Винисиус Жуниор: «Беллингем рожден для того, чтобы играть за «Реал» и ознаменовать эпоху в лучшем клубе мира»

Винисиус Жуниор отметил вклад Джуда Беллингема в победу «Реала» над «Осасуной».

«Сегодня мы мощно начали игру. Мы изменили темп, чтобы перестать пропускать в начале игр, и это сыграло ключевую роль, думаю. Во втором тайме мы прибавили. У нас есть сильные и быстрые футболисты.

Каждый день мы работаем над созданием моментов, и сегодня нам удалось их использовать. Я рад, что забил на «Бернабеу», это был прекрасный день.

невероятен. Он был рожден для того, чтобы играть за « » и ознаменовать эпоху в лучшем клубе мира. Надеюсь, наша с ним связь – на долгие годы. Я рад возможности играть с ним», – заявил вингер в интервью клубному каналу.

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