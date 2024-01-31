Хави: «Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня»
Хави лестно отозвался о руководстве «Барселоны» и президенте Жоане Лапорте.
– Клуб и Лапорта поддерживали вас?
– Внутри клуба все поддерживали меня. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.
Лапорта верил в меня, и у меня есть лишь слова благодарности для него. У нас отличный президент, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави, ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.
31 января - Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня
А? Чё? В смысле?
Таким образом как бы свалив с себя ответственность за оставшуюся часть сезона
Мол, я уже заранее понял, что не тяну, так что сообщу об уходе и буду просто говорить о преданности
Ох и хитрый цыган))
Только трус может уходить от трудности.
Я лично не верю ему что Лапорта полностью его поддерживал.
Лапорте всё тот же лицемер!
ли нет?
Зачастую, когда люди такое пишут и говорят, то они сами не шибко разбираются, а больше умничают.
Дело вообще не в опвте, тем более 20-ти летнем.
Человек, либо включает голову и думает, либо нет.
Опыт и насмотренность тут вообще не причём.
А Кринж то причём здесь, брат?😀