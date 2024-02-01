Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин поздравил Черданцева с днем рождения: «Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» поздравил Георгия Черданцева с днем рождения.

Сегодня комментатору исполнилось 53 года. 

«С днем рождения, дорогой Георгий!

Ты давно стал одним из синонимов слова «футбол» на нашем телевидении, и я крайне рад, что в прошедшем году твоя награда (премия ТЭФИ‑2023 в номинации «ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» – Sports.ru) наконец тебя нашла – хотя это должно было случиться еще несколько лет назад.

Будь здоров и продолжай не только радовать зрителей, но и передавать опыт молодым коллегам! Обнимаю!» – написал Александр Тащин.

Черданцев 15 лет играл в футбол без связок на колене: «Научился вправлять сустав по ходу матчей. Безумие, конечно»

Черданцев здорово играл в футбол. Отказал лучшей академии СССР и мог попасть к Романцеву

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ты давно стал синонимом слова ипотека…
+83
-6
+77
Ответ Mixos Demid
Ты давно стал синонимом слова ипотека…
И антонимом слова «футбол» 😁
+38
-6
+32
Наш футбол конечно модно прикладывать, но так наш футбол давно никто не оскорблял.
+34
-4
+30
Ты давно стал синонимом выражения: давай без звука посмотрим
+21
-2
+19
И другого слова заканчивающегося на бол
+11
-2
+9
Внеочередное собрание риэлторов объявляется открытым
+10
-2
+8
Комментатор, что позволяет себе не готовиться к матчам, действительно символ ГазпромТВ
+7
-1
+6
Черданцев вместе с Шнякиным являются худшими комментаторами на Матч Тв прямо сейчас.
как Черданцев может быть синонимом футбол?
+8
-3
+5
Чердак давно сдулся. А Тащину бы понять, убрав его с эфиров, рейтинг канала поднимется
+8
-4
+4
когда слушаешь Черданцева ощущение что он футболом как то перестал интересоваться лет десять назад. Такое же ощущение когда рот открывают горе эксперты типа Моста
+4
0
+4
Черданцев в последние годы стал синонимом слова "ипотека"
+6
-3
+3
С днюхой конечно. Но комментатор он днищенский. К футболу его не надо подпускать.
+3
-1
+2
53 летний ипотечник с гибким позвоночником....
+2
0
+2
Жора стал символом ставок, " Посмотри прогноз Черданцева, и сделай наоборот,"
+2
0
+2
Чердак позор России!
+7
-5
+2
Он уже давно деградировал и несет полнейший бред во время эфиров.
Его ток шоу это лизать одно место гостям. Его должность лизать одно место начальству.
Если провести обычное голосование среди болел, по поводу комментаторов, то Жора ипотека там будет определенно на дне.
+3
-1
+2
Когда вижу рекламу "ипотеки", сразу вспоминаю Жору и его нытьё, что его нельзя ни за что увольнять
+5
-3
+2
Какой футбол, такие и синонимы, все по делу
+2
0
+2
Какой футбол, такой и синоним
+2
-1
+1
Не профессионал высочайшего класса.
+1
0
+1
Синомимов много даже, приличных вообще нет))
+1
0
+1
Чердак давно стал синонимом слова «прогнозы Жоры».
+3
-2
+1
Символом ипотеки... Любим, скорбим
0
0
0
Ответ Mescaline
Какой футбол, такой и синоним.
не смотри
0
0
0
Ответ Mick Nich
тащин это тот рогатый муж орзул?
Да, Дзюбы друг
0
0
0
Ответ ТабунЕжей
Ты давно стал синонимом выражения: давай без звука посмотрим
Самое прикольное:Покупаешь "Матч-Премьер" и более половины игр-без звука смотришь)Тут не только Чердак в черном списке-Шнякин,Генич)
0
0
0
Ответ v1llyDEE
Черданцев вместе с Шнякиным являются худшими комментаторами на Матч Тв прямо сейчас. как Черданцев может быть синонимом футбол?
Ну так и футбол, который он комментирует, мягко говоря, не всегда хорош.)
0
0
0
И если бы не гребаная ипотека, то все было бы совсем зашибись
+4
-4
0
Давно на палочке, давно на палочке ... (с)
0
0
0
Еще бы он не поздравил человека с самым длинным языком на канале.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий