Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поздравил Черданцева с днем рождения: «Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении»
Генпродюсер «Матч ТВ» поздравил Георгия Черданцева с днем рождения.
Сегодня комментатору исполнилось 53 года.
«С днем рождения, дорогой Георгий!
Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении, и я крайне рад, что в прошедшем году твоя награда (премия ТЭФИ‑2023 в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» – Sports.ru) наконец тебя нашла – хотя это должно было случиться еще несколько лет назад.
Будь здоров и продолжай не только радовать зрителей, но и передавать опыт молодым коллегам! Обнимаю!» – написал Александр Тащин.
Черданцев 15 лет играл в футбол без связок на колене: «Научился вправлять сустав по ходу матчей. Безумие, конечно»
Черданцев здорово играл в футбол. Отказал лучшей академии СССР и мог попасть к Романцеву
как Черданцев может быть синонимом футбол?
Его ток шоу это лизать одно место гостям. Его должность лизать одно место начальству.
Если провести обычное голосование среди болел, по поводу комментаторов, то Жора ипотека там будет определенно на дне.