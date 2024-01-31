Гути о заявлении Хави об уходе: «Он думал о себе, а не о «Барсе». Он с детства в клубе, но не был готов к тому, что за поражение или плохую игру здесь убивают»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Гути Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Гути раскритиковал Хави за объявление об уходе с поста тренера «Барселоны» летом.

«Он выглядел ошеломленным. Это было выше его сил.

Хави с детства был в «Барселоне», но он не знал, что значит пост тренера там: проигрываешь – и тебя убивают, играешь плохо – и тебя убивают. Разве он не знал этого? Он не был готов к этому.

Рядом с Лапортой есть люди, которые говорят, о чем нужно подумать перед пресс-конференцией. А если тренер захотел поговорить о таком – пусть уходит сразу. То, что он объявил о своей отставке таким образом, никому не пойдет на пользу. Хави думал о себе, а не о «Барсе».

Почему Лапорта не уволит тренера за плохие результаты? Потому что это Хави. Это очевидно», – сказал бывший хавбек «Реала» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.

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34 комментария
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Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д.
Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания.
Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
+30
-7
+23
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д. Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания. Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
согласен. на коротком отрезке это может сработать как например Ди Матео в Челси, когда взял ЛЧ вопреки, а потом все знают что было.
но для большей дистанции, всё должно совпасть, всё должно работать как швейцарские часы. Это и грамотные управленцы, правильный менеджмент, хорошая селекция и подбор игроков, и конечно же правильный тренер, что бы окончательно собрать этот пазл.
а дальше, что бы оставаться на вершине, нужно ещё вовремя, правильно произвести смену поколений, грамотно поменять тренера, а для этого опять таки нужны правильные управленцы. что мы видим на примере Баварии или Реала.
а ещё мы видим какими не должны быть владельцы клубов, на примере Барселоны и МЮ.
так что да, не только тренер ответственен за результат, хотя лично Хави по-моему мнению ещё не топ тренер.
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+9
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д. Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания. Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
бесспорно, просто такое нытье не достойно гт большого клуба
+14
-7
+7
Ответ Ilya Chistyakov
все идет к тому, что Чапи не удержится до конца сезона. Лапорта наверное уже ищет рычаг на неустойку)
Хави не претендует на неустойку, очередная "шутка" про рычаг не к месту
+7
-4
+3
Барса не готова ждать, а Хави еще не из тех Мостадонтов тренерского цеха, кто может Владельцам что то доказать.
Но будущее Барсы туманно... Надо растить или искать молодняк...
+6
-3
+3
Гути на место Карло захотел
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Ответ Blaumerc
согласен. на коротком отрезке это может сработать как например Ди Матео в Челси, когда взял ЛЧ вопреки, а потом все знают что было. но для большей дистанции, всё должно совпасть, всё должно работать как швейцарские часы. Это и грамотные управленцы, правильный менеджмент, хорошая селекция и подбор игроков, и конечно же правильный тренер, что бы окончательно собрать этот пазл. а дальше, что бы оставаться на вершине, нужно ещё вовремя, правильно произвести смену поколений, грамотно поменять тренера, а для этого опять таки нужны правильные управленцы. что мы видим на примере Баварии или Реала. а ещё мы видим какими не должны быть владельцы клубов, на примере Барселоны и МЮ. так что да, не только тренер ответственен за результат, хотя лично Хави по-моему мнению ещё не топ тренер.
А Баварии та же одна ЛЧ за 10 лет , что и у Барсы
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Ответ Антон Орехов
Тренера нормального опытного наймите и нормально всё будет.
Сразу Тер Штеген от травмы излечиться или Лева забивать начнет находясь прямо перед воротами?) Проблема в травмах, реализации и отсутствии опорника. Всё
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Ответ belikovda.90
Гути нужно завязывать бухать или он реально такой глупый
В чем он не прав? Скажи как нам умная
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Что он несёт. Он сказал, что уйдет и тем самым снизил давление на себя и команду, его каждую пресс конференцию спрашивают об увольнении. А про то, чтобы уволить Хави за плохую игру вообще весело. Если у тебя вся команда побывала в лазарате, а в данный момент нет штегена (у которого нет адекватной замены), Канселу, Гави, защитники все на грани травм уже и при этом нет нормального опорника. Пусть расскажет лучше о том, кто бы справился лучше Хави с такой кучей проблем. При том что по ожидаемым очкам барса занимает 1-2 место (привет реализация и Пенья)
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Ответ Nike of FW
А есть на испанском телевиденье программа где бывшие игроки барсы обсирают тренеров Реала ? вот вам и ответ насчет "Социологического мадридизма"
Тут скорее сочувствие, т.к. вызывающая степень жалости зашкаливает.
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Ответ Nike of FW
кому как ни Гути облажавшемся в Альмерии и выгнаным отуда знать какого руководить Барсой
Продолжай гореть
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Ответ Лео не Месси
Сразу Тер Штеген от травмы излечиться или Лева забивать начнет находясь прямо перед воротами?) Проблема в травмах, реализации и отсутствии опорника. Всё
Игроков купили ,летом трёх топов взяли,Жоао,Илкая и Фелиша .Ну и в чём проблемы?уРеала тои основных игрока на крестах,ещё куча травм была,теперь все вроде здоровы.А виноват кто угодно только не тренер .
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Ответ Антон Орехов
Тренера нормального опытного наймите и нормально всё будет.
Подскажете где искать "нормального" тренера?! И пишите напрямую лучше сразу Лапорте, они то дураки и не знали где искать и у кого спрашивать
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д. Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания. Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
когда Алегри это сказал,его чуть не урыли наши обитатели сайта
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д. Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания. Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
Придёт Гвардиола к примеру и игра будет и результат придёт это было во всех командах которые он тренировал. Так что роль тренера очень высока в оценке результатов.
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Вообще, во многих ситуациях роль тренера слишком переоценена. Я к тому, что при серии из поражений часто вообще всё сводится к тому, что один дядька потерял все нити игры и т.д. Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания. Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
А могут и того хуже просто сливать тренера
Сколько раз бывало команда сливает - потом приходит новый тренер и результаты резко пошли вверх. Все такие - "О новые идеи, новый тренер" а не всё так просто
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Этот лавочник Гути дает о себе знать только своей желчью в адрес Барселоны
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Гути как всегда разложил по полочкам. Бомбанет у секты, они правду всегда воспринимают в штыки
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Добро пожаловать в клуб, короче.
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Даже в клубе, где всё хорошо не всегда это правильно, объявлять об отставке за несколько месяцев. А в Барсе сейчас не то, чтобы всё хорошо.
Теперь он - хромая утка, и далеко не факт, что хватит его авторитета и самосознания игроков, чтобы всё не посыпалось.
Поторопились с его назначением. Пока не готов. А может быть и не будет готов для такой должности, как главный тренер Барселоны. Он чеканить, безусловно, умеет, но Мостовому лучше не рассказывать, как получилось.
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100% правда, - одно дело быть в клубе с детских лет хорошим мальчиком, другое - из хорошего мальчика вырасти в Тренера... не всякому хорошему мальчику и, даже, Великому игроку такое удается, тем более - а, какой у Хави тренерские опыт? В каком чемпионате он прошел Закалку как тренер?
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кому как ни Гути облажавшемся в Альмерии и выгнаным отуда знать какого руководить Барсой
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