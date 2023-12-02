Анчелотти о 2:0 с «Гранадой»: «Родриго в лучшей форме и забил прекрасный гол. Но главное – командная работа, и у «Реала» все хорошо»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Гранада Федерико Вальверде Родриго Футбол

Карло Анчелотти высказался после победы над «Гранадой» (2:0) в Ла Лиге.

«Вальверде играет очень хорошо. Сложно сказать, на какой позиции он играет лучше всего.

У Крооса не бывает плохих передач, он всегда выбирает лучшее решение. Он не боится и всегда правильно ориентируется на поле. Его главное качество – умение сориентироваться, плюс его умение работать с мячом, всегда занимать правильную позицию.

Родриго снова набрал свою лучшую форму, забивает много голов. Сегодня он выложился. Он забивает не только с левого фланга, но и из центра. Прекрасный гол.

Я ни с кем не заключал пари насчет забитых голов. Не имеет значения, кто будет забивать, главное – командная работа. У нас все идет хорошо.

Матч «Барселона» – «Атлетико» будет очень увлекательным. Пусть победит сильнейший. Обе команды очень хороши.

Я нравлюсь болельщикам (фанаты скандировали имя Анчелотти во время игры – прим. Sports.ru), и меня это очень радует», – сказал главный тренер «Реала».

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17 комментариев
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Кроос в этом сезоне в лучшей форме за последние годы.Чуть ли не на уровне 17 года играет.Ещё и в обороне заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном
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Кроосу нельзя завершать карьеру летом! Он еще многое может дать футболу! Это будет преступлением против Игры. Ему нужно продлеваться на год еще минимум
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Ответ Panurge From hell
Кроос в этом сезоне в лучшей форме за последние годы.Чуть ли не на уровне 17 года играет.Ещё и в обороне заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном
Вообще восхищаюсь его игрой в этом сезоне, он в принципе всегда был хорош, но в этом году действительно показывает тот самый уровень, когда он был на пике. Немецкая машина.
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Тони только 33, мы вполне сможем его видеть еще 3-4 года на высоком уровне.
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Я всегда говорил: Родриго - левый вингер! И должен играть слева!
Слева он совсем не хуже Вини!
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Родриго хозяин месси,он не может не забивать.
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У Папы всё хорошо идет, несмотря на количество травм в команде..надеюсь так будет и дальше)

Приятно наблюдать за командой
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Ответ corazón blanco
Вообще восхищаюсь его игрой в этом сезоне, он в принципе всегда был хорош, но в этом году действительно показывает тот самый уровень, когда он был на пике. Немецкая машина.
в последние годы его игра без мяча была не самая выдающаяся.Сейчас же,его продавить не проще чем Вальверде.
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всегда нравился Браим, рад был его возвращению, но в начале не играл, а теперь стал больше появляться, из-за травмы Винисиуса. не было бы счастья, несчастье помогло
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Браим Диас удивительно уверенно играет, достойно заменяет Винисиуса
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Не ожидал, что с такими потерями будем играть на таком высоком уровне. Тренерский штаб проделал отличную работу👍
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Ответ Ruslan3132
Кроосу нельзя завершать карьеру летом! Он еще многое может дать футболу! Это будет преступлением против Игры. Ему нужно продлеваться на год еще минимум
А он еще думал продлевать контракт или нет. Безумство какое!
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Было очень приятно слышать, как скандирует Бернабеу имя нашего тренера.
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Ответ Panurge From hell
Кроос в этом сезоне в лучшей форме за последние годы.Чуть ли не на уровне 17 года играет.Ещё и в обороне заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном
Уже пять передач..хороший результат .при такой игре его еще на год можно уговорить .
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Ответ игрочишка всея руси
Уже пять передач..хороший результат .при такой игре его еще на год можно уговорить .
за 9 матчей в основе сделал больше ассистов,чем за весь прошлый сезон
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Ответ JENNINGS
Я всегда говорил: Родриго - левый вингер! И должен играть слева! Слева он совсем не хуже Вини!
А винисиуса пробовать справа
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Ответ JENNINGS
Я всегда говорил: Родриго - левый вингер! И должен играть слева! Слева он совсем не хуже Вини!
нет, он в ложной десятке хорошо играет
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