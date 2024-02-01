Джуд Беллингем: «Реал» – крупнейший клуб мира. Ты словно в Колизее, чувствуешь себя гладиатором»

Джуд Беллингем сравнил «Сантьяго Бернабеу» с Колизеем.

«Известно, что «Реал» – крупнейший клуб мира. Когда видишь все вблизи, это впечатляет. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особенные ощущения.

Вы не можете себе представить, как велик этот клуб. Невозможно выйти на улицу и остаться незамеченным. Этот клуб – на высшем уровне», – сказал Беллингем, перешедший в «Реал» минувшим летом, в интервью клубному телевидению.

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