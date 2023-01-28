Симеоне о словах директора «Атлетико» про давление «Реала» на судей: «Мы никогда не ищем оправданий. Клуб высказался о том, что все и так видели»
Диего Симеоне прокомментировал слова гендиректора «Атлетико» о давлении «Реала» на судей.
После дерби в 1/4 финала Кубка Испании, в котором победил «Реал» (3:1), Мигель Анхель Хиль заявил: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система».
«За все время моего пребывания здесь я никогда не читал заявлений, подобных заявлению Мигеля Анхеля. Мы никогда не ищем оправданий, мы надеемся только на себя.
Столкнувшись с очевидной ситуацией, вполне естественно, что он высказал то, что думал. То, о чем не говорят другие.
Некоторые вещи очевидны. Кажется, что мы ищем оправдания, а этого не стоит делать после хорошей игры. Так сложились обстоятельства, это ни для кого не имеет значения.
«Реал» прошел дальше, а мы выбыли. Клуб высказался о том, что мы все и так видели», – заявил главный тренер «Атлетико».
Анчелотти о словах директора «Атлетико» про судей: «Реал» заслужил победу. Сейчас коррупции нет, если сравнивать с 80-ми и 90-ми»
Ты умеешь считать?) и кстати, что с лицом?)
Сезон 20/21, Реал Мадрид на последнем 20 месте в по назначенным пенальти в ворота соперников.
Напишу в стиле ригоберки, чтобы тебе понятнее было. Что с лицом?
При этом я считаю Атлетико проиграл больше из за удаление Савича чем из за не удаление игрока реала
Хоть в аренду )))
И не слова об этом сказона не было , не от Симеоне и не от кого-то другого.
И так всегда
Я думаю всё так Симеоне должен начинать с этого а не из судей.