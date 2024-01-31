Гути о заявлении Хави об уходе: «Он думал о себе, а не о «Барсе». Он с детства в клубе, но не был готов к тому, что за поражение или плохую игру здесь убивают»
Гути раскритиковал Хави за объявление об уходе с поста тренера «Барселоны» летом.
«Он выглядел ошеломленным. Это было выше его сил.
Хави с детства был в «Барселоне», но он не знал, что значит пост тренера там: проигрываешь – и тебя убивают, играешь плохо – и тебя убивают. Разве он не знал этого? Он не был готов к этому.
Рядом с Лапортой есть люди, которые говорят, о чем нужно подумать перед пресс-конференцией. А если тренер захотел поговорить о таком – пусть уходит сразу. То, что он объявил о своей отставке таким образом, никому не пойдет на пользу. Хави думал о себе, а не о «Барсе».
Почему Лапорта не уволит тренера за плохие результаты? Потому что это Хави. Это очевидно», – сказал бывший хавбек «Реала» Гути в эфире El Chiringuito de Jugones.
Это комплексный процесс, где-то серия травм, где-то на дистанции ужасный подбор игроков, где-то слабый менеджмент и завышенные ожидания.
Всегда всё просто скинуть на одного мужика, разменная монета.
но для большей дистанции, всё должно совпасть, всё должно работать как швейцарские часы. Это и грамотные управленцы, правильный менеджмент, хорошая селекция и подбор игроков, и конечно же правильный тренер, что бы окончательно собрать этот пазл.
а дальше, что бы оставаться на вершине, нужно ещё вовремя, правильно произвести смену поколений, грамотно поменять тренера, а для этого опять таки нужны правильные управленцы. что мы видим на примере Баварии или Реала.
а ещё мы видим какими не должны быть владельцы клубов, на примере Барселоны и МЮ.
так что да, не только тренер ответственен за результат, хотя лично Хави по-моему мнению ещё не топ тренер.
Но будущее Барсы туманно... Надо растить или искать молодняк...
Сколько раз бывало команда сливает - потом приходит новый тренер и результаты резко пошли вверх. Все такие - "О новые идеи, новый тренер" а не всё так просто
Теперь он - хромая утка, и далеко не факт, что хватит его авторитета и самосознания игроков, чтобы всё не посыпалось.
Поторопились с его назначением. Пока не готов. А может быть и не будет готов для такой должности, как главный тренер Барселоны. Он чеканить, безусловно, умеет, но Мостовому лучше не рассказывать, как получилось.