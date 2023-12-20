Шнякин о комментаторах: «Нравится, как Черданцев держит эмоцию, как Генич роется в эпизодах, как Трушечкин работает со словом»
Дмитрий Шнякин расказал, чему научился у других комментаторов.
– Кто был твоим кумиром среди комментаторов?
– Кумиров не было. Но у более скилловых, известных и опытных коммов я одалживаю приемы.
Мне нравится, как Маслаченко создавал атмосферу беседы со зрителями под абажуром на кухне. Как Розанов определял пропорции репортажа, чувствовал, где помолчать, где на газ нажать, где мяч погонять – этому он меня и учил.
Нравится, как Роман Трушечкин работает со словом, не игнорируют все богатства русского. Как Костя Генич роется в эпизодах, как держит эмоцию Георгий Черданцев, как готовится к репортажам Сергей Курдюков. Тут можно продолжать, у многих коллег есть чему поучиться.
– Кого бы выделил среди коллег, с кем удалось поработать за карьеру?
– Да любого, тут слишком богатый выбор. У большинства есть индивидуальность. Давайте сузим выборку: кого бы я отметил конкретно в этом сезоне, ок?
Мне нравятся репортажи Олега Пирожкова. Погруженность, умелое жонглирование фактами, историями, но при этом остается фокус на футболе.
Еще у Олега специфическое чувство юмора – не думаю, что многие прочувствовали, но мне заходит. И с реакцией полный порядок – это важнейшее для комментатора качество, – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Кстати, неплохая команда даже не столько комментаторов, столько ведущих и экспертов на Окко. Алхазов, Хаит, Саприн, Гутцайт..
– Нуу, борода у меня красивая, например.
Как в 2008 году в матче с Голландией ее поймал, так по сей день в любом матче и держит.
Среди комментаторов матч тв, это скиллом зовется...