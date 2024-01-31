Хави: «Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти. Я прибыл в один из самых сложных моментов в истории, наша работа недостаточно ценится»
Хави рассказал, чего сейчас не хватает «Барселоне».
– «Барселоне» не хватает каких-то футбольных вещей или правильного менталитета?
– И того, и другого. Нам нужно больше двигаться, лучше атаковать, лучше защищаться. Мы уязвимы в защите, поэтому результаты команды снизились. Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти.
Я прибыл сюда в один из самых сложных моментов в истории [клуба], и я думаю, что наша работа недостаточно ценится. Я уже все решил в начале сезона, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави, ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.
Хави что-то слишком сильно пытается себя обелить и отмазаться за результаты команды в этом сезоне.
Но сейчас когда он уже уходит, все поняли его натуру. Он же по сути поливает Барсу грязью. Буквально говорит, чтоб другой тренер и не думал тренировать Барсу и что это дело гиблое.
Анчелотти никогда не позволял себе, так плохо говорить о Барсе, как это делает Хави)
Но сравнивать Хави с Анчелотти тоже не правильно будет. Там совсем другая история.
Реал и ведет себя по королевски… что президент клуба, что тренер. Но стоит послушать Хави и Лопорту, так сразу понимаешь, что у них не совсем порядок в голове 😁
- бывшая звезда футбола, которой не дают потренировать топ-клуб
- бывшая звезда футбола, которой дали потренировать топ-клуб
Ты шел главным тренером в клуб такого масштаба, на что рассчитывал?
Ну-ну. Мы помним, как Ксави двигался по полю. Как Винни-Пух в мультфильмах Фёдора Хитрука.