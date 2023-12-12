Карло Анчелотти: «Такие легенды, как Кроос, Модрич, Начо, заслужили право выбирать, что делать дальше. Я не легенда, просто тренер, а они провели в «Реале» великолепную карьеру и должны закончить тут»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Футбол

Карло Анчелотти поделился мнением о будущем Тони Крооса.

– Дела у него идут хорошо, и его решение, которое он примет в следующем году, всеми будет принято с уважением.

Легенды, такие как Кроос, Модрич, Начо, заслужили право выбирать, что делать дальше. Клуб относится к ним с огромным уважением, такую возможность они заслужили.

– А такая легенда, как вы, тоже заслуживает права остаться?

– Я не легенда, я просто тренер. Легенды – это футболисты, которые провели тут великолепную карьеру и которые должны, как мне кажется, завершить ее тут, – заявил главный тренер «Реала».

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15 комментариев
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Ответ Кулёс
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Теневой боец, вся жизнь в мадридском «Реале». Да, не всегда основной игрок, но игрок выходит на поле, картины не портит, выручает клуб, когда нужно. Чего ещё?
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Потому что ты - папа! Папа Карло💌
+15
-4
+11
Ответ ML26
Но упоминать тот факт, что тогда были праймовые Атлетико и Барса мы, конечно же, не будем!
А зачем? Таким макаром плюсов от хэйтеров КР не выхватишь
+4
-1
+3
Ответ Кулёс
Комментарий скрыт
именно Начо и есть истинная легенда. он дал гораздо больше клубу чем получал от него. а это и есть легенда
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это те футболисты, о которых рассказывают внукам. игроки золотой эпохи мадрида
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Ответ Капибарбер
пятикратные победители ЛЧ между прочим, но фаны токсика с Мадейры будут пиарить вечно второго))
Так Роналду точно так же пятикратный же)
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Ответ Fazy10
Модрич это искусство, а Кросс - робот
о, нет-:голевая крооса на вини в класико это симфония, талант в чистейшем его проявлении
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Ответ Кулёс
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ну 445 матчей во всех командах Реала. У Модрича 505, у Крооса 437.

Вся карьера в Реале) а если добавить ко всему тот факт что у него диабет, то вообще космический игрок) респект Начо
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