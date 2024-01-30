Хави: «Меня уничтожали, когда я говорил, что «Барса» строится. Такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался об отношении прессы к его словам и работе.

Главный тренер «Барселоны» покинет свой пост по окончании сезона. 

«Когда я приходил сюда, я говорил то, что думал. Когда я говорил, что мы находимся на стадии строительства, меня уничтожали. Я также говорил, что у нас нет такого состава, как в 2010 году. 

У меня такое чувство, что мои заслуги не признали бы, даже если бы я выиграл Ла Лигу с отрывом в 12 очков. Это вопрос окружающей среды, клуба, требований и моей личности», – сказал Хави

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67 комментариев
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Когда он уже закроет рот? Почему он раздает интервью так, словно уже ушёл?

Весь сезон бесконечная трынделка сначала о величии, а потом о том, как его затравили и не дали сотворить это самое величие.
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Он постоянно говорил о тяжести футболки, о погоне за 10 трофеями и т. д

И только после поражений отмечал "команда строится", а на следующей конфе уже рассказывал снова о величии и топ-перфомансах, победах
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Остапа окончательно понесло (
Зачем все это говорить, если очевидно , что ты не получишь никакой поддержки даже от большинства своих болельщиков .
Не то место --не те условия -- не то время -- не тот метод -- чтобы искать сочувствия и давить на эмпатию кулес ....не говоря уже о хейтерах и нейтральных слушателях
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Дайте время хави, когда мы еще увидим 4 от Жироны, 4 от Бильбао и 5 от Вильярреала?!
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Все у тебя хорошо будет, Хавьеер Эрнаандес. Богатый, здоровый, нестарый.
Всем бы твои проблемы)
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Смотрел почти все матчи Барселоны. Тактика на уровне клуба из Сегунды. Бей и беги
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Какие заслуги? игры нет от слова совсем. От главного тренера одни жалобы на судейство, календарь, проблемы с составом. Чемпионство было, молодец, соперники были в нелучшем состоянии, а еще Жирона ход не набрала). Ни в коем случае не умаляю прошлогодние заслуги, но профклубы не живут прошлыми успехами
+9
-2
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у меня вопрос: После всего нытья и помоев, которые Хави вылил на клуб, неужели Лапорта даст ему доработать до конца сезона ? как можно вообще даже думать о том, чтобы после всего этого оставить его? для чего, чтобы он своим нытьем игроков дезориентировал? чтобы окончательно затоксил клуб ? а им ведь еще в топ 4 надо попасть! немедленная отставка, пусть лучше Маркес врио тренера побудет.
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Господи, скажите ему, что его Барселона впервые за 3 сезона вышла в плей-офф ЛЧ, и то потому что там был Шахтер с 6 гостевыми встречами и ноунеймовый Антверпен.
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+5
А еще говорил про полпути к величию, три победы до трофея и прочую ахинею, подогревая неоправданные ожидания.
Четыре дня назад полон энергии, сегодня опустошен.
Может давление человек отчасти сам на себя организовал?
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Поразительно это наблюдать конечно.. главный тренер топ клуба вызывает жалость.. понятно, что не отвечают благодарностью, но всё же, лучше защищаться нападением в данном случае.. Хотя опять же, может он и правда страдает, нельзя судить со стороны

Может быть он хороший мужик, поэтому и игрокам с ним удобно. Но тут нужен тренер более воинственный.. я бы лично будь игроком Барсы Хави, совсем бы не работал на тренировках, просто бы лежал на поле)
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Ответ Леван Мкртчян
Остапа окончательно понесло ( Зачем все это говорить, если очевидно , что ты не получишь никакой поддержки даже от большинства своих болельщиков . Не то место --не те условия -- не то время -- не тот метод -- чтобы искать сочувствия и давить на эмпатию кулес ....не говоря уже о хейтерах и нейтральных слушателях
Ему бы хорошего психолога или имиджмейкера. Очевидно же что он сейчас демонтирует свою слабость и неустойчивую к давлению психику. Это понижает его шансы на тренерство в топ клубах.🤦🏻‍♂️ Но спасибо его примеру, еще раз убедился, что это неэффективное поведение
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sports.ru перестаньте!
Это душераздирающе!

И так везде трагедии, войны, кота из поезда выбрасывают, этого бедного американца убили со второго раза в тюрьме, я паралельно читаю "12 лет рабства", и так все горестно....
Мы все уже плачем, Хави задел нас за живое....

Представляю, что испытывают тренеры Бразилии, Германии...,бедный Тухель....

Как могли назначить такого святого человека на пост в Барселоне?????

Это не гуманный поступок.

Где феминисткие организации, где трудовая полиция, черт возьми?!!!
Где либеральные ценности?!
Куда смотрит Папа????

Перестаньте, прошу вас.
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Хави в январе-получил 4 от Реала и Атлетика, и 5 от Вилльярела. И ещё ноет, что его уничтожали
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
А ты у нас обидчивая
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Лучший ЦПЗ своей эпохи, но тренер - чушпан.
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Чел, которого "задела" пресса - вообще не должен работать тренером.. Нигде.. Позор Чапи.. Слабачек оказался..
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Не доработает, похоже
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Хави - образец социологического мадридизма!!!
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Сколько можно ныть? Похоже, нытье будет до конца сезона
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Someone really should just put him out of his misery.
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Ответ King_X
Он постоянно говорил о тяжести футболки, о погоне за 10 трофеями и т. д И только после поражений отмечал "команда строится", а на следующей конфе уже рассказывал снова о величии и топ-перфомансах, победах
Говорил об абсолютном успехе за неделю до провалов кстати.
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Валерьянки пора курс пропить, так и до дурки недалеко.
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в 2018 Вальверде взял ЛаЛигу с 14-ти очковым преимуществом, в 2019 с 11-ти очковым, а уже в середине следующего сезона был уволен
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Ни дня без нытья
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Если уже решил, так уходи сейчас.Зачем все эти вопли и оправдания? Будь гордым, пошли всех на ... иди тусить спокойно!
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Например, футболисты Вильярреала участвовали в этой компании против меня.
Огромное футбольное поле, а они мячом попадали в наши ворота, дабы унизить меня, их футболисты были нацелены на голы, никак не могу понять, за что????
Где справедливость?
Пять раз они отправили мяч в наши ворота!!!!!
Пять раз, только подумайте!

Половина поля наша, по честному, половина соперника, они так часто переходили в нашу половину, как будто нас тут нету, меня тут нету, нету Барселоны....

Разве так можно???
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Сам себе противоречит каждый раз. Его ещё и защищают. Впереди ключевой отрезок сезона, тебя не уволили. Доказывай. Видно же, по результатам работы за прошедший период, то как не контролирует происходящее на поле и его психологическое состояние оставляет желать лучшего. Даже если идеи и были, там голова уже давно не соображает. Одна истерика. Он не знает, что делать без хорошего опорника. Да даже если прямо сейчас ему бы чудом подписали Киммиха, всё равно была бы плохая игра. Надеюсь, что про тренера Брайтона правда и он согласится возглавить Барселону.
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Ни дня без его нытья.
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Лучше помолчал.
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