Неймар посетил вечеринку в Рио-де-Жанейро в честь 58-летия Ромарио

Теги Сборная Бразилии по футболу светская хроника Ромарио Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль стиль Футбол

Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения Ромарио.

29 января экс-игроку сборной Бразилии исполнится 58 лет.

В минувшую субботу Неймар присутствовал на мероприятии в Рио-де-Жанейро в сопровождении охраны.

В данный момент бразильский форвард, выступающий за «Аль-Хилаль», восстанавливается после травмы крестообразных связок и мениска. В начале ноября Неймар перенес операцию – сообщалось, что он пропустит около 10 месяцев.

Фото: Fabrício Pioyani/AgNews

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46 комментариев
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В хорошей форме Ней, явно режимит
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-1
+103
Азар одобряет)
+70
-1
+69
DJ Khaled 2.0
+46
0
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Когда завершит карьеру, крупнее Роналдо будет, однозначно:)
+37
-1
+36
аккурат от бабушки пришел
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Ну у него и шайба , охранник в два раза меньше.
+19
0
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судя по щёчкам, он до вечеринки у бабушки неделю провёл
+15
0
+15
Толстяк красавчик!!
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Ответ Benjamin
Удивительно как можно спустить в унитаз свою карьеру из-за любви к тусовкам… Хотя у него и с головой не ладно, бесконечно плачет на поле и за его пределами
так он на 1 месте по полученным ударам по ногам, любой бы ныл с этого
+8
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+7
в свое время удивлялся, насколько я распух, когда забросил физру, тем удивительнее видеть футбольных звёзд в такой форме
+7
0
+7
Удивительно как можно спустить в унитаз свою карьеру из-за любви к тусовкам…
Хотя у него и с головой не ладно, бесконечно плачет на поле и за его пределами
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Черный точно стройнит?
+6
0
+6
Пресс качат, анжумания
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Джиган как всегда на чиле на расслабоне 😅
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Походу с футболом все. Как шкаф, лишних килограммов 30 😳😳😳
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-1
+4
Такой позор если честно….
+4
0
+4
Я не понял это прикол или у него реально такие щщи?
+4
0
+4
Ответ Benjamin
Удивительно как можно спустить в унитаз свою карьеру из-за любви к тусовкам… Хотя у него и с головой не ладно, бесконечно плачет на поле и за его пределами
А в чем проблема то? Это фанаты могут страдать по его карьере. Он заработал огромные деньги и популярность. Если человек больше любит уже тусоваться и отдыхать, почему он должен себя заставлять впахивать? Не у всех цель - оставить большое наследие, кто-то играет для заработка. А Неймар играл очень даже неплохо. Пусть делает что хочет.
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Ответ vovagabur
Черный точно стройнит?
это еще и стройнит!
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+3
Какое отношение Неймар имеет к футболу ? Уже вроде давно человек откуда угодно, но только не из футбола
+4
-1
+3
Харю норм отъел. 👍🏼
+3
0
+3
Чисто Джиган, а сзади Адриано охранником подрабатывает
+4
-1
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Бразильцы безумно ленивые , разбухают на изи😀
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Значит меняй стиль игры, раз это мешает твоей карьере, все просто
Ты наверняка учишь Неймара правильному построению карьеры с кресла члена совета директоров одной из крупнейших международных корпораций? )
+2
-1
+1
Деньги крутятся, лавэха мутится!
+1
0
+1
Ромарио 58?! Когда?!
+1
0
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Ней любит тусить, туса любит Нея! Человек умеет жить припеваючи, всё остальное лишь сопутствующее этому!😎
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Теперь будет падать как шкаф 😁
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у него же просто широкая кость и четыре слоя одежды.., правда же? ну правда?(((
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Это просто шмотки такие для хайпа.
И бороду в ФШ нарисовали чтоб типа не 3 подбородка.
Неймар 70кг максимум))))))))
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