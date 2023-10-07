«Бернабеу» – лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo. «Сан-Сиро» – 5-й, «Камп Ноу» – 6-й, «Энфилд» – 15-й

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«Сантьяго Бернабеу» признан FourFourTwo лучшим стадионом для просмотра футбола.

Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах, история.

В топ-10 попали:

1. «Сантьяго Бернабеу» (домашняя команда – «Реал Мадрид»);

2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);

4. «Бомбонера», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»).

«Альянц Арена» («Бавария») попала на 11-ю строчку, «Уэмбли» (сборная Англии) стал 12-м, «Энфилд» («Ливерпуль») занял в списке 15-е место, «Альянц Стэдиум» («Ювентус») – 28-е.

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72 комментария

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Megasports
⚡️Краснодар Арена ⚡️лучший стадион для просмотра футбола !!!!! А не эти Вами перечисленные стройки 😃
+36
-7
+29
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Донат Голицин
Забавно что сан сиро который думаю снести и все признают его морально устаревшим на 5м месте
+20
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dzmitranok
Удивляет место »Энфилда», там атмосфера куда интересней за Камп Ноу, где часто тихо словно в театре.
+13
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ТТД Бубнова
Ответ Megasports
⚡️Краснодар Арена ⚡️лучший стадион для просмотра футбола !!!!! А не эти Вами перечисленные стройки 😃
Особенно атмосфера на стадионе, ни в какое сравнение с вышеперечисленными)
+10
-2
+8
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Михо
Альянс арена точно должна быть выше Сан Сиро, был на обоих стадионах. Сан Сиро очень старый уже, бетонный монстр. Бернабеу тоже посещал, отличный, самый удобный для входа-выхода стадион из всех где я был. Камп ноу тоже крутой стадион, но очень нуждался в реконструкции, даже крыша была, причем небольшая, только над главной трибуной
+4
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FilinMD
Ответ Донат Голицин
Забавно что сан сиро который думаю снести и все признают его морально устаревшим на 5м месте
Все эти рейтинги крайне субъективны. Я бы Олд Траффорд включил, например. И так далее. Но это мнение Fourfourtwo
+3
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vzi
С точки зрения атмосферы европейские стадионы сильно проигрывают латиносам. Кроме Дортмунда и Глазго наверно.
+3
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vzi
Ответ Однажды в Космосе
после реконструкции Камп ноу, наверное навсегда будет лучшим стадионом в европе
То есть в Европе больше стадионы строить не будут?.. )
Смешно.
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Uragan Boy
Ответ Пацанчик реальный
Не знаю,что будет после реконструкции и сколько она будет длится,учитывая все проблемы Барселоны,но Камп Ноу это большая дырявая коробка,ужасный и неудобный стадион!
написал болельщик реала!!))
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teo_heel
Ответ Sasha_Ubriaco
А наши забанены, да? ) Явно, как минимум, Крестовский и Лужники, достойны, если не быть в десятке, то хотя бы в рейтинге присутствовать.
Лужники уж точно, у Крестовского стадиона ещё истории нет. А Лужники напринимали столько всего... финал ЛЧ, финал Кубка УЕФА, финал ЧМ... кучу внутренних турниров было. Крестовский тоже неплох, но за менее чем 10 лет историю не набрать.
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artem ofruss
составлял фанат Тоттенхема?
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Однажды в Космосе
доя каждого преданного болельщика ,свой стадион лучше всех! и все!
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savik-A.M.
Ответ Пацанчик реальный
Сказал рИчажный!а ты знаешь,что я не болельщик Реала??!!А ты знаешь,что лично я бы хотел,чтобы финал ЧМ был в Барселоне?А знаешь почему???!!Потому что я имею какое-никакое отношение к Каталонии!Знаешь почему??Потому что у моих родителей есть там дом!!Который купили уже 16 лет назад!Находится он в 35-40 минутах езды от Барселоны,в городке Кома-Руга,который находится между Барселоной и Террагоной!Знаешь сколько раз я был в Барселоне??!!Да я не вспомню сколько!Знаешь сколько раз в своей жизни я был в Мадриде??!!Ноль,ни РАЗУ!Как ты думаешь в каком бы городе я бы хотел,чтобы был финал ЧМ???Но я понимаю,что никогда финал ЧМ не будет в Барселоне!
сколько пафоса , ты видно реально " пацанчик реальный "
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Uragan Boy
Ответ vzi
То есть в Европе больше стадионы строить не будут?.. ) Смешно.
Камп ноу завориживает! а летом после реконструкции действительно будет стадион сказка!
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Мухаммад Т
Ответ Megasports
⚡️Краснодар Арена ⚡️лучший стадион для просмотра футбола !!!!! А не эти Вами перечисленные стройки 😃
Реально Краснодар Арена Крутой стадион
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Клирик
Ответ Парень со двора Шмурнова
При всем уважении Зенит-Арена - самый крутой и технологичный стадион в мире. Рейтинг явно составляли из совокупности технологии и ощущений от просмотра, но питерская арена с точки зрения технологий - на мой скромный лучшая.
Одни бакланы чего стоят!))
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Megasports
⚡️Краснодар Арена ⚡️лучший стадион для просмотра футбола !!!!! А не эти Вами перечисленные стройки 😃
При всем уважении Зенит-Арена - самый крутой и технологичный стадион в мире.

Рейтинг явно составляли из совокупности технологии и ощущений от просмотра, но питерская арена с точки зрения технологий - на мой скромный лучшая.
+7
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Breaking news today
Ответ Aziz Kurmanbekov
По мне Камп Ноу более внушительнее и эпичнее выглядит. и вмещает больше людей.
Камп ноу внушительно вообще не выглядит. Был на Камп ноу раз 10. И выглядит он как самый обычный большой стадион. В нем вообще ничего запоминающегося нет. После реконструкции посмотрим, а сейчас он реально не о чем.
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Sasha_Ubriaco
Ответ Scorpio
стадионы, это не конструкции, это люди и традиции При всем уважении, ну камон
Ага. Какие традиции у нового стадиона Тотенхема не подскажешь?

А традиции Лужников стоит писать или сам посмотришь?

камон
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teo_heel
Ответ Sasha_Ubriaco
Крестовский это эстетика и атмосфера, Лужники -- история. Посмотрите какие стадионы в этот рейтинг попали. Сто процентов хотя бы эти два стадиона достойны быть там.
Я не спорю. Просто надо принять тот факт, что рейтинг ангажированный.
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Sasha_Ubriaco
А наши забанены, да? )

Явно, как минимум, Крестовский и Лужники, достойны, если не быть в десятке, то хотя бы в рейтинге присутствовать.
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Scorpio
Ответ Sasha_Ubriaco
А наши забанены, да? ) Явно, как минимум, Крестовский и Лужники, достойны, если не быть в десятке, то хотя бы в рейтинге присутствовать.
стадионы, это не конструкции, это люди и традиции
При всем уважении, ну камон
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strelnik.nik.1990@icloud.com
А как же Газпром арена!? Или российские нельзя в рейтинг тоже добавлять?!
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Мухаммад Т
Круто
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Sasha_Ubriaco
Ответ teo_heel
Лужники уж точно, у Крестовского стадиона ещё истории нет. А Лужники напринимали столько всего... финал ЛЧ, финал Кубка УЕФА, финал ЧМ... кучу внутренних турниров было. Крестовский тоже неплох, но за менее чем 10 лет историю не набрать.
Крестовский это эстетика и атмосфера, Лужники -- история. Посмотрите какие стадионы в этот рейтинг попали. Сто процентов хотя бы эти два стадиона достойны быть там.
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