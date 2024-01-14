Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
«Реал» опубликовал состав на финал Суперкубка Испании.
На матч против «Барселоны» главный тренер Карло Анчелотти с первой минуты выпустит Андрея Лунина, Даниэля Карвахаля, Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса, Ферлана Менди, Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени, Тони Крооса, Джуда Беллингема, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Отменят ли показ матча ?
Второй игрой, которую показали в итоге, было что-то вроде ПСВ-Ренн или Галатасарай -- Копенгаген. Сейчас точно не вспомню , но что-то такое было-- без топ-команд