Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поздравил Черданцева с днем рождения: «Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении»

Генпродюсер «Матч ТВ» поздравил Георгия Черданцева с днем рождения.

Сегодня комментатору исполнилось 53 года.

«С днем рождения, дорогой !

Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении, и я крайне рад, что в прошедшем году твоя награда (премия ТЭФИ‑2023 в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» – Sports.ru) наконец тебя нашла – хотя это должно было случиться еще несколько лет назад.

Будь здоров и продолжай не только радовать зрителей, но и передавать опыт молодым коллегам! Обнимаю!» – написал .

Черданцев 15 лет играл в футбол без связок на колене: «Научился вправлять сустав по ходу матчей. Безумие, конечно»

Черданцев здорово играл в футбол. Отказал лучшей академии СССР и мог попасть к Романцеву