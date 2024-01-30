Хави: «Меня уничтожали, когда я говорил, что «Барса» строится. Такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков»
Хави высказался об отношении прессы к его словам и работе.
Главный тренер «Барселоны» покинет свой пост по окончании сезона.
«Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году.
У меня такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности», – сказал Хави.
Весь сезон бесконечная трынделка сначала о величии, а потом о том, как его затравили и не дали сотворить это самое величие.
И только после поражений отмечал "команда строится", а на следующей конфе уже рассказывал снова о величии и топ-перфомансах, победах
Зачем все это говорить, если очевидно , что ты не получишь никакой поддержки даже от большинства своих болельщиков .
Не то место --не те условия -- не то время -- не тот метод -- чтобы искать сочувствия и давить на эмпатию кулес ....не говоря уже о хейтерах и нейтральных слушателях
Всем бы твои проблемы)
Четыре дня назад полон энергии, сегодня опустошен.
Может давление человек отчасти сам на себя организовал?
Может быть он хороший мужик, поэтому и игрокам с ним удобно. Но тут нужен тренер более воинственный.. я бы лично будь игроком Барсы Хави, совсем бы не работал на тренировках, просто бы лежал на поле)
Это душераздирающе!
И так везде трагедии, войны, кота из поезда выбрасывают, этого бедного американца убили со второго раза в тюрьме, я паралельно читаю "12 лет рабства", и так все горестно....
Мы все уже плачем, Хави задел нас за живое....
Представляю, что испытывают тренеры Бразилии, Германии...,бедный Тухель....
Как могли назначить такого святого человека на пост в Барселоне?????
Это не гуманный поступок.
Где феминисткие организации, где трудовая полиция, черт возьми?!!!
Где либеральные ценности?!
Куда смотрит Папа????
Перестаньте, прошу вас.
Огромное футбольное поле, а они мячом попадали в наши ворота, дабы унизить меня, их футболисты были нацелены на голы, никак не могу понять, за что????
Где справедливость?
Пять раз они отправили мяч в наши ворота!!!!!
Пять раз, только подумайте!
Половина поля наша, по честному, половина соперника, они так часто переходили в нашу половину, как будто нас тут нету, меня тут нету, нету Барселоны....
Разве так можно???