Георгий Черданцев: «Теннис – прекрасный спорт. Когда за кого-то болеешь, ни с каким футболом не сравнить: 3 часа сидишь у экрана на пульсе 140»

Георгий Черданцев высказался о теннисе.

«Открытый чемпионат по теннису посмотрело 2 миллиарда зрителей. 2 миллиарда!

В России теннис не смотрят. Не пойму, почему. Я понимаю, почему его не показывают, например, на федеральном канале, ну потому что спорт с плавающим хронометражом, тем более от 2-3 часов, просто невозможно поставить в сетку программ.

Но вот даже если показать хайлайты, ну, например, в течение 1-2 часов после окончания теннисного матча, при том что счет, наверное, будет знать минимальное количество людей, боюсь, рейтинг такой трансляции будет нулевой. Странно.

Теннис – прекрасный спорт. А когда ты за кого-то болеешь, это ни с каким футболом не сравнить: в теннисе не бывает мяча в центре поля и не бывает перерыва, здесь 3 часа сидишь у экрана на пульсе 140», – написал комментатор в телеграм-канале.