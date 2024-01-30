Хави о работе в «Барсе»: «Ощущение, что рискуешь жизнью каждый день – это жестоко и не приносит удовольствия. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным ежедневно»

Теги Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

Хави назвал работу в «Барселоне» жестокой.

«Мне жаль, но это так. Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп [Гвардиола] уже сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике.

Нам нужно все обдумать. У нас есть проблема с требованиями на этой должности. Ощущение, что каждый раз ты рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не приносит удовольствия», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

84 комментария
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Просто сравнить Зидана и Хави в должности тренера.
Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата.
Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
+105
-22
+83
Хави очень слабохарактерный, быстро же сломался даже толком не начав
+67
-16
+51
Ответ Alex Slobodskikh
Просто сравнить Зидана и Хави в должности тренера. Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата. Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
Зидана во второй приход тоже сожрали пресса/медиа :(
+18
-1
+17
Ответ Пули Снегопада
Хави очень слабохарактерный, быстро же сломался даже толком не начав
Человека убивает постоянное критика , на Хави давили все, требовали больше и больше . Пике тоже ушел иза критики в свой адрес .
+23
-8
+15
Который день подряд он уже чувствует себя бесполезным?
+21
-7
+14
Ну с таким настроем только в лигу верблюдов обратно
Там никто ничего требовать не будет
+16
-3
+13
Человек просто оторван от реальности. Пускай оглянётся на простых испанских работяг, сколько получают рядовые граждане Хуаны и Педро и призадумается насчёт своего "риска жизнью".
+16
-7
+9
Ответ Alex Slobodskikh
Просто сравнить Зидана и Хави в должности тренера. Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата. Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
У Зидана и близко не было таких проблем, как в нынешней Барселоне. Глупое сравнение. Да и все люди разные, кто-то предпочитает говорить правду о токсичной атмосфере в клубе, я сам давно это заметил, ещё после ухода Пепа
+8
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+8
Ответ Alex Slobodskikh
Просто сравнить Зидана и Хави в должности тренера. Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата. Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
Зидану досталась крепкая команда с понятными игровыми принципами и отличными футболистами, профессионалами своего дела. Это не говорит о том, что Зидан слабый тренер, ведь с таким «наследством» еще нужно суметь распорядится.
А у Хави и близко не было ничего подобного. Кто бы из нынешней Барселоны потянул бы уровень основы того Реала? Это не значит, что «Хави сильный тренер, просто не повезло с командой». Но и слабым тоже его не назовешь, все таки могло быть гораздо хуже, посмотри на МЮ.
Но, сравнивать их не совсем уместно. Разные люди в разных условиях.
+8
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Сегодня в маршрутке девчушка лет 4-х спросила папу: Папа, ты готов возглавить Барселону? С папой плакала половина маршрутки…
+9
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Ответ Пули Снегопада
Хави очень слабохарактерный, быстро же сломался даже толком не начав
Тут любой сломается, если настолько сильное давление на тебя
+17
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+5
Ответ Kubinec_
ему по блату дали шанс большой клуб тренировать, а он все ноет.. строит теперь из себя жертву
таки да. Все забыли о том, что тренерский путь сабж начал с Катара, вряд ли из спортивных соображений)
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Ответ Football_legend
Тут любой сломается, если настолько сильное давление на тебя
Зидан не сломался например
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Кроме нытья и пессимизма от Хави что то еще исходит...?
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Ответ nurikkkk
Зидан не сломался например
Ну тоже ушел по этой причине, просто без таких пафосных речей.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
причем тут испанские работяги и сколько они получают? Хави отказался от зарплаты за весь год, он работает бесплатно и что?
Офигеть, отказался от зарплаты за будущий год, который уже не будет работать. Вот это настоящий мужик!.. Нет...
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Ответ Вальдано
Кто на тебя давит?.. Лапорта?.. Да он вроде за тебя?.. Журналюги?.. На пошли их нафиг, отключи телефон и не читай прессу.. Кто ещё?.. Пфф..
Ты
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Высокие требования не только в Барсе, но и во всех топ клубах. По сути Хави сейчас признался, что морально не тянет работу на самом высоком уровне. В большие команды ему дорога отныне закрыта.
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Ответ Якуб Колос
что-то ни один из тренеров Реала так не говорил.
Я что-то вообще не припомню ни одного тренера который бы так говорил о своей работе
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Ответ nurikkkk
Зидан не сломался например
Хави конечно отличный игрок, но сравнивать его менталку с Зизу... Перебор как-то
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Ответ Alex Slobodskikh
Просто сравнить Зидана и Хави в должности тренера. Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата. Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
Барса играла с интером где ей не назначили 100 процентный пенальти и отменили гол, а Реал играл с Баварией, где там 2-3 гола с офсайда забили и левые красные раздали)
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так он сам этот уровень пафоса и давления поднимал речами про ДНК и "через год мы будем совсем другой командой, я обещаю"!
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Ответ mold-cel
Сегодня в маршрутке девчушка лет 4-х спросила папу: Папа, ты готов возглавить Барселону? С папой плакала половина маршрутки…
Это был Карпин?
+2
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Ответ DonaldBrashear 2.0
причем тут испанские работяги и сколько они получают? Хави отказался от зарплаты за весь год, он работает бесплатно и что?
Да сам еще барселоне доплачивает чего уж там)
Хави разорвал контракт по своей инициативе, логично, что никто бы ему за следующий сезон и так не платил, но преподнесли это так будто хави одолжение сделал)
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Ну так расторгни контракт сейчас,уйди без компенсации,страдалец.
Примерно также говорил Фигу,когда перешёл в "Реал", а его за этот переход хейтили.
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Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Вижу, ты в теме.
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Ответ Пули Снегопада
Хави очень слабохарактерный, быстро же сломался даже толком не начав
Не, он просто открытый и говорит прямо то, что другие думают
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То ли дело Валенсию или Спартак - сплошное удовольствие
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Ответ AdP
Что он не так сказал?
Не хочешь быть тренером, иди дворником
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Ответ Anthony Wrynn
Который день подряд он уже чувствует себя бесполезным?
С того дня как заявил о том, что Барса уже на полпути к абсолютному успеху.
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