Паредес о Гарначо: «Роналду – его кумир, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир»
Леандро Паредес рассказал, как в сборной Аргентины подшучивают над Алехандро Гарначо.
Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» неоднократно называл Криштиану Роналду своим кумиром.
«Мы немного подшучивали над ним, дразнили его. Он очень застенчив, он не отвечал. Бедняжка, мы свели его с ума. Мы пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя частью команды, чтобы ему было комфортно. Хотя в этом случае он очень нервничал и не мог говорить.
[Роналду] – его кумир, он всегда много следил за ним и играет довольно похоже. Так что это нормально, ничего страшного. Очевидно, что когда он приезжает в сборную, ему приходится приспосабливаться, потому что у нас есть свой кумир, ха-ха», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DSports.
Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»
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