Анчелотти о 2:0 с «Гранадой»: «Родриго в лучшей форме и забил прекрасный гол. Но главное – командная работа, и у «Реала» все хорошо»
Карло Анчелотти высказался после победы над «Гранадой» (2:0) в Ла Лиге.
«Вальверде играет очень хорошо. Сложно сказать, на какой позиции он играет лучше всего.
У Крооса не бывает плохих передач, он всегда выбирает лучшее решение. Он не боится и всегда правильно ориентируется на поле. Его главное качество – умение сориентироваться, плюс его умение работать с мячом, всегда занимать правильную позицию.
Родриго снова набрал свою лучшую форму, забивает много голов. Сегодня он выложился. Он забивает не только с левого фланга, но и из центра. Прекрасный гол.
Я ни с кем не заключал пари насчет забитых голов. Не имеет значения, кто будет забивать, главное – командная работа. У нас все идет хорошо.
Матч «Барселона» – «Атлетико» будет очень увлекательным. Пусть победит сильнейший. Обе команды очень хороши.
Я нравлюсь болельщикам (фанаты скандировали имя Анчелотти во время игры – прим. Sports.ru), и меня это очень радует», – сказал главный тренер «Реала».
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Слева он совсем не хуже Вини!
Приятно наблюдать за командой