Гути о заявлении Хави об уходе: «Он думал о себе, а не о «Барсе». Он с детства в клубе, но не был готов к тому, что за поражение или плохую игру здесь убивают»

Гути раскритиковал Хави за объявление об уходе с поста тренера «Барселоны» летом.

«Он выглядел ошеломленным. Это было выше его сил.

с детства был в «Барселоне», но он не знал, что значит пост тренера там: проигрываешь – и тебя убивают, играешь плохо – и тебя убивают. Разве он не знал этого? Он не был готов к этому.

Рядом с Лапортой есть люди, которые говорят, о чем нужно подумать перед пресс-конференцией. А если тренер захотел поговорить о таком – пусть уходит сразу. То, что он объявил о своей отставке таким образом, никому не пойдет на пользу. Хави думал о себе, а не о «Барсе».

Почему Лапорта не уволит тренера за плохие результаты? Потому что это Хави. Это очевидно», – сказал бывший хавбек « » в эфире El Chiringuito de Jugones.