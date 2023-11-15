Генич – Губерниеву о ТЭФИ: «На мой пост настрочил 10, восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре, еще и с оскорблениями. Ты заслуженно номинирован, успокойся»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Константин Генич соцсети Матч ТВ Футбол

Константин Генич ответил на слова Дмитрия Губерниева о номинации на премию ТЭФИ.

Ранее комментаторы «Матч ТВ»  не согласились по поводу того, кто должен получить награду. Губерниев отметил, что номинантов на ТЭФИ выдвигает телеканал: «Матч ТВ» посчитал, что комментарий финала ЧМ не дотягивает до премии. Вывод – работать надо лучше, господа футбольные комментаторы!»

«На один мой пост настрочил 10. Восклицательных знаков больше, чем снега в ноябре. Еще и переходя на оскорбления. Главный объект зависти, ага.

Дмитрий Викторович, ты заслуженно номинирован, успокойся. А мы, футбольные комментаторы, в очередной раз умоемся и пойдем больше работать. Без восклицания, и с пониманием, что нам никто не завидует. Адьос», – написал Генич.

На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barry
Жаба против гадюки.
+56
-5
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Губер должен был родиться бабой, такой дылдой хабалистой.
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Генич и компания футбольные комментаторы? Весь матч про соцсети вещают и «смешные» шутки рассказывают.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elkiro
Ответ Barry
Жаба против гадюки.
Не могу понять - а кто гадюка? Про жабу вроде ясно. Вася писал, что по проспекту к дому Чердарцева двигалась.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DrDro
Как пауки в банке.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tpy6kaMerlina
Ох, Губерниев вскрывает золотые жилы футбольного комментаторского цеха. Сколько же там... обид, ахах. Губерниев, топим за вас, продолжайте. А мы запасаемся попкорном. Продолжайте.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
А можно больше не выкладывать каждый пост их телеграмов?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ValmontZ
Ответ Антон Фалафель
Губер должен был родиться бабой, такой дылдой хабалистой.
Такая уже есть, в МИДе числится.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
Когда-нибудь на спортс узнают, что можно смотреть, кто поставил реакции к телеграм постам, и в новостях будет: Шнякин поставил "🔥" на ответный пост Генича на ответ Губерниева на ответ Генича на ответ Губерниева на ответ Генича на ответ Губерниева...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Рассказ о том, как Г поливал Г г
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Вы оба ****** . Не ссорьтесь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Ответ DrDro
Как пауки в банке.
Голодные крысы в бочке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Ответ Антон Фалафель
Губер должен был родиться бабой, такой дылдой хабалистой.
Сотрудницей регистратуры в поликлинике)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Антон Фалафель
Губер должен был родиться бабой, такой дылдой хабалистой.
Вяльбе уже существует)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ответ Антон Фалафель
Губер должен был родиться бабой, такой дылдой хабалистой.
Ахахах))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Жабогадюкинг! Ребята, вы же видитесь на работе постоянно, устройте разборки лично, не надо выкладывать на всеобщее обозрение свои скандалы!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Генич целовался с Уткиным, а Губерниев, вообще, пёс.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Лучше бы они подрались между собой, и победитель получил бы ТЭФИ. И шоу было бы нормальное, получше биатлона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
Вроде новости - это что-то НОВОЕ, а то что все персонажи последних новостей клоуны, мы давно знаем, так что давайте без таких новостей 🙏🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen51Sever
Вы там в соседних кабинетах сидите, неужели сложно дойти?
А как же вы в очереди в буфет стоите?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chewey
Это разборка, питерская
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lus
Ответ Заболотный о_О
Черчесову-ТЭФИ!
И от мертвого осла уши)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гиперактивный осьминог
Ответ Гиперактивный осьминог
Когда-нибудь на спортс узнают, что можно смотреть, кто поставил реакции к телеграм постам, и в новостях будет: Шнякин поставил "🔥" на ответный пост Генича на ответ Губерниева на ответ Генича на ответ Губерниева на ответ Генича на ответ Губерниева...
И на главной - лайк Шнякина на ответ Генича на ответ Губерниева: где он сейчас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Битва двух жоподзун
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
Пора Губерниева стукнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ваганов Фидаиль
Генич сейчас стал намного круче и лучше остальных коммениаторов! Видно что комментатор работаеи над собой!
Как комментатор он заслуживает Тэфи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский пользователь
Тараканы в банке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Qqqubik
Ответ Barry
Жаба против гадюки.
Губерниев против Генича звучит почти также метафорично)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Его Величество Златан
Обиженки на матч тв
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ой, да грызитесь дальше, на вашем Матч-ТВ достойных комментаторов не осталось, так что любой сойдёт..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bathedd
Пошел за попкорном...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
во заруба!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
земноводные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pulyalke
лудоману это шумиха только в плюс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Ну клованы! 😁😁😁
Они сами не понимают что с них все угарают?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Dovgo
если бы интершум мог получать призы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HCSibir1989
Очередной вред проявился от паузы на матчи сборных..Комментаторам заняться нечем, и свой дурдом на выезд отправили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MajestySport
А сюда их разборки зачем публиковать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CaSpeR-13
Гиеныч ну имей честь не ныть как баба базарная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Мне нравится этот срач)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Тина Канделаки: При мне такой ##### не было, не ссорьтесь, девочки...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий