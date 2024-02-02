Жоан Лапорта: «Никогда не думал об увольнении Хави. Он брал Ла Лигу, вывел «Барсу» плей-офф ЛЧ, но в этом сезоне все пошло не так, хотя мы были уверены, что усилили состав»

Президент «Барселоны» заявил, что не собирался увольнять Хави.

Тренер ранее объявил о решении покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

«Хави сказал мне, что лучше будет, если он уйдет. Он сообщил об уходе и отказе от оставшегося года контракта. Хави сказал это с такой уверенностью, что его пришлось выслушать.

Я ответил, мол, если нам придется с ним спорить, мы так и сделаем, но он заявил, что на него оказывается сильное давление. Я согласился на вариант с работой до 30 июня только потому, что это Хави.

В первой половине сезона он вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, в прошлом году взял и Суперкубок. А в этом сезоне, когда мы все были уверены, что усилил состав, все пошло не так. Я никогда не думал о его увольнении», – сказал .