Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Канал успешно и уверенно прошел год, болельщики возвращаются к экранам. Стоит гордиться адаптацией нашего спорта к внутреннему рынку»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказал о достижениях канала в 2023 году.
«Друзья! Перед наступлением 2024 года я хочу вас поблагодарить, что были с «Матчем» и со спортом в уходящем году. В нем было много того, чем стоит гордиться – имею в виду, прежде всего, адаптацию нашего спорта к внутреннему рынку, к аудитории нашей страны.
Слова, сказанные на форумах и различных площадках, не остались на бумаге – они воплощаются в жизнь. Конечно, всегда хочется всего и сразу, но это работа вдолгую, и она идет даже активнее самых оптимистичных прогнозов. За это хочу выразить признательность и коллегам из других медиа, и всем сотрудникам федераций и лиг, и спонсорам, которые вкладываются в наш, российский, продукт.
Отдельно поздравляю сотрудников «Матч ТВ», которые круглосуточно и ежедневно думают о том, как снять соревнования в любых точках страны, доставить технику, расставить события по дню, осветить это все на сайте и соцсетях, нарисовать красивую графику, спродюсировать на эфир лучших гостей, оказаться в нужное время в нужном месте, снять и прокомментировать турниры и обо многом-многом другом. Не сбавляем, друзья!
Также не могу не отметить весь наш холдинг «Газпром-Медиа», Александра Жарова и Тину Канделаки, которые поддерживают наши, порой, безумные идеи – продолжаем работать в контакте и делясь опытом с другими активами!
И особенная благодарность, конечно, вам, нашим зрителям. Как телеканал, мы успешно и уверенно прошли этот год, превысив собственные аудиторные прогнозы. Видим, что болельщики возвращаются к экранам: фиксируем рост практически во всех турнирах (некоторые в нашей ЦА прибавили более 30%!). Все ваши вопросы и комментарии в соцсетях читаем, в том числе я лично.
Мы стараемся насытить эфирную сетку так, чтобы она была вам интересна и не позволяла даже подумать о том, чтобы переключить канал. В новом году, думаю, мы вас приятно порадуем)
Здоровья вам и вашим близким и оставайтесь на «Матче». С Новым годом!» – написал Александр Тащин в телеграм-канале.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Дартс!!!! Какие-то две тёти соревнуются. За их спинами столы с пьянкой.
Сегодня какие-то пластилиновые убогие мультики.
Я даже ДНОМ это назвать не могу.
Я ВСЁ прощу.