Симеоне о словах директора «Атлетико» про давление «Реала» на судей: «Мы никогда не ищем оправданий. Клуб высказался о том, что все и так видели»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Диего Симеоне судьи Мигель Анхель Хиль Футбол

Диего Симеоне прокомментировал слова гендиректора «Атлетико» о давлении «Реала» на судей.

После дерби в 1/4 финала Кубка Испании, в котором победил «Реал» (3:1), Мигель Анхель Хиль заявил: «Реал» давит на судей, и те знают, что их ждет, если они навредят «Мадриду». Десятилетиями одно и то же – это система».

«За все время моего пребывания здесь я никогда не читал заявлений, подобных заявлению Мигеля Анхеля. Мы никогда не ищем оправданий, мы надеемся только на себя.

Столкнувшись с очевидной ситуацией, вполне естественно, что он высказал то, что думал. То, о чем не говорят другие.

Некоторые вещи очевидны. Кажется, что мы ищем оправдания, а этого не стоит делать после хорошей игры. Так сложились обстоятельства, это ни для кого не имеет значения.

«Реал» прошел дальше, а мы выбыли. Клуб высказался о том, что мы все и так видели», – заявил главный тренер «Атлетико».

Анчелотти о словах директора «Атлетико» про судей: «Реал» заслужил победу. Сейчас коррупции нет, если сравнивать с 80-ми и 90-ми»

35 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
Да, все видели как матрасам подарили гол.
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Timati Beweers
Ответ King Ragnar
Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: 🏆 «Реал Мадрид» - 91 🏆 «Атлетико» - 84 🇪🇸 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: 🏆 «Мадрида» - 84 🏆 «Атлетико» - 91 🇪🇸 «Барселоны» - 105
Хаха, просто в Реале играют Пепе и Рамосы и тд, морально низкие игроки, которых нужно удалять каждые 5 минут… почему такие очевидные вещи так много нужно объяснять🤦‍♂️. По хорошему у Реала должно быть 800 КК, а не 91. Матч с Атлетико даже не самый яркий пример
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Нефанатик
Все видели как в позапрошлом сезона Атлетико взяли Ла Лигу после позорных решений против Реала. После этого матрасникам стоит заткнуться на долго
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Burel
"меньше, чем клуб"
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Хомячок Толстый
Ответ King Ragnar
Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: 🏆 «Реал Мадрид» - 91 🏆 «Атлетико» - 84 🇪🇸 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: 🏆 «Мадрида» - 84 🏆 «Атлетико» - 91 🇪🇸 «Барселоны» - 105
Откуда статистика?
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Homelender_666
Ответ Kyancey
Он и Вуду Футбола - раковые опухоли этого сайта. Не удивлюсь, если это один и тот же человек
И среди реаловских болел есть неадекваты, но таких как ригоберка - нет.
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GuruFutbola
Ответ Arthurino
Ты уверен, что скобки скрывают твою попаболь? Так и вижу, как маленький ригоберка рыдает один в своей комнате, пока родители спят)))))0)0)0))))))0000)))))000))))00)
Слит по факту)
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
10 раз за последние 12 сезонов модрид был в топ-2 по назначенным пенкам Ты умеешь считать?) и кстати, что с лицом?)
Ты уверен, что скобки скрывают твою попаболь? Так и вижу, как маленький ригоберка рыдает один в своей комнате, пока родители спят)))))0)0)0))))))0000)))))000))))00)
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GuruFutbola
Ответ Arthurino
Еще раз бот ригоберки, 19 пенальти за сезон. Это абсолютный рекорд всех европейских чемпионатов, иди просыхай
10 раз за последние 12 сезонов модрид был в топ-2 по назначенным пенкам
Ты умеешь считать?) и кстати, что с лицом?)
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Про остальные 12 сезонов чего молчишь? Красный сидишь?)
Ахаххаха как же тебя поносят лицом об пол кому не лень
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
Про остальные 12 сезонов чего молчишь? Красный сидишь?)
Еще раз бот ригоберки, 19 пенальти за сезон. Это абсолютный рекорд всех европейских чемпионатов, иди просыхай
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GuruFutbola
Ответ Arthurino
Сезон 15/16, у бчк абсолютный рекорд и 19 назначенных пенальти в ворота их соперников, из которых умпа-лумпа смог реализовать только 11 лол. Хотя тогда пенальти еще не были так важны, как в декабре прошлого года Сезон 20/21, Реал Мадрид на последнем 20 месте в по назначенным пенальти в ворота соперников. Напишу в стиле ригоберки, чтобы тебе понятнее было. Что с лицом?
Про остальные 12 сезонов чего молчишь? Красный сидишь?)
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Zorro
Ответ King Ragnar
Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: 🏆 «Реал Мадрид» - 91 🏆 «Атлетико» - 84 🇪🇸 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: 🏆 «Мадрида» - 84 🏆 «Атлетико» - 91 🇪🇸 «Барселоны» - 105
Это не о чем.
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
https://www.transfermarkt.world/ЛаЛига/topErhalteneElfmeter/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=2021 Модрид почти всегда в топ-2 по пенальти в свою пользу))
Сезон 15/16, у бчк абсолютный рекорд и 19 назначенных пенальти в ворота их соперников, из которых умпа-лумпа смог реализовать только 11 лол. Хотя тогда пенальти еще не были так важны, как в декабре прошлого года

Сезон 20/21, Реал Мадрид на последнем 20 месте в по назначенным пенальти в ворота соперников.

Напишу в стиле ригоберки, чтобы тебе понятнее было. Что с лицом?
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Белые штаны Хави
Болельщики Реала, докажите что Реал не покупает судей 😂
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corazón blanco
Мадрид абсолютно заслуженно прошёл дальше, как говорят классики, игра закончена счёт на табло.
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Я Гражданин Мира
Ответ King Ragnar
Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: 🏆 «Реал Мадрид» - 91 🏆 «Атлетико» - 84 🇪🇸 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: 🏆 «Мадрида» - 84 🏆 «Атлетико» - 91 🇪🇸 «Барселоны» - 105
Если честно сказать это не о чём не говорить.
При этом я считаю Атлетико проиграл больше из за удаление Савича чем из за не удаление игрока реала
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OldRedWhite
Сына береги из Наполи !
Хоть в аренду )))
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Я Гражданин Мира
Я например видел как за три минуты две карточку получил Савич , причём глупейшие
И не слова об этом сказона не было , не от Симеоне и не от кого-то другого.
И так всегда
Я думаю всё так Симеоне должен начинать с этого а не из судей.
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Что скажешь?
Да сколько лет уже перес покупает судей, нагретые шары в жеребьевке лиги чемпионов в групповом стадии.
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Alexandr Donskoy
Реал и судьи побратимы. Так что все привыкли.
+7
-8
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Kyancey
Ответ sportS
вторая желтая у Дани Себальоса была,и это факт
Свой гол «Атлетико» забили не по правилам, и это факт!
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sportS
вторая желтая у Дани Себальоса была,и это факт
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Рустам Атаев
Ответ Homelender_666
Администрация спортса, обратите внимание на ту грязь, которую сегодня весь день пишет ригоберка. Он у вас на зарплате? Почему вы не удаляете его комментарии? Он сегодня на перманентный бан наработал. Или вам так важен срач в комментариях? Для него вообще есть ограничения? Или все равны, но кто-то равнее? P.S. Оказывается, что мой комментарий оскорбительный.
Дружище, жаловаться не красиво, просто игнор сделай и все.
+2
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Роман
А когда на зарплате сидели Эвребе и Айтейкин у Барселоны, Симеоне почему-то молчал.
+11
-7
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