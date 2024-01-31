«Реал» предложит Кроосу продлить контракт на год

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом».

Мадридский клуб решил заключить новое соглашение с 34-летним хавбеком сроком на один сезон, сообщил журналист Франсиско Хосе Дельгадо. «Сливочные» не будут подписывать новичков в линию полузащиты.

«Реал» собирается предложить Тони Кроосу продлить контракт еще на один сезон. Немец уже пару сезонов угрожает закончить карьеру, но Анчелотти убеждает его, что он важен, и показывает это ему изо дня в день.

Мадридский «Реал» решил не подписывать игроков полузащиты на следующий сезон, но, поскольку он собирается подписывать игроков в другие линии, он должен разгрузить состав», – сказал Дельгадо в эфире SER Deportivos.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года, его контракт действует до конца текущего сезона. Статистику игрока можно найти здесь

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9 комментариев
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Маэстро обязан продлить еще на год. Тони до сих пор на топовом уровне
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Тони целиком и полностью заслуживает этого, ещё один сезон его игры было бы замечательно
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Кроос в хорошей форме, отличный футболист. А в Реале вечно короткая скамейка и куча травм, так что Тони однозначно пригодится.

Тем более с замашками Реала на пополнение атаки денег на новых ПЗ будет немного
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Ответ pKaparika
Кроос в хорошей форме, отличный футболист. А в Реале вечно короткая скамейка и куча травм, так что Тони однозначно пригодится. Тем более с замашками Реала на пополнение атаки денег на новых ПЗ будет немного
Всмысле Тони однозначно пригодится?))) Тони лучший полузащитник в команде, на котором строится вся игра в центр поля. Мадрид просто обязан его сохранить ещё минимум на год!
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Кроос не откажется еще сезон поиздеваться над вторым каталонским.
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Отличный сезон проводит, думаю он продлит контракт на год.
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Кроос отлично играет, по прежнему один из лучших. В новости подобран довольно дурацкий оборот- «угрожает закончить карьеру». Это точно не про Тони
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Прикалываетесь что-ли?) ’Угрожает’ возьмите в кавычки.
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Борозды точно не испортит, на дистанции опыт одного из лучших полузащитников последних лет десяти в Европе точно пригодится, тем более чел в форме
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