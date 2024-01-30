Хави о работе в «Барсе»: «Ощущение, что рискуешь жизнью каждый день – это жестоко и не приносит удовольствия. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным ежедневно»

Хави назвал работу в «Барселоне» жестокой.

«Мне жаль, но это так. Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп [ ] уже сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал .

Нам нужно все обдумать. У нас есть проблема с требованиями на этой должности. Ощущение, что каждый раз ты рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не приносит удовольствия», – сказал главный тренер «Барселоны».

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