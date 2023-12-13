Паредес о Гарначо: «Роналду – его кумир, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Леандро Паредес Алехандро Гарначо Футбол

Леандро Паредес рассказал, как в сборной Аргентины подшучивают над Алехандро Гарначо.

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» неоднократно называл Криштиану Роналду своим кумиром. 

«Мы немного подшучивали над ним, дразнили его. Он очень застенчив, он не отвечал. Бедняжка, мы свели его с ума. Мы пытаемся сделать так, чтобы он чувствовал себя частью команды, чтобы ему было комфортно. Хотя в этом случае он очень нервничал и не мог говорить.

[Роналду] – его кумир, он всегда много следил за ним и играет довольно похоже. Так что это нормально, ничего страшного. Очевидно, что когда он приезжает в сборную, ему приходится приспосабливаться, потому что у нас есть свой кумир, ха-ха», – сказал полузащитник «Ромы» в интервью DSports.

Брат Гарначо – Фердинанду о том, что Месси отписался от игрока «МЮ» из-за Роналду: «Фэйк, он и не был подписан. Хватит сеять ненависть». Рио ответил: «Это был сарказм, дружище»

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10 комментариев
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Разница лишь в том что есть кумир, а попал в секту. Ну как говорится, родину не выбирают
+22
-10
+12
Ответ Стахович
Сектантская сборная.Гарначо лучик света там
Ага, с лавки сияет
+14
-3
+11
Хорошо что у него кумир не Ибра, гонял бы Паредеса по раздевалке))
+1
0
+1
Ответ Стахович
Гном никогда не забьет такой гол ножницами
Авейру никогда не станет чемпионом мира и не повторит гол века Марадоны.. Хе..
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Стив Джонсон
Комментарий удален модератором
Есть тут сверхразум домиан/Олег, который утверждает, что без ЧМ Роналду не может считаться одним из лучших игроков в истории. Мне так никто внятно и не объяснил, чем же Марадона лучше Роналду🤷‍♂️
0
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Ответ Стахович
Гном никогда не забьет такой гол ножницами
Это все что тебя утешает )
+1
-1
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