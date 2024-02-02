Жоан Лапорта: «Никогда не думал об увольнении Хави. Он брал Ла Лигу, вывел «Барсу» плей-офф ЛЧ, но в этом сезоне все пошло не так, хотя мы были уверены, что усилили состав»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» заявил, что не собирался увольнять Хави.

Тренер ранее объявил о решении покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Хави сказал мне, что лучше будет, если он уйдет. Он сообщил об уходе и отказе от оставшегося года контракта. Хави сказал это с такой уверенностью, что его пришлось выслушать.

Я ответил, мол, если нам придется с ним спорить, мы так и сделаем, но он заявил, что на него оказывается сильное давление. Я согласился на вариант с работой до 30 июня только потому, что это Хави.

В первой половине сезона он вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, в прошлом году взял Ла Лигу и Суперкубок. А в этом сезоне, когда мы все были уверены, что усилил состав, все пошло не так. Я никогда не думал о его увольнении», – сказал Жоан Лапорта.

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18 комментариев
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Лапорта и Хави неисправимы. Через слово, независимо от контекста разговора, мы брали трофеи, мы еще рассчитываем на трофеи. Их там что, спонсоры за яйца так крепко держат, что они вечно оправдываются? Дайте этим бедолагам поработать хотя бы пару сезонов нормально без давления
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Ответ Сикарио
Заметили как аргентинский спорц старательно замалчивает вчерашний позор, принципиально игнорируя новости про декласс Майами?))
Ну, я заметил одно, что персофаны Роналду празднуют вчерашний матч, как финал ЧМ или ЛЧ:)
+14
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+7
Столько разного новостного контента о Барсе, от Хави, Лапорты и т.д., но ни слова о работе их медштаба. Ведь это настоящая катастрофа, когда в лазарете чуть ли не больше людей, чем в основной обойме.
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Рано Хави возглавил Барсу.
Надо было пару-тройку лет поработать в клубах послабее.
Что бы броня психологическая появилась.
+6
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Позвал неопытного тренера в кризисную Барселону - плохое решение.
+3
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Да почему блин "все пошло не так"? Я к Барсе никакого отношения не имею, ни фанат, ни хейтер, но со стороны ну обычный сезон. Да, третье место, да, Реал впереди, но бывает всякое, впереди еще полсезона, плей офф ЛЧ впереди. Я реально не понимаю, это же не 5-7-10 место. Хуже, чем в прошлом году, но это футбол, не всегда получается держать одну и ту же планку. Объясните мне пожалуйста, в чем именно провал
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Ответ Отец Абду
Ну, я заметил одно, что персофаны Роналду празднуют вчерашний матч, как финал ЧМ или ЛЧ:)
так у них больше радостей нет))
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Ответ Сикарио
Заметили как аргентинский спорц старательно замалчивает вчерашний позор, принципиально игнорируя новости про декласс Майами?))
В чем позор то, персофанио португальский?
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Ответ Sergey
В чем позор то, персофанио португальский?
6-0 позор на все времена))
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При этом Чапи дважды вывел Барсу в ЛЕ. Что никому из его предшественников это не удавалось.
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Чем же его там таким усилили?
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Не виноватый я, он сам уходит...
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Ответ Сикарио
Заметили как аргентинский спорц старательно замалчивает вчерашний позор, принципиально игнорируя новости про декласс Майами?))
Команда португальского пенсионера размотала команду распиаренного коротышки.
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Ответ kellhus
Столько разного новостного контента о Барсе, от Хави, Лапорты и т.д., но ни слова о работе их медштаба. Ведь это настоящая катастрофа, когда в лазарете чуть ли не больше людей, чем в основной обойме.
такие неудобные теми,и Барса и сам Хави обходдять стороной,как прокожённого. легче всего сваливать все неудачи на нахватку в команде хорошего опорника или высокий газон
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