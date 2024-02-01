Джуд Беллингем: «Реал» – крупнейший клуб мира. Ты словно в Колизее, чувствуешь себя гладиатором»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу стадионы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем сравнил «Сантьяго Бернабеу» с Колизеем.

«Известно, что «Реал» – крупнейший клуб мира. Когда видишь все вблизи, это впечатляет. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особенные ощущения.

Вы не можете себе представить, как велик этот клуб. Невозможно выйти на улицу и остаться незамеченным. Этот клуб – на высшем уровне», – сказал Беллингем, перешедший в «Реал» минувшим летом, в интервью клубному телевидению.

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35 комментариев
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В Колизеи играет одна команда и это Сочи!
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А в Барселоне чувствуешь себя клоуном
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий скрыт
А в барселоне и зените чувствуешь себя посмешищем
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
То есть в любой другой стране и клубе, выйдя на улицу, он бы остался незамеченным?)
Типичная речь любого футболиста-новичка большого клуба. Узнаваемость например даже в небольших клубах не меньше, например Билялетдинов рассказывал, что когда только пришёл в Эвертон, о нём фанаты уже всё знали, с первых дней уже на улице подходили, и это при том что в городе помимо Эвертона ещё и Ливерпуль есть, у которого фанов явно не меньше, да и Билялетдинов не был звездой большого масштаба
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Ответ Scorpio
О да, предпенсионный меси много дал бы этой барселоне, так сказать верой и правдой еще много лет
Особенно со своей зарплатой в 150 млн
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Ответ Кино Музыка
С обрушением Барселоны это так. Лапорта и Хави даже не понимают, какой урон нанесли, выгнав Месси и развалив былую команду. Теперь к Реалу и близко нет никого. Увы. Понятно, что по игре МС конкурент. По деньгам и монументальности МЮ и Бавария. Ливерпуль при Клоппе. Но только в частностях. В целом есть один клуб с отрывом и остальные. Это не очень здорово для футбола.
О да, предпенсионный меси много дал бы этой барселоне, так сказать верой и правдой еще много лет
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Реал-наивысшая точка карьеры любого футболиста.
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий скрыт
Да, да, расскажи это Беллингему на котором фолят почти больше всех в Ла Лиге, и ничего за это не получают.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
То есть в любой другой стране и клубе, выйдя на улицу, он бы остался незамеченным?)
Да Артур, ну вот скажи Беллингем ерунду сморозил
А мы то все понимаем, нас то не проведешь
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Всё-таки ты в самом большом клубе мира, Джуд.
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То есть в любой другой стране и клубе, выйдя на улицу, он бы остался незамеченным?)
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Ответ Великий Алонсо
А в Барселоне чувствуешь себя клоуном
И находишься будто в цирке
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Ответ QWertY
То есть черный Джуд чувствует в Реале себя рабом-гладиатором, а расисты белые?)
Всем нам бы быть таким рабом
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Ответ Кино Музыка
С обрушением Барселоны это так. Лапорта и Хави даже не понимают, какой урон нанесли, выгнав Месси и развалив былую команду. Теперь к Реалу и близко нет никого. Увы. Понятно, что по игре МС конкурент. По деньгам и монументальности МЮ и Бавария. Ливерпуль при Клоппе. Но только в частностях. В целом есть один клуб с отрывом и остальные. Это не очень здорово для футбола.
а до обрушения Барселоны как было?)) Реал величайший клуб в истории, даже за самый великий период Барселоны Реал выиграл ЛЧ больше раз))
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Ответ JENNINGS
Язык фактов: величайший клуб в истории футбола!👑
Вот тебя барселоники то атаковали, подняли головы после великой победы над великой Осасуной 😂😂😂
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
То есть в любой другой стране и клубе, выйдя на улицу, он бы остался незамеченным?)
Он имел в виду, что возможно остаться незамеченным, а не что обязательно бы остался
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Ответ Isa Babaev
Чушь собачья, для Месси он не был наивысшей точкой, и это ему не мешало унижать на Бернабеу, для КДБ тоже не было наивысшей точкой, для Роббена, для Салаха, для Неймара
На Бернабеу забивал даже Джордан, но он не стал даже выше Сельты. К слову у Роналду 14 голов на Камп Ноу против 15 у Месси на Сантьяго, количество матчей сам глянешь надеюсь.
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Ответ Кирилл Сидеров
В Колизеи играет одна команда и это Сочи!
В Колизее
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Ответ Кирилл Сидеров
В Колизеи играет одна команда и это Сочи!
Краснодар?
+2
-2
0
Все верно, подтвердил что они те еще актеры
+1
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0
С обрушением Барселоны это так. Лапорта и Хави даже не понимают, какой урон нанесли, выгнав Месси и развалив былую команду. Теперь к Реалу и близко нет никого. Увы.
Понятно, что по игре МС конкурент. По деньгам и монументальности МЮ и Бавария. Ливерпуль при Клоппе. Но только в частностях. В целом есть один клуб с отрывом и остальные. Это не очень здорово для футбола.
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-8
0
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