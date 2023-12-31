Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Канал успешно и уверенно прошел год, болельщики возвращаются к экранам. Стоит гордиться адаптацией нашего спорта к внутреннему рынку»

Теги премьер-лига Россия телевидение КХЛ Александр Тащин Матч ТВ Тина Канделаки Александр Жаров Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказал о достижениях канала в 2023 году.

«Друзья! Перед наступлением 2024 года я хочу вас поблагодарить, что были с «Матчем» и со спортом в уходящем году. В нем было много того, чем стоит гордиться – имею в виду, прежде всего, адаптацию нашего спорта к внутреннему рынку, к аудитории нашей страны.

Слова, сказанные на форумах и различных площадках, не остались на бумаге – они воплощаются в жизнь. Конечно, всегда хочется всего и сразу, но это работа вдолгую, и она идет даже активнее самых оптимистичных прогнозов. За это хочу выразить признательность и коллегам из других медиа, и всем сотрудникам федераций и лиг, и спонсорам, которые вкладываются в наш, российский, продукт.

Отдельно поздравляю сотрудников «Матч ТВ», которые круглосуточно и ежедневно думают о том, как снять соревнования в любых точках страны, доставить технику, расставить события по дню, осветить это все на сайте и соцсетях, нарисовать красивую графику, спродюсировать на эфир лучших гостей, оказаться в нужное время в нужном месте, снять и прокомментировать турниры и обо многом-многом другом. Не сбавляем, друзья!

Также не могу не отметить весь наш холдинг «Газпром-Медиа», Александра Жарова и Тину Канделаки, которые поддерживают наши, порой, безумные идеи – продолжаем работать в контакте и делясь опытом с другими активами!

И особенная благодарность, конечно, вам, нашим зрителям. Как телеканал, мы успешно и уверенно прошли этот год, превысив собственные аудиторные прогнозы. Видим, что болельщики возвращаются к экранам: фиксируем рост практически во всех турнирах (некоторые в нашей ЦА прибавили более 30%!). Все ваши вопросы и комментарии в соцсетях читаем, в том числе я лично.

Мы стараемся насытить эфирную сетку так, чтобы она была вам интересна и не позволяла даже подумать о том, чтобы переключить канал. В новом году, думаю, мы вас приятно порадуем)

Здоровья вам и вашим близким и оставайтесь на «Матче». С Новым годом!» – написал Александр Тащин в телеграм-канале.

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32 комментария
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Гордиться тем, что наш спорт превратился исключительно во внутреннее первенство уровня водокачки, точно не стоит
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Как меня раздражает тенденция нахваливания самого себя! Это шиза какая-то, причем во всех сферах, начиная от политики и заканчивая кулинарными передачами. Вызывает отвращение
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Главное — верить!🙈
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Сам себя не похвалишь, никто не похвалит)
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вы-позор!
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Потому что у вас появились ведущие с грудями! Мальчишки, как дети, им тока сисю покажи )
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На этом канале смотрю только ЛЧ.
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Ни разу не смотрел Матч-ТВ за этот год.
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Да уж. Вчера включил Матч ТВ - показывают (что бы вы думали?) Нет, не угадали.
Дартс!!!! Какие-то две тёти соревнуются. За их спинами столы с пьянкой.
Сегодня какие-то пластилиновые убогие мультики.
Я даже ДНОМ это назвать не могу.
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Ответ outvoice
Главное — верить!🙈
В интернет!
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Да, Стивена Сигала стало значительно меньше !
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Он бредит....
+3
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Не знаю как другие, но я за 2023 год на Матч ТВ смотрел несколько игр КХЛ и бои UFC. Все эти лыжные и биатлонные междусобойчики кроме тоски никаких эмоций не вызывают. Если самому Тащину нравится "тащиться" от этого шлака, возражений нет.
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Как говорится на безрыбье и рак рыба)
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У них всё божья роса
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При любом раскладе нахваливать себя это фишка Матча.Гнать сраной метлой.
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А ао чём это он!?
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Оценка каналу - где-то на уровне тройки. Комментаторам - двойка! Кроме 2-3-х человек.
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спасибо за показ игры Италия-Украина от российской аудитории, ага
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Дермо платное,ваш матч тв
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В смысле возвращаются к экранам? А почему они уходили?
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Ответ Din Korso
Потому что у вас появились ведущие с грудями! Мальчишки, как дети, им тока сисю покажи )
У кого они появились ? У Амбарцумяна ?
+1
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Интересно, кто те люди, что реально смотрят Матч? Я не про трансляции, а про все остальное. Зачем? Новости в интернете, аналитика Матча на уровне Быстрова, для фона проще музыкальный канал включить. Честно, не понимаю.
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Да! Вас от гордости распирает. Причем по-любому поводу. Или не поводу.
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Александр, сделайте на Матч-Премьер опцию Интершум!
Я ВСЁ прощу.
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Как смотрел на канале Сериал, ЛЧ и матчи сборных, так и продолжаю смотреть. Ничего не изменилось. И уже хорошо!
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Улыбнуло, как сотрудники круглосуточно и ежедневно думают как лучше показать Спорт, точно как депутаты из Нашей Раши, и да сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Кроме еврокубков, Бундеслиги и Серии А совсем смотреть нечего.
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сказал Тащин 25 раз перед зеркалом и всё равно не поверил
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Все руководители госучреждений отчитались об очередных прорывах?!
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