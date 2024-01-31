Хави: «Лапорта – отличный президент, он верил в меня. Все в «Барсе» поддерживали меня»

Хави лестно отозвался о руководстве «Барселоны» и президенте Жоане Лапорте.

– Клуб и поддерживали вас?

– Внутри клуба все поддерживали меня. Самое ответственное лицо и лидер – наш президент.

Лапорта верил в меня, и у меня есть лишь слова благодарности для него. У нас отличный президент, – сказал главный тренер «Барселоны» , ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.