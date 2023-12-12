Карло Анчелотти: «Такие легенды, как Кроос, Модрич, Начо, заслужили право выбирать, что делать дальше. Я не легенда, просто тренер, а они провели в «Реале» великолепную карьеру и должны закончить тут»

Карло Анчелотти поделился мнением о будущем Тони Крооса.

– Дела у него идут хорошо, и его решение, которое он примет в следующем году, всеми будет принято с уважением.

Легенды, такие как , , , заслужили право выбирать, что делать дальше. Клуб относится к ним с огромным уважением, такую возможность они заслужили.

– А такая легенда, как вы, тоже заслуживает права остаться?

– Я не легенда, я просто тренер. Легенды – это футболисты, которые провели тут великолепную карьеру и которые должны, как мне кажется, завершить ее тут, – заявил главный тренер « ».

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