«Бернабеу» – лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo. «Сан-Сиро» – 5-й, «Камп Ноу» – 6-й, «Энфилд» – 15-й
«Сантьяго Бернабеу» признан FourFourTwo лучшим стадионом для просмотра футбола.
Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах, история.
В топ-10 попали:
1. «Сантьяго Бернабеу» (домашняя команда – «Реал Мадрид»);
2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);
3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);
4. «Бомбонера», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» («Бока Хуниорс»);
5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);
6. «Камп Ноу» («Барселона»);
7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);
8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);
9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);
10. «Айброкс» («Рейнджерс»).
«Альянц Арена» («Бавария») попала на 11-ю строчку, «Уэмбли» (сборная Англии) стал 12-м, «Энфилд» («Ливерпуль») занял в списке 15-е место, «Альянц Стэдиум» («Ювентус») – 28-е.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Смешно.
Рейтинг явно составляли из совокупности технологии и ощущений от просмотра, но питерская арена с точки зрения технологий - на мой скромный лучшая.
А традиции Лужников стоит писать или сам посмотришь?
камон
Явно, как минимум, Крестовский и Лужники, достойны, если не быть в десятке, то хотя бы в рейтинге присутствовать.
При всем уважении, ну камон