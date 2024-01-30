Хави: «Меня уничтожали, когда я говорил, что «Барса» строится. Такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков»

Хави высказался об отношении прессы к его словам и работе.

Главный тренер «Барселоны» покинет свой пост по окончании сезона.

«Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году.

У меня такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности», – сказал .