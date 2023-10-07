Винисиус Жуниор: «Беллингем рожден для того, чтобы играть за «Реал» и ознаменовать эпоху в лучшем клубе мира»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Винисиус Жуниор отметил вклад Джуда Беллингема в победу «Реала» над «Осасуной».

«Сегодня мы мощно начали игру. Мы изменили темп, чтобы перестать пропускать в начале игр, и это сыграло ключевую роль, думаю. Во втором тайме мы прибавили. У нас есть сильные и быстрые футболисты.

Каждый день мы работаем над созданием моментов, и сегодня нам удалось их использовать. Я рад, что забил на «Бернабеу», это был прекрасный день.

Беллингем невероятен. Он был рожден для того, чтобы играть за «Реал» и ознаменовать эпоху в лучшем клубе мира. Надеюсь, наша с ним связь – на долгие годы. Я рад возможности играть с ним», – заявил вингер в интервью клубному каналу.

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13 комментариев

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corazón blanco
Отличную связку между собой образовывают, и конечно я рад, что постепенно Винисиус после травмы набирает форму, во втором тайме показал отличную игру в своем исполнении.
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VuNePonimaete
Вини с любым партнером взаимодействует идеально, поддерживает на поле и за пределами, радуется их голам больше, чем своим. А ведь некоторые эксперты его считают эгоистом..
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LakerIP
Беллингем - тотальный футболист !
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войд
Винисиус-Белингем будут уничтожать ЛЛ и ЛЧ в этом сезоне)
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xDe xDe
Ответ corazón blanco
Отличную связку между собой образовывают, и конечно я рад, что постепенно Винисиус после травмы набирает форму, во втором тайме показал отличную игру в своем исполнении.
Ну, пока что, справедливости ради, далеко не отличную. Именно связку, всмысле. Но тут им и не с чего химичить друг с другом - Вини был на травме, сыгрываться было некогда, а теперь ещё только форму набирает. Да и матчей в сезоне сыграно всего ничего. Когда научатся друг друга чувствовать, как было с Каримом, бразилец выйдет на пик, а заодно привыкнет к новой схеме - вот там да, будет круто.
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Zed_patriot
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Dexter Morgan
Беллингем и Винисиус классно взаимодействуют.
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Cevin Cigan
Сегодня все сыграли классно! Джуд как вишенка на торте Реала!!!
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Dexter Morgan
Ответ Zed_patriot
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Taddy Brain
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Сторонники уналду защищают его везде))
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Dexter Morgan
Ответ Taddy Brain
Сторонники уналду защищают его везде))
Величайший игрок в истории. Ну фанаты Месси везде про Роналду говорят. Сами нарываетесь.
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Taddy Brain
Ответ Dexter Morgan
Величайший игрок в истории. Ну фанаты Месси везде про Роналду говорят. Сами нарываетесь.
Ну ешьте песок, по которому он ходит, раз вы так топите за него)))
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Dexter Morgan
Ответ Taddy Brain
Ну ешьте песок, по которому он ходит, раз вы так топите за него)))
Зачем? Я фанатею по многим великим людям. В чём прикол?
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