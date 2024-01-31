Хави: «Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти. Я прибыл в один из самых сложных моментов в истории, наша работа недостаточно ценится»

Хави рассказал, чего сейчас не хватает «Барселоне».

– «Барселоне» не хватает каких-то футбольных вещей или правильного менталитета?

– И того, и другого. Нам нужно больше двигаться, лучше атаковать, лучше защищаться. Мы уязвимы в защите, поэтому результаты команды снизились. Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти.

Я прибыл сюда в один из самых сложных моментов в истории [клуба], и я думаю, что наша работа недостаточно ценится. Я уже все решил в начале сезона, – сказал главный тренер «Барселоны» , ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.