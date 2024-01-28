Неймар посетил вечеринку в Рио-де-Жанейро в честь 58-летия Ромарио
Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения Ромарио.
29 января экс-игроку сборной Бразилии исполнится 58 лет.
В минувшую субботу Неймар присутствовал на мероприятии в Рио-де-Жанейро в сопровождении охраны.
В данный момент бразильский форвард, выступающий за «Аль-Хилаль», восстанавливается после травмы крестообразных связок и мениска. В начале ноября Неймар перенес операцию – сообщалось, что он пропустит около 10 месяцев.
Фото: Fabrício Pioyani/AgNews
Хотя у него и с головой не ладно, бесконечно плачет на поле и за его пределами
И бороду в ФШ нарисовали чтоб типа не 3 подбородка.
Неймар 70кг максимум))))))))