётся ниже плинтуса и вообще без компетенции. Только срачи,скандалы,бубнеж с кубакиллометрами воды. Какие то идиоты в студии всё время...
Дешёвое,популистское , полностью зависимое мракобесие.
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Ответ Джиза
Ну вот честно, я рос на передачах Уткина. Но время пошло ему не на пользу и сейчас - что программы Васи, что Матч-тв это одинаковая шляпа. И, как бы, плохо, что Матч отменяют Васю, но по факту - ни то, ни то я смотреть не собираюсь.
Вот это аргумент - шляпа , если б ты вырос на передачах Васи , твоя аргументация была б более развёрнутая.
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ну, если там жующая слоги женщина в фаворе - чего ждать...
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Ответ avex
Разве не логично не участвовать в росте рейтинга блогера, критикующего твою работу? Он, может, хотел еще, чтобы журналисты сами критиковали свой канал? Удобно, конечно, но дураков сейчас нет. Работай на себя сам.
Да бомбит у него, что он отголосок прошлого вот и постоянно ищет скандалы, что бы напомнить о себе, чсв покоя не дает, хотя спокойно мог бы делать контент на небольшую аудиторию, которой еще интересен Василий, все-таки мужик с огромным опытом, своей харизмой, но Вася всю жизнь с долей овнеца был:)
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Ответ avex
Разве не логично не участвовать в росте рейтинга блогера, критикующего твою работу? Он, может, хотел еще, чтобы журналисты сами критиковали свой канал? Удобно, конечно, но дураков сейчас нет. Работай на себя сам.
старый Василий все таки очень хорошо чувствует веяния медийки. Работай на себя или нет, но даже такому виртуозу тяжело удержать аудиторию и спонсорские деньги фонбета без периодического подливания г*вна в ему неприятных. Тем более контент Васи сейчас максимально прост, стримит 15 минут жопой на стуле раз в неделю футбольные новости для ютуба и записывает видео о своей любительской команде, которая вообщем то совсем мало кому интересна в широком кругу
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Уткин давно уже скатился. Уткни = Матч. А может даже и хуже матча.
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