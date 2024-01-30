Пеп об уходе Хави: «Давление в Испании в тысячу раз сильнее, чем в Англии – 6 пресс-конференций в неделю, много матчей. В «Барсе» оно не сравнится ни с чем»
Пеп Гвардиола высказался о решении Хави уйти из «Барселоны».
«По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в Испании. Там оно в тысячу раз сильнее. Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей.
Давление, которое приходится испытывать в «Барселоне», не сравнится ни с чем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Роналду почти никогда ни на что не жаловался публично и точно не ныл в интервью из-за какого-то давления.
если в Испании такое большое давление то почему Анчелотти даже в матчах не выходит из себя не то что в интервью?
"A lot of games" в данном контексте надо было переводить, как "немало игр" (просто из-за наличия кубка Английской Лиги) - но сотрудница этого сатйа про такие нюансы не знает :(
Да, к хави есть вопросы, но нужно учитывать разные факторы. барселоне не везёт с реализацией, одна из худших в европе, плюс на поле часто игроки принимают странные решения, вроде рафиньи, который постоянно бьёт с угла штрафной, сколько атак было запорото таким образом и начато соперником.
На самом деле, на данный момент у хави столько же чемпионских титулов в ла лиге в качестве тренера, сколько и у анчилотти, например. Жалко, что перспективоного и родного для клуба тренера так загасили