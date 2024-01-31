Хави: «Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави лестно отозвался о руководстве «Барселоны» и президенте Жоане Лапорте.

– Клуб и Лапорта поддерживали вас?

– Внутри клуба все поддерживали меня. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.

Лапорта верил в меня, и у меня есть лишь слова благодарности для него. У нас отличный президент, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави, ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То давили, то поддерживали. Я уже запутался)
+64
-5
+59
29 января - Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне».
31 января - Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня

А? Чё? В смысле?
+42
-4
+38
Шел 1382 день нашей телестройки
+33
-1
+32
Хави говорил, что в Ла Лиге по шесть пресс-конференций в неделю. Кажется, он их сам организовывает.
+13
-1
+12
Ответ SadlerRG
29 января - Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». 31 января - Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня А? Чё? В смысле?
Такой президент, лицемер и такой же похоже тренер
+11
-2
+9
Ответ headmaster
То давили, то поддерживали. Я уже запутался)
Давили - он вроде про сми и болельщиков говорил
+10
-1
+9
Лизнул напоследок.
+9
-2
+7
что-то он поплыл вообще, то говорит что на него огромное давление, то говорит что все его поддерживают. Но а если под давлением он имеет в виду болельщиков, то почему вообще начал тренировать Барсу где десятки миллионов болельщиков и следовательно много недалеких фанатиков? непонятно...
+4
0
+4
Хави со своими неадекватными высказываниями,как будто специально нарывается,что бы его сразу уволили,не дожидаясь окончания сезона
+4
0
+4
У лицемера биполярка ярко выраженная .
+7
-4
+3
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Он говорит, на него огромное давление со стороны прессы и всего ,что вокруг Барсы. Лапорта всегда хорошо относился с Хави, у него стопроцентная поддержка внутри клуба.
Так какая разница что пишут в прессе, он был игроков черт возьми, он должен понимать как работает пресса. Все это похоже на отговорки если честно.
+3
0
+3
Ответ headmaster
То давили, то поддерживали. Я уже запутался)
биполярочка
+2
0
+2
Чави играет роль жертвы. Чтобы еще полгода ныть о том, что в него верили, а он все же уходит ради блага нашей барсы
Таким образом как бы свалив с себя ответственность за оставшуюся часть сезона
Мол, я уже заранее понял, что не тяну, так что сообщу об уходе и буду просто говорить о преданности
Ох и хитрый цыган))
+3
-1
+2
Ответ Эрик Оганезов
что-то он поплыл вообще, то говорит что на него огромное давление, то говорит что все его поддерживают. Но а если под давлением он имеет в виду болельщиков, то почему вообще начал тренировать Барсу где десятки миллионов болельщиков и следовательно много недалеких фанатиков? непонятно...
Он говорит, на него огромное давление со стороны прессы и всего ,что вокруг Барсы. Лапорта всегда хорошо относился с Хави, у него стопроцентная поддержка внутри клуба.
+2
-1
+1
Ответ SadlerRG
29 января - Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». 31 января - Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня А? Чё? В смысле?
Ну что вы как дети. Это же просто дежурные слова.
+1
0
+1
Ответ SadlerRG
29 января - Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». 31 января - Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня А? Чё? В смысле?
Хавы не был тренером топ уровня , он всего лишь может говорить только
+1
0
+1
Ответ itemme
Давили - он вроде про сми и болельщиков говорил
И из за этого надо уходить тогда!?
Только трус может уходить от трудности.
Я лично не верю ему что Лапорта полностью его поддерживал.
Лапорте всё тот же лицемер!
+4
-3
+1
Хави вызвали в кабинет после его откровенных интервью и настоятельно рекомендовали извиниться.
+1
0
+1
Биполярка😀🙃
+1
0
+1
Сериал Нытик - 2024-я серия
+2
-1
+1
Скажите пожалуйста, он ушёл ио
ли нет?
+1
0
+1
Вроде же позавчера ещё он говорил, что его в Барселоне не поддерживали?
+1
0
+1
каталонский Калешин
+1
0
+1
хави совсем поплыл, теперь каждый день рассказывает какой он хороший тренер и т.п., но результаты его говорят обратное
+1
0
+1
Ответ Артем Пупышев
Походу ждём Клоппа. Он мастер полнимать команды со дна
Ага ждите.
0
0
0
Ответ Nhz
хави совсем поплыл, теперь каждый день рассказывает какой он хороший тренер и т.п., но результаты его говорят обратное
Кто вам сказал, что он каждый день даёт интервью? Спортс одно большое интервью стабильно публикует кусками на протяжении недели, потом еще пару недель обсасывают те самые публикации.
0
0
0
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Глупцы думают, что после ухода Хави станет лучше. Вспомните Сульшера. Причина не в Хави, она гораздо глубже и фундаментальнее, но чтобы это понять, нужен жизненный опыт (в том числе и просмотр футбола 20+ лет).
Ахахах жизненный опыт нужен:)

Зачастую, когда люди такое пишут и говорят, то они сами не шибко разбираются, а больше умничают.

Дело вообще не в опвте, тем более 20-ти летнем.

Человек, либо включает голову и думает, либо нет.

Опыт и насмотренность тут вообще не причём.
0
0
0
Ответ Muhammad Juraev
Кринж такой же лицемер, но его любят все лицемеры
Салам Алейкум, ты забыл меня ?
А Кринж то причём здесь, брат?😀
+1
-1
0
А кто тогда давил и не ценил
0
0
0
О о сейчас будет главное "но меня не ценили...."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий