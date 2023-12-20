Шнякин о комментаторах: «Нравится, как Черданцев держит эмоцию, как Генич роется в эпизодах, как Трушечкин работает со словом»

Теги Владимир Маслаченко премьер-лига Россия телевидение Юрий Розанов Георгий Черданцев Константин Генич Сергей Курдюков Роман Трушечкин Олег Пирожков Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин расказал, чему научился у других комментаторов.

– Кто был твоим кумиром среди комментаторов?

– Кумиров не было. Но у более скилловых, известных и опытных коммов я одалживаю приемы.

Мне нравится, как Маслаченко создавал атмосферу беседы со зрителями под абажуром на кухне. Как Розанов определял пропорции репортажа, чувствовал, где помолчать, где на газ нажать, где мяч погонять – этому он меня и учил.

Нравится, как Роман Трушечкин работает со словом, не игнорируют все богатства русского. Как Костя Генич роется в эпизодах, как держит эмоцию Георгий Черданцев, как готовится к репортажам Сергей Курдюков. Тут можно продолжать, у многих коллег есть чему поучиться.

– Кого бы выделил среди коллег, с кем удалось поработать за карьеру?

– Да любого, тут слишком богатый выбор. У большинства есть индивидуальность. Давайте сузим выборку: кого бы я отметил конкретно в этом сезоне, ок?

Мне нравятся репортажи Олега Пирожкова. Погруженность, умелое жонглирование фактами, историями, но при этом остается фокус на футболе.

Еще у Олега специфическое чувство юмора – не думаю, что многие прочувствовали, но мне заходит. И с реакцией полный порядок – это важнейшее для комментатора качество, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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34 комментария
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Шнякин невероятно неприятный, не по делу постоянно пафосный тип. Жалкий конъюнктурщик.
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Держит эмоцию… 🤦🏻‍♂️ Скорее орёт, как истеричка, когда даже не опасно у ворот.
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Комментаторы Матч ТВ, когда просят оценить работу коллег: 👅👅👅👅👅
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Дима,тебе кто только уже не говорил, что комментировать - это не твоё! Слушать твою пургу просто невозможно, как по мне.) Научился он у кого-то чему-то ...
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Шнякин невероятно неприятный, не по делу постоянно пафосный тип. Жалкий конъюнктурщик.
да он и не особо умен , мягко говоря.
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Гиеныч если роется, то точно не в эпизодах
+18
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+16
Лучший комментатор серии А в последние 2 сезона - это Станислав Минин.
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Ответ ForzaJUVE
Лучший комментатор серии А в последние 2 сезона - это Станислав Минин.
В сериале Минин и Пирожков лично для меня в топах.
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По мне лучшие комментаторы это шикарный Розанов. Это молодой и пока ещё не такой вредный Уткин. Это Стогниенко.
Кстати, неплохая команда даже не столько комментаторов, столько ведущих и экспертов на Окко. Алхазов, Хаит, Саприн, Гутцайт..
+8
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Субъективно, из всех кого он назвал, я лично могу слушать только комментарий Пирожкова. Про Курдюкова тоже нельзя сказать ничего плохого, просто биатлон с его комментированием очень давно не смотрел. Трушечкин года два назад, как мне кажется, был не плох, но буквально на выходных смотрел Наполи - Кальяри, который он комментировал, не понравилось от слова совсем. У Генича, как по мне, очень много эмоций где-то лишних и ненужных. Про позднего Черданцева понятно, ни сразу вспомнишь матч, в котором он не допускал бы каких то фактических ошибок. Понятно, что это всё моё личное мнение, но все они даже рядом не стоят с великими Маслаченко, Розановым и другими.
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Ответ Aleksey Yashin
Комментаторы Матч ТВ, когда просят оценить работу коллег: 👅👅👅👅👅
Там так положено у них
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– А что вам, Дмитрий, нравится в комментаторе Шнякине?
– Нуу, борода у меня красивая, например.
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Отличный сотрудник Матч тв👍
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У Черданцева чердак срывает🤣какой держит эмоцию
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Сброд бездарей нахваливающих друг друга.
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Черданцев в своём прайме эмоцию как раз не держал
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Ответ NIK7478
Дима,тебе кто только уже не говорил, что комментировать - это не твоё! Слушать твою пургу просто невозможно, как по мне.) Научился он у кого-то чему-то ...
особенно его фразы про "сына маминой подруги"
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Ответ GibsonFlyingV
Мне среди комментаторов Матча нравятся только Эльвин Керимов и Роман Трушечкин (вроде). У них приятный тембр голоса, что для комментатора больше половины успеха плюс особой экзальтации и какой-то хрени от них я не слышал. Еще Станислав Минин (вроде). Вместо остальных лучше трансляцию в вк включить
Керимов нравится, Минин сильно слюнявит, а Трушечкин любит докопаться до игроков чем очень не нравится
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Да, а шнякина мы теперь запомним по тому, как у него кишечник разрывается на эфирах
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Комментатор обязан смотреть на поле, а не чатиться с коллегами в телефоне. Отвратительно, когда зритель знает, что произошло, а комментатор не понимает за что карточка или штрафной - клоунада. Важно делать паузы - пример Минина в последнем матче Юве, когда дал послушать как поют трибуны. Не орать, когда забивают гол, т.к. в этот момент хочется послушать трибуны, а не истерику говорящей головы. Ну и свой всегда неуместный юморок лучше оставить дома. Тогда гляди и не так противно будет слушать. Хотя, в любом случае предпочту трансляцию на иностранном языке, любом.
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Только почти никому не нравится ни Шнякин, ни Черданцев, ни Генич, ни Трушечкин. Там какая-то своя тусовка, все друг друга хвалят, любят, облизывают. Срамота. Жаль Васятка ушёл, его хоть слушать можно было.
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Молодец, всех бездарностей пересислил
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И как пеламед парашу несет пхаха
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Как держит эмоцию Черданцев? Который не понятно как кричит, команда скажем забыл год на 2-й минуте, начинает кричать смотрите что будет игра пошла- команда в огне, потом это команда пропускает 3 гола и проигрывают со счетом 1:3, начинает болеть за а команду с 3-м голами.
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Мне среди комментаторов Матча нравятся только Эльвин Керимов и Роман Трушечкин (вроде). У них приятный тембр голоса, что для комментатора больше половины успеха плюс особой экзальтации и какой-то хрени от них я не слышал. Еще Станислав Минин (вроде). Вместо остальных лучше трансляцию в вк включить
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Перефразируя "А вы друзья как не садитесь, все в комментаторы не годитесь"
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Блевотная команда
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Ипотека только за щекой держать может
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Дима, Это же Вы у нас "работаете словом". А Трушечкин "работает со словом" так что тошно слушать, как он делает паузы, подбирая слова, когда надо просто комментировать. Черданцев истерит, а не "держит эмоцию". Извините, но в оценках Вы неадекват
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Черданцев действительно хорошо держит эмоцию

Как в 2008 году в матче с Голландией ее поймал, так по сей день в любом матче и держит.

Среди комментаторов матч тв, это скиллом зовется...
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