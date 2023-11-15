Генич – Губерниеву о ТЭФИ: «На мой пост настрочил 10, восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре, еще и с оскорблениями. Ты заслуженно номинирован, успокойся»

Константин Генич ответил на слова Дмитрия Губерниева о номинации на премию ТЭФИ.

Ранее комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду. Губерниев отметил, что номинантов на ТЭФИ выдвигает телеканал: «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала ЧМ не дотягивает до премии. Вывод – работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!»

«На один мой пост настрочил 10. Восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре. Еще и переходя на оскорбления. Главный объект зависти, ага.

Дмитрий Викторович, ты заслуженно номинирован, успокойся. А мы, футбольные комментаторы, в очередной раз умоемся и пойдем больше работать. Без восклицания, и с пониманием, что нам никто не завидует. Адьос», – написал Генич.

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