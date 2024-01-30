Пеп об уходе Хави: «Давление в Испании в тысячу раз сильнее, чем в Англии – 6 пресс-конференций в неделю, много матчей. В «Барсе» оно не сравнится ни с чем»

Пеп Гвардиола высказался о решении Хави уйти из «Барселоны».

«По моему опыту, давление, которое мы испытываем в Англии, невозможно сравнить с давлением в . Там оно в тысячу раз сильнее. Шесть пресс-конференций в неделю, много матчей.

Давление, которое приходится испытывать в «Барселоне», не сравнится ни с чем», – сказал главный тренер « ».

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

Хави о работе в «Барсе»: «Ощущение, что рискуешь жизнью каждый день – это жестоко и не приносит удовольствия. Тебя заставляют чувствовать себя бесполезным ежедневно»