Симеоне о словах директора «Атлетико» про давление «Реала» на судей: «Мы никогда не ищем оправданий. Клуб высказался о том, что все и так видели»

прокомментировал слова гендиректора «Атлетико» о давлении «Реала» на судей.

После дерби в 1/4 финала Кубка Испании, в котором победил «Реал» (3:1), Мигель Анхель Хиль заявил: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят « ». Десятилетиями одно и то же – это система».

«За все время моего пребывания здесь я никогда не читал заявлений, подобных заявлению Мигеля Анхеля. Мы никогда не ищем оправданий, мы надеемся только на себя.

Столкнувшись с очевидной ситуацией, вполне естественно, что он высказал то, что думал. То, о чем не говорят другие.

Некоторые вещи очевидны. Кажется, что мы ищем оправдания, а этого не стоит делать после хорошей игры. Так сложились обстоятельства, это ни для кого не имеет значения.

«Реал» прошел дальше, а мы выбыли. Клуб высказался о том, что мы все и так видели», – заявил главный тренер «Атлетико».

Анчелотти о словах директора «Атлетико» про судей: «Реал» заслужил победу. Сейчас коррупции нет, если сравнивать с 80-ми и 90-ми»