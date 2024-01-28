Неймар посетил вечеринку в Рио-де-Жанейро в честь 58-летия Ромарио

Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения Ромарио.

29 января экс-игроку сборной исполнится 58 лет.

В минувшую субботу присутствовал на мероприятии в Рио-де-Жанейро в сопровождении охраны.

В данный момент бразильский форвард, выступающий за «Аль-Хилаль», восстанавливается после травмы крестообразных связок и мениска. В начале ноября Неймар перенес операцию – сообщалось, что он пропустит около 10 месяцев.

Фото: Fabrício Pioyani/AgNews