Шнякин о комментаторах: «Нравится, как Черданцев держит эмоцию, как Генич роется в эпизодах, как Трушечкин работает со словом»

Дмитрий Шнякин расказал, чему научился у других комментаторов.

– Кто был твоим кумиром среди комментаторов?

– Кумиров не было. Но у более скилловых, известных и опытных коммов я одалживаю приемы.

Мне нравится, как создавал атмосферу беседы со зрителями под абажуром на кухне. Как Розанов определял пропорции репортажа, чувствовал, где помолчать, где на газ нажать, где мяч погонять – этому он меня и учил.

Нравится, как работает со словом, не игнорируют все богатства русского. Как Костя роется в эпизодах, как держит эмоцию , как готовится к репортажам . Тут можно продолжать, у многих коллег есть чему поучиться.

– Кого бы выделил среди коллег, с кем удалось поработать за карьеру?

– Да любого, тут слишком богатый выбор. У большинства есть индивидуальность. Давайте сузим выборку: кого бы я отметил конкретно в этом сезоне, ок?

Мне нравятся репортажи Олега Пирожкова. Погруженность, умелое жонглирование фактами, историями, но при этом остается фокус на футболе.

Еще у Олега специфическое чувство юмора – не думаю, что многие прочувствовали, но мне заходит. И с реакцией полный порядок – это важнейшее для комментатора качество, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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