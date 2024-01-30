Пеп об уходе Хави: «Давление в Испании в тысячу раз сильнее, чем в Англии – 6 пресс-конференций в неделю, много матчей. В «Барсе» оно не сравнится ни с чем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о решении Хави уйти из «Барселоны».

«По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее. Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей.

Давление, которое приходится испытывать в «Барселоне», не сравнится ни с чем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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45 комментариев
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Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
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Ответ Budabuda
тоже этот прикол не понял, учитывая кубок лиги и боксинг дей
А как БД влияет на общее количество игр?))
+19
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Достаточно посмотреть сколько новостей об уходе Хави и потенциальных кандидатах в тренеры Барсы и сколько аналогичных новостей об условном Ливерпуле. Барселона непонятно почему находится под гораздо большим прессом. Мб руководство тоже в этом виновато
+15
-5
+10
Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
тоже этот прикол не понял, учитывая кубок лиги и боксинг дей
+17
-7
+10
Да очевидно что в Испании больше давление. Пеп еще тренировал против Маура, а если команда Маура побеждает, то на всех преследователей давление оказывается бешенное, Пеп же и покинул Барсу как проиграл РМ Примеру. На Барсу и так давление оказывается, а тут еще Маур бегал, который готов побеждать любыми способами и любыми методами. Няшка Клопп или помощник Артета, которые вечно целуют зад Пепу и близко того же давления не оказывают, как маниакальный Маур с топовой командой, готовой разносить всех в пух и прах.
+8
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Ответ Гамаль Хайдаров
не может быть, а 100% процентов, кто бы что не говорил, Барса может не самая сильная по составу, но она больше всех на слуху на равне с Реалом и эта медийность не даст ей превратиться в середняк
мю же дали
+10
-2
+8
Ответ usman703
Достаточно посмотреть сколько новостей об уходе Хави и потенциальных кандидатах в тренеры Барсы и сколько аналогичных новостей об условном Ливерпуле. Барселона непонятно почему находится под гораздо большим прессом. Мб руководство тоже в этом виновато
не может быть, а 100% процентов, кто бы что не говорил, Барса может не самая сильная по составу, но она больше всех на слуху на равне с Реалом и эта медийность не даст ей превратиться в середняк
+12
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+6
Ответ JuVero
А как БД влияет на общее количество игр?))
Это самый тупой аргумент фанатов АПЛ. И ведь все равно повторяют как мантру)
+8
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Я вот подумал как идеально Барселоне подойдёт Конте , Конте и Лапорта будут идеально ладить друг с другом.
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Сейчас тут Пепу пояснят, что это всë нытьё, что руководство и фаны Барсы - это не оторванные от действительности вечно недовольные персонажи, нет, это преданные люди, которые и в горе и в радости одинаково поддерживают всю команду)
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Ответ JuVero
А как БД влияет на общее количество игр?))
Никак. Фанат АПЛ. Но по факту больше игр только из-за кала, на который можно забить
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Ответ TAGAY
Пеп просто поддержал Хави. в Барсе у Хави было сильное давление потому что за 2 года он так и не построил игру, 3 сезона 3 разные схемы и разные картинки игры.. это он еще все время твердил про то что "строится" игра.. по факту ничего он не строил все хотел достичь и уйти, "строить" это как у Пепа и Артеты которые гнут свою линию, сначала работает на игру а потом игра приносит результат. у Хави же был такой период что прощали но тот решил быстро достичь успеха в лиге а когда болелы уже требовали ИГРУ, уже сам тренер сломался а с ним и игроки медленно но верно умирали психологически.
Пеп построил игру в Барсе за пару месяцев, но на него всё равно постоянно давили со всех сторон, поэтому не выдержал больше 4 лет. В Англии вон почти 10 лет сидит и никуда не собирается
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Ответ Гамаль Хайдаров
просто почему тебя удивляет что кто то защищает нытика, если ты всю жизнь это читал о Роналду!)
а много раз Роналду ныл? или для вас плакать=ныть?
Роналду почти никогда ни на что не жаловался публично и точно не ныл в интервью из-за какого-то давления.
если в Испании такое большое давление то почему Анчелотти даже в матчах не выходит из себя не то что в интервью?
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Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
практически одинаковое количество, а раньше в Испании Кубок ещё и в два матча проводился
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Не знаю насчёт пресс-конференций, но матчей в чемпионате столько же, как и в АПЛ, и нет кубка лиги.
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Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
Ну у Гвардиолы в Испании много матчей было: суперкубки, клубный чемпионат мира, Ла Лига, ЛЧ как минимум до полуфинала, Кубок Короля… матчей 60 легко наберется за сезон
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Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
Мне кажется одинаковое
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Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
Мне кажется одинаковое. В чемпионате точно, надо считать матчи за кубок.
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Ответ Budabuda
тоже этот прикол не понял, учитывая кубок лиги и боксинг дей
Боксинг дей увеличивает интенсивность матчей, но не их количество. В чемпионате по 20 клубов и там, и там. Надо считать кубковые матчи и лиги чемпионов/лиги Европы. Зависит от клуба.
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Ответ JuVero
А как БД влияет на общее количество игр?))
Да он тут, скорее всего не про количество игр) а то что тоже много пресс-конференций) Барса Пепа была другая, более успешно выступала и во всех турнирах почти до финалов, больше матчей и больше внимания) раньше всех интересовал матч Реал и Барса, а сейчас все иначе
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Ответ Karl0709
Я вот подумал как идеально Барселоне подойдёт Конте , Конте и Лапорта будут идеально ладить друг с другом.
Примерно как огонь и лед. Конте это вообще не барселонский тренер.
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Ответ TAGAY
Пеп просто поддержал Хави. в Барсе у Хави было сильное давление потому что за 2 года он так и не построил игру, 3 сезона 3 разные схемы и разные картинки игры.. это он еще все время твердил про то что "строится" игра.. по факту ничего он не строил все хотел достичь и уйти, "строить" это как у Пепа и Артеты которые гнут свою линию, сначала работает на игру а потом игра приносит результат. у Хави же был такой период что прощали но тот решил быстро достичь успеха в лиге а когда болелы уже требовали ИГРУ, уже сам тренер сломался а с ним и игроки медленно но верно умирали психологически.
Нет не просто поддержал, а рассказал свой опыт. Все так и есть. Пеп при лучших результатах за всю историю Барсы и вероятно лучшей игре в истрии футбола протянул там лишь 4 года. И то пришлось отпуск брать восстанавливаться. А в Англии чилит уже сбился со счета сколько лет и еще столько же может пробыть
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Ответ Sevastyan Ionin
Где много матчей ? В Испании ? По сравнению с Англией ?
Дословный перевод :(

"A lot of games" в данном контексте надо было переводить, как "немало игр" (просто из-за наличия кубка Английской Лиги) - но сотрудница этого сатйа про такие нюансы не знает :(
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Ответ Андрей Игумнов
И каждые пол года разные команды: сначала безумный ростер с игроками академии, перемешенные с просто слабыми игроками типа мингесы, потом летние трансферы, которые заставили перестраивать самую интересную, комбинационную барселону, которая была под руководством хави, и нынешний отрезок, когда барсу покинули проводники футбола, такие как бускетс и жорди альба. Да, к хави есть вопросы, но нужно учитывать разные факторы. барселоне не везёт с реализацией, одна из худших в европе, плюс на поле часто игроки принимают странные решения, вроде рафиньи, который постоянно бьёт с угла штрафной, сколько атак было запорото таким образом и начато соперником. На самом деле, на данный момент у хави столько же чемпионских титулов в ла лиге в качестве тренера, сколько и у анчилотти, например. Жалко, что перспективоного и родного для клуба тренера так загасили
на самом деле сам Хави был неплох, я с этим согласен, но есть очень большие нюансы, он ставит игроков которые не готовы к играм, которые портят игру, плохая реализацию не есть единственная причина, команда попросту очень плохо защищается при позиционной обороне. например Крис очень плох при высокой линии обороны, но он продолжает гнуть свою линию и дальше ставить его в основу, Кунде то в центре то справа как и Араухо, НЕТ ПОСТОЯНСТВА в защите, они НЕ СЫГРАНЫ. Араухо-Кунде пара фантастически сыграла против Порту в португалии, опосле этого к этому он так и не пришел.. почему?! ставит Араухо справа, Кунде и Криса в цетнре и в итоге во первых лишает надежности в обороне. во-вторых, ослабляет атаку с Араухо. это ни в какие ворота! тот же Лева, как он убог.. как он портит игру, потери на ровном месте, пасы в никуда, дриблинг(ДРИБЛИНГ?!) в опорной зоне идя в сторону ворот, СВОИХ(!) ворот.. все это ляпы Хави! этот как минимум должен был просить Леву не делать этого либо убирать его из состава но он боится конфликта внутри раздевалки-это уже трусость. все это портит игру, и в этом прежде всего вина тренера. никто от него не просил ЛЧ, от него просили всего лишь кубок, жалкий кубок испании, чтоб продолждать остаться, а он облажался и там, и снова со своим Левой в основе и где его любимчик Роберто выходит вместо Фермина, который всего то несколько дней назад вытащил матч с Бетисом.. ляпы Хави в этом сезоне слишком бросается в глаза,их очень много! в травмах вполне возможно виноват его команда по физ.подготовке, по сути все игроки травму получают на ровном месте, без какого либо стыка.это уже к физ.тренерам вопросы
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Ответ usman703
Хави потерял двух важнейших для него игроков, которых так и не смогли заменить толком. Хотя и не отрицаю, что проблемы с тактикой были тоже. В целом игра была поставлена, но под определённого соперника он слабо готовился. Много матчей выигрывали на тоненького, что заставляет постоянно напрягаться игроков
Одного важного игрока он заменил Рафиньей. А то, что он не стал форсировать покупку опорника - это его проблемы. Почему то подмену Левандовски в лице Роке за 40 миллионов + бонусы он спокойно согласовал, а настоять на покупке игрока опорной зоны он не мог. Хотя по сути за того же Субименди те же 60 миллионов и просили
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Ответ TAGAY
Пеп просто поддержал Хави. в Барсе у Хави было сильное давление потому что за 2 года он так и не построил игру, 3 сезона 3 разные схемы и разные картинки игры.. это он еще все время твердил про то что "строится" игра.. по факту ничего он не строил все хотел достичь и уйти, "строить" это как у Пепа и Артеты которые гнут свою линию, сначала работает на игру а потом игра приносит результат. у Хави же был такой период что прощали но тот решил быстро достичь успеха в лиге а когда болелы уже требовали ИГРУ, уже сам тренер сломался а с ним и игроки медленно но верно умирали психологически.
Хави потерял двух важнейших для него игроков, которых так и не смогли заменить толком. Хотя и не отрицаю, что проблемы с тактикой были тоже. В целом игра была поставлена, но под определённого соперника он слабо готовился. Много матчей выигрывали на тоненького, что заставляет постоянно напрягаться игроков
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0
Ответ TAGAY
Пеп просто поддержал Хави. в Барсе у Хави было сильное давление потому что за 2 года он так и не построил игру, 3 сезона 3 разные схемы и разные картинки игры.. это он еще все время твердил про то что "строится" игра.. по факту ничего он не строил все хотел достичь и уйти, "строить" это как у Пепа и Артеты которые гнут свою линию, сначала работает на игру а потом игра приносит результат. у Хави же был такой период что прощали но тот решил быстро достичь успеха в лиге а когда болелы уже требовали ИГРУ, уже сам тренер сломался а с ним и игроки медленно но верно умирали психологически.
И каждые пол года разные команды: сначала безумный ростер с игроками академии, перемешенные с просто слабыми игроками типа мингесы, потом летние трансферы, которые заставили перестраивать самую интересную, комбинационную барселону, которая была под руководством хави, и нынешний отрезок, когда барсу покинули проводники футбола, такие как бускетс и жорди альба.
Да, к хави есть вопросы, но нужно учитывать разные факторы. барселоне не везёт с реализацией, одна из худших в европе, плюс на поле часто игроки принимают странные решения, вроде рафиньи, который постоянно бьёт с угла штрафной, сколько атак было запорото таким образом и начато соперником.
На самом деле, на данный момент у хави столько же чемпионских титулов в ла лиге в качестве тренера, сколько и у анчилотти, например. Жалко, что перспективоного и родного для клуба тренера так загасили
+3
-3
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Ответ DanielCarvalho
Проспись, в новости нет упоминания Роналду, причем тут он вообще
просто почему тебя удивляет что кто то защищает нытика, если ты всю жизнь это читал о Роналду!)
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Ответ DanielCarvalho
Ну Гвардиола) защищает физрука-нытика
чувак который фанатеет от Роналду пишет что кто то защищает нытика)
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Ответ Гамаль Хайдаров
Арсенал до недавних пор тоже был середняком и стоило дождаться прихода 1 нормального тренера то сразу стало все хорошо! теперь, Барсе не даст превратиться в середняк ее академия по крайней мере чемпионат не такой сильный и в топ 4 попасть можно, а МЮ огромные деньги в Англии всегда выручат. просто нужно дождаться нормального тренера с хорошей командой и без вмешательства руководства
в первую очередь фаны и руководство нормальным должно быть, сколько хейтили артету вначале когда результаты не ахти были, но руководство не уволило и на третий сезон уже на другой уровень команду вывел. тут же хави в прошлом сезоне выйграв лл и суперкубок, в этом оподливился слегка конечно, но не повод же люто хейтить, думаю правильно было бы ему еще сезон дать отработать а там уже по результатам смотреть
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