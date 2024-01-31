Хави: «Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти. Я прибыл в один из самых сложных моментов в истории, наша работа недостаточно ценится»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал, чего сейчас не хватает «Барселоне».

– «Барселоне» не хватает каких-то футбольных вещей или правильного менталитета?

– И того, и другого. Нам нужно больше двигаться, лучше атаковать, лучше защищаться. Мы уязвимы в защите, поэтому результаты команды снизились. Футбол «Барсы» сейчас не на должном уровне, поэтому я решил уйти.

Я прибыл сюда в один из самых сложных моментов в истории [клуба], и я думаю, что наша работа недостаточно ценится. Я уже все решил в начале сезона, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави, ранее объявивший об уходе со своего поста по окончании сезона.

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57 комментариев
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"Я уже все решил в начале сезона" - и именно поэтому ты 22 сентября 2023 года продлил контракт до 2025 ?

Хави что-то слишком сильно пытается себя обелить и отмазаться за результаты команды в этом сезоне.
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Тот момент, когда расстался с бывшей и 150 лет твердишь всем, что она тебя не ценила.
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Если новый тренер провалится-Хави скажет-ну вот я же говорил. А если нет-я оставил новому тренеру хорошую команду, так скажем багаж Хави, на нем он и катится у победам
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Когда читаю всё это нытьё, представлю его в образе Пьеро.
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Странно.. Уже 11-ый час дня, а Хаве только один раз сегодня поныл, какая он жертва, которую не ценили, и как опасно для жизни работать тренером в элитном клубе..
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Испанский стыд.
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Господи, да уведите его куда-нибудь.
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Ответ 92:48.
Испанский стыд.
Каталонский стыд 🤦🏻‍♂️
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А ведь фанатам Барсы изначально говорили, что Хави нытик… он ведь и игроком был таким же… все время жаловался судьям, спорил много.
Но сейчас когда он уже уходит, все поняли его натуру. Он же по сути поливает Барсу грязью. Буквально говорит, чтоб другой тренер и не думал тренировать Барсу и что это дело гиблое.

Анчелотти никогда не позволял себе, так плохо говорить о Барсе, как это делает Хави)

Но сравнивать Хави с Анчелотти тоже не правильно будет. Там совсем другая история.

Реал и ведет себя по королевски… что президент клуба, что тренер. Но стоит послушать Хави и Лопорту, так сразу понимаешь, что у них не совсем порядок в голове 😁
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Ответ aza_inso
Тот момент, когда расстался с бывшей и 150 лет твердишь всем, что она тебя не ценила.
Расстались, но еще не разъехались 😁
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На спортсе теперь два хедлайнера с ежедневным нытьём и жалобами в интервью:
- бывшая звезда футбола, которой не дают потренировать топ-клуб
- бывшая звезда футбола, которой дали потренировать топ-клуб
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Какой же он лгун и лицемер. Ты же с бчк контракт в конце сентября продлил? Для чего, если собрался уйти? Врёт нагло и не краснеет.
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чаппи, ты надоел
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Не слишком нежно целовали в это место?
Ты шел главным тренером в клуб такого масштаба, на что рассчитывал?
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Правильно, не на должном уровне, но еще хуже когда за 2,5 года работы тренера уровень великого клуба не поднимается а опускается
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Нам нужно больше двигаться,

Ну-ну. Мы помним, как Ксави двигался по полю. Как Винни-Пух в мультфильмах Фёдора Хитрука.
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Ответ DanielCarvalho
Если новый тренер провалится-Хави скажет-ну вот я же говорил. А если нет-я оставил новому тренеру хорошую команду, так скажем багаж Хави, на нем он и катится у победам
Ждём нового пользователя на спортсе с ником "Багаж Хави" 😁
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Ответ Биллибоб
Достал уже нытик, великий футболист, но как человек весьма недалекий и оторванный от реальности, человек как будто в вакууме жил до этого, и как будто он первый тренер в истории которого подвергают критике и на которого оказывают давление со всех сторон
Та уже достали комментировать эти так называемые «новости». Он дал одно вью, а его по предложениям разбили и выкладывают. Это не Хави тут каждый час, что-то комментирует, а журналюхи.
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не хватает ему рядом Иньесты
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кошмар...не в обиду для фанов Барсы,но сколько же много стало Хави,одно и тоже говорит)
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"Футбол Барсы сейчас не на должном уровне" - это и есть главная причина за что его критикуют и почему он уходит. Результаты конечно тоже важны, но для Барселоны всегда на первом месте стояло то, во что и как играет команда а при Хави она играла в откровенное г... Хоть и смогли взять чемпионство в прошлом году, но за это большое спасибо Тер Штегенену который очень многое для этого сделал в прошлом году. А в этом он начал неважно, ну а Пенья и вовсе во многих матчах "играет за соперников" при том что оборона стала позволять больше. Ну и конечно же просчёты в тренировочных процессах(нагрузках, восстановлении) из-за чего много лишних травм что сильно повлияло на результаты команды.
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Это нытье до конца сезона каждый день будет или спортс по частям очередное откровение по на 100500 частей нарезал?
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Достал уже нытик, великий футболист, но как человек весьма недалекий и оторванный от реальности, человек как будто в вакууме жил до этого, и как будто он первый тренер в истории которого подвергают критике и на которого оказывают давление со всех сторон
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Он решил в начале сезона? А зачем контракт переподписывал? Чего там с защитой 2 года ничего придумать не может, схему поменяй если не можешь выстроить под страховку крайних защитников, а то с такой высокой игрой любой заброс за спину цз это почти выход 1 на 1, а уже почти нет осталось клубов, которые не могут выйти из под прессинга
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Всё жалеет себя. Хнык Хнык, меня не ценят
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Бедные журналисты, зря пресса и фанаты своим давлением довели Хави. Кто потом сможет столько интервью об одном и том же давать, да отвечать на одни и те же вопросы, давая так много шумихи из ничего? Или у них есть свой Мостовой? Хотя и наш тоже мог бы давать вьюхи на испанском, наверно.
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Журналисты продолжают дальше раскручивать маховик его нытья
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🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Ответ dr. cage
Странно.. Уже 11-ый час дня, а Хаве только один раз сегодня поныл, какая он жертва, которую не ценили, и как опасно для жизни работать тренером в элитном клубе..
9 утра в Испании, только проснулся, подождите
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Ответ dr. cage
Странно.. Уже 11-ый час дня, а Хаве только один раз сегодня поныл, какая он жертва, которую не ценили, и как опасно для жизни работать тренером в элитном клубе..
Стыдно, уже слышать про то как его не цкнят
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