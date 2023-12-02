Анчелотти о 2:0 с «Гранадой»: «Родриго в лучшей форме и забил прекрасный гол. Но главное – командная работа, и у «Реала» все хорошо»

Карло Анчелотти высказался после победы над «Гранадой» (2:0) в Ла Лиге.

« играет очень хорошо. Сложно сказать, на какой позиции он играет лучше всего.

У Крооса не бывает плохих передач, он всегда выбирает лучшее решение. Он не боится и всегда правильно ориентируется на поле. Его главное качество – умение сориентироваться, плюс его умение работать с мячом, всегда занимать правильную позицию.

снова набрал свою лучшую форму, забивает много голов. Сегодня он выложился. Он забивает не только с левого фланга, но и из центра. Прекрасный гол.

Я ни с кем не заключал пари насчет забитых голов. Не имеет значения, кто будет забивать, главное – командная работа. У нас все идет хорошо.

Матч «Барселона» – «Атлетико» будет очень увлекательным. Пусть победит сильнейший. Обе команды очень хороши.

Я нравлюсь болельщикам (фанаты скандировали имя во время игры – прим. Sports.ru), и меня это очень радует», – сказал главный тренер « ».

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