Георгий Черданцев: «Теннис – прекрасный спорт. Когда за кого-то болеешь, ни с каким футболом не сравнить: 3 часа сидишь у экрана на пульсе 140»

Теги премьер-лига Россия Australian Open телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался о теннисе.

«Открытый чемпионат Австралии по теннису посмотрело 2 миллиарда зрителей. 2 миллиарда!

В России теннис не смотрят. Не пойму, почему. Я понимаю, почему его не показывают, например, на федеральном канале, ну потому что спорт с плавающим хронометражом, тем более от 2-3 часов, просто невозможно поставить в сетку программ.

Но вот даже если показать хайлайты, ну, например, в течение 1-2 часов после окончания теннисного матча, при том что счет, наверное, будет знать минимальное количество людей, боюсь, рейтинг такой трансляции будет нулевой. Странно.

Теннис – прекрасный спорт. А когда ты за кого-то болеешь, это ни с каким футболом не сравнить: в теннисе не бывает мяча в центре поля и не бывает перерыва, здесь 3 часа сидишь у экрана на пульсе 140», – написал комментатор в телеграм-канале.

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31 комментарий
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Пока сегодня шел финал АО, на матч ТВ показали посмешище в виде гонки звёзд и контрольный матч Зенита с арабским клубом.

Странно, почему в России не смотрят теннис. Вид спорта, где есть россияне
+44
-9
+35
Жора, умоляю, оставайся там! Не возвращайся в футбол!!!
+24
-2
+22
Ответ Bartez1986
Пока сегодня шел финал АО, на матч ТВ показали посмешище в виде гонки звёзд и контрольный матч Зенита с арабским клубом. Странно, почему в России не смотрят теннис. Вид спорта, где есть россияне
Прав нет у матч тв, сколько вам обьяснять
+21
-1
+20
Да что уж там, 222 миллиарда!
+6
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+6
Даже Чердак не смотрит Матч ТВ.
+5
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+5
Ответ Bartez1986
Пока сегодня шел финал АО, на матч ТВ показали посмешище в виде гонки звёзд и контрольный матч Зенита с арабским клубом. Странно, почему в России не смотрят теннис. Вид спорта, где есть россияне
Смотрят, вопрос с правами просто актуален. Но для любителей тенниса все равно это не такая большая проблема - всегда можно посмотреть на Теннис ТВ или на сайте какой-нибудь БК, если закинуть на счет символические 100 рублей (я так обычно на работе делаю). Сегодня смотрел на Евроспорте с русскоязычными комментаторами по IPTV.

Короче, варианты есть и их довольно много.
+5
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Секс - это прекрасно 3 часа, пульс 140!
+5
-1
+4
Я сегодня все 4 часа смотрел финал и нервничал. Но с футболом это не сравнить. Таких эмоций и валидола как в футболе нет нигде
+7
-3
+4
Не смотрят, потому что людям этот спорт не интересен. Посмотреть теннис в нынешнее время не проблема, главное желание. Матч тв 90% времени шлак показывает.
+4
0
+4
Во первых про 2 лярда это ложь. Это баба брякнула на награждении. А во вторых в России смотрят по евроспорт и в вк есть трансляции. А вот почему рпл показывают по матчу, по федеральному каналу, а смотрят всего лишь несколько тысяч на пульсе 60 это вопрос, жорка)
+6
-3
+3
Ответ el ruso guapo
Во первых про 2 лярда это ложь. Это баба брякнула на награждении. А во вторых в России смотрят по евроспорт и в вк есть трансляции. А вот почему рпл показывают по матчу, по федеральному каналу, а смотрят всего лишь несколько тысяч на пульсе 60 это вопрос, жорка)
У РПЛ рейтинги самые высокие на матч тв среди регулярных спортивных событий(не всяких финалов ЧМ/ЧЕ и тд)
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Зато клоуны вроде пике предлагают все это сократить в 10 раз
По его мнению молодежь хочет всю жизнь в тик-ток превратить
Идиотизм
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Ответ Дональд Сабвейский
Пусть Открытый чемпионат Австралии смотрят по 2 миллиарда человек, многим россиянам милее смотреть Матч Ахмат- Урал, ведь там можно увидеть настоящий зоопарк, причём не вставая с дивана)🐘🐼 А теннис- это же спорт аристократов, как ни крути!
2 миллиарда аристократов в мире? Да и не хотел бы быть аристократом, если почитать про эту элиту, то хорошо она выглядит только в книжках.
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Вот и сиди!
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Ответ ten Hag
Зато клоуны вроде пике предлагают все это сократить в 10 раз По его мнению молодежь хочет всю жизнь в тик-ток превратить Идиотизм
Не все матчи такие интересные
Очень часто за целый матч хороших розыгрышей и на минуту не набрать
Такое никто смотреть не станет
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По-моему много в России, кто смотрит теннис, вот только смотреть его сейчас негде))
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Ипотеке бы поучиться у теннисных комментаторов не орать
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Жора это яркий представитель Матча.Они там все не далекие и нам подсовывают этот тухлый продукт.
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по любому пульс под ставочкой поднимался)
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а течение ипотеки ни с каким теннисом не сравнить, залипаешь навечно
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Ребята, а у вас Евроспорт не вещает? Кайфанул от турнира там в Казахстане
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Походу чердак прогнозировал победу Дани
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Ответ Bartez1986
Пока сегодня шел финал АО, на матч ТВ показали посмешище в виде гонки звёзд и контрольный матч Зенита с арабским клубом. Странно, почему в России не смотрят теннис. Вид спорта, где есть россияне
Смотрят регулярно)
Есть такие)
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Ответ Bartez1986
Пока сегодня шел финал АО, на матч ТВ показали посмешище в виде гонки звёзд и контрольный матч Зенита с арабским клубом. Странно, почему в России не смотрят теннис. Вид спорта, где есть россияне
в контакте мы с женой смотрели с нормальными комментаторами.
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Согласен, финал Австралии- Это неплохой повод, чтобы сократить эфирное время футбола, а также отправить Спартак в пердив)
+4
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Ответ Всеволод Бобров
2 миллиарда аристократов в мире? Да и не хотел бы быть аристократом, если почитать про эту элиту, то хорошо она выглядит только в книжках.
Это ирония чел
0
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0
А с чего он взял, что теннис не смотрят. Смотрят же
+1
-1
0
Пусть Открытый чемпионат Австралии смотрят по 2 миллиарда человек, многим россиянам милее смотреть Матч Ахмат- Урал, ведь там можно увидеть настоящий зоопарк, причём не вставая с дивана)🐘🐼 А теннис- это же спорт аристократов, как ни крути!
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Ответ dimur
Даже Чердак не смотрит Матч ТВ.
Ему запрещают! Нарвется на свой репортаж, в депрессию насовсем уйдет
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