Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

«Реал» опубликовал состав на финал Суперкубка Испании.

На матч против «Барселоны» главный тренер с первой минуты выпустит , , , Начо Фернандеса, Ферлана Менди, Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени, , Джуда Беллингема, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам