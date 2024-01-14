Лунин, Беллингем, Винисиус, Менди и Кроос – в старте «Реала» на матч с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

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«Реал» опубликовал состав на финал Суперкубка Испании.

На матч против «Барселоны» главный тренер Карло Анчелотти с первой минуты выпустит Андрея Лунина, Даниэля Карвахаля, Антонио Рюдигера, Начо Фернандеса, Ферлана Менди, Федерико Вальверде, Орельена Тчуамени, Тони Крооса, Джуда Беллингема, Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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26 комментариев
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Карло услышал болельщиков и усадил играющего тренера на лавку, удачи Лунину !
+17
-2
+15
Карло специально Лунина выпустил, узнав, что игру будут показывать по Матч ТВ.

Отменят ли показ матча ?
+21
-10
+11
Ответ Дедушкин самогон
Карло услышал болельщиков и усадил играющего тренера на лавку, удачи Лунину !
матч с атм показал, что кепка точно не вратарь для топ клуба
+6
0
+6
Рад, что все же Карло передумал и решил поставить Лунина. Надеюсь Андрей проведет хороший матч, ну и здорово, что Тони в старте, он сейчас в прекрасной форме находится.
+6
-5
+1
Вообще не понимаю зачем выпускать Кепу. Лунин значительно надежней, стата это подтверждает.
+1
0
+1
Ответ навесы кумана
Матчи "Шахтёра" не показывали. Даже с "Барселоной".
Зачем показывать Шахтёр Барселона когда были группы по интереснее?
+1
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Ответ Greg Jackson
Зачем показывать Шахтёр Барселона когда были группы по интереснее?
Это первый временной слот был, когда два матча играют отдельно раньше по-времени.
Второй игрой, которую показали в итоге, было что-то вроде ПСВ-Ренн или Галатасарай -- Копенгаген. Сейчас точно не вспомню , но что-то такое было-- без топ-команд
+1
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Ответ навесы кумана
Матчи "Шахтёра" не показывали. Даже с "Барселоной".
Даже ОБЗОРЫ матчей «Шахтёра» в ЛЧ не показывали )))
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Ответ Ilya Chistyakov
да ну бред, или реально всё так плохо на госТВ?
Матчи "Шахтёра" не показывали. Даже с "Барселоной".
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Ответ навесы кумана
25 октября, 19:45 по МСК. В это же время только Фейенорд-Лацио. Расскажи что это интересней.
Если честно я ни то ни другое не смотрел бы все равно. Ты реально не понимаешь почему не показывали?
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Ответ ramaldanov
Из-за одного футболиста? Точно нет
Точно?)
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Ответ Леван Мкртчян
Это первый временной слот был, когда два матча играют отдельно раньше по-времени. Второй игрой, которую показали в итоге, было что-то вроде ПСВ-Ренн или Галатасарай -- Копенгаген. Сейчас точно не вспомню , но что-то такое было-- без топ-команд
Да было такое, просто я группу с Псж и Дортмундом смотрел, а Барса два матча с Шахтером реально играли раньше. Но, надо быть отбитым чтобы не понять почему не показывают.
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Ответ Ilya Chistyakov
да ну бред, или реально всё так плохо на госТВ?
Да могут, че нет то)
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Ответ LaffyTaffy
Карло специально Лунина выпустил, узнав, что игру будут показывать по Матч ТВ. Отменят ли показ матча ?
Из-за одного футболиста? Точно нет
0
0
0
Ответ Greg Jackson
Зачем показывать Шахтёр Барселона когда были группы по интереснее?
25 октября, 19:45 по МСК. В это же время только Фейенорд-Лацио. Расскажи что это интересней.
0
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Ответ Greg Jackson
Зачем показывать Шахтёр Барселона когда были группы по интереснее?
Матч вообще не транслировали ни на одном из 383738282736 каналов. Хотя парралельно была только одна игра
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Ответ Дедушкин самогон
Карло услышал болельщиков и усадил играющего тренера на лавку, удачи Лунину !
Но мёртвый Винисиус снова будет в старте и раз за разом терять мяч в своих бесконечных тупорылых обводках).
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Ответ Ilya Chistyakov
матч с атм показал, что кепка точно не вратарь для топ клуба
Я бы даже сказал, что два матча с Атлетами это показали - в 3х одинаковых голах в чемпионате осенью в т.ч. и его участие имеется - вратарь топ-клуба должен был выходить на мяч, а не ждать на линии :(
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Лунин в воротах - хорошо. Но вот Вини, не знаю, опять наверное будет играть в кармане Араухо(
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По сути, основной состав, который в этом сезоне будет играть в ключевых матчах чемпионата и ЛЧ
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Все таки Лунин значит будет играть.
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