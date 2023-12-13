Паредес о Гарначо: «Роналду – его кумир, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир»

Леандро Паредес рассказал, как в сборной Аргентины подшучивают над Алехандро Гарначо.

Аргентинский вингер « » неоднократно называл своим кумиром.

«Мы немного подшучивали над ним, дразнили его. Он очень застенчив, он не отвечал. Бедняжка, мы свели его с ума. Мы пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя частью команды, чтобы ему было комфортно. Хотя в этом случае он очень нервничал и не мог говорить.

[Роналду] – его кумир, он всегда много следил за ним и играет довольно похоже. Так что это нормально, ничего страшного. Очевидно, что когда он приезжает в сборную, ему приходится приспосабливаться, потому что у нас есть свой кумир, ха-ха», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DSports.

Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

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