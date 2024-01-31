«Реал» предложит Кроосу продлить контракт на год

Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом».

Мадридский клуб решил заключить новое соглашение с 34-летним хавбеком сроком на один сезон, сообщил журналист Франсиско Хосе Дельгадо. «Сливочные» не будут подписывать новичков в линию полузащиты.

« » собирается предложить продлить контракт еще на один сезон. Немец уже пару сезонов угрожает закончить карьеру, но убеждает его, что он важен, и показывает это ему изо дня в день.

Мадридский «Реал» решил не подписывать игроков полузащиты на следующий сезон, но, поскольку он собирается подписывать игроков в другие линии, он должен разгрузить состав», – сказал Дельгадо в эфире SER Deportivos.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, его контракт действует до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь.