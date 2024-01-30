Хави о работе в «Барсе»: «Ощущение, что рискуешь жизнью каждый день – это жестоко и не приносит удовольствия. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным ежедневно»
Хави назвал работу в «Барселоне» жестокой.
«Мне жаль, но это так. Каждый день тебя заставляют чувствовать себя бесполезным. Пеп [Гвардиола] уже сказал мне об этом, когда я говорил с ним. Я видел, как страдал Луис Энрике.
Нам нужно все обдумать. У нас есть проблема с требованиями на этой должности. Ощущение, что каждый раз ты рискуешь жизнью. Вот почему я говорю, что это жестоко, это не приносит удовольствия», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
Один молча делал свою работу, добившись какого-то безумного исторического результата.
Другой - истерического. Последние капли уважения теряет
Там никто ничего требовать не будет
А у Хави и близко не было ничего подобного. Кто бы из нынешней Барселоны потянул бы уровень основы того Реала? Это не значит, что «Хави сильный тренер, просто не повезло с командой». Но и слабым тоже его не назовешь, все таки могло быть гораздо хуже, посмотри на МЮ.
Но, сравнивать их не совсем уместно. Разные люди в разных условиях.
Хави разорвал контракт по своей инициативе, логично, что никто бы ему за следующий сезон и так не платил, но преподнесли это так будто хави одолжение сделал)
Примерно также говорил Фигу,когда перешёл в "Реал", а его за этот переход хейтили.