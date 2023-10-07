«Бернабеу» – лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo. «Сан-Сиро» – 5-й, «Камп Ноу» – 6-й, «Энфилд» – 15-й

«Сантьяго Бернабеу» признан FourFourTwo лучшим стадионом для просмотра футбола.

Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах, история.

В топ-10 попали:

1. « » (домашняя команда – « »);

2. « » (« », «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» (« » Дортмунд);

4. «Бомбонера», или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»).

«Альянц Арена» («Бавария») попала на 11-ю строчку, «Уэмбли» (сборная Англии) стал 12-м, «Энфилд» («Ливерпуль») занял в списке 15-е место, «Альянц Стэдиум» («Ювентус») – 28-е.

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