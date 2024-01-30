Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему. Если форвард останется, начнут обсуждать новый контракт (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему.

Отмечается, что это произойдет не позднее чем в течение одной-двух недель.

По данным As, парижский клуб не делал форварду никакого предложения о продлении контракта, а просто попросил для начала сообщить, хочет ли он остаться в проекте или нет.

Если Мбаппе ответит утвердительно, начнутся переговоры о продлении соглашения. Кроме того, в контракте прописано продление на год, которое Килиан может активировать в одностороннем порядке, в таком случае его зарплата составит 70 млн евро до налогов.

«Реал» уже сделал Мбаппе предложение, но зарплата составит не более 30 млн евро в год на налогов. При этом для мадридцев подписание форварда «ПСЖ» уже не в приоритете.

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42 комментария
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строит из себя Леброна, но когда Леброн выбирал он котировался как один лучших в истории, а не в поколении
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Ответ rusik krasav4ik
строит из себя Леброна, но когда Леброн выбирал он котировался как один лучших в истории, а не в поколении
Вот честно,я не понимаю хайпа вокруг него,будто это Рон и Месси в одном флаконе.Ему уже 25 лет,что он выиграл на клубном уровне? ЛЧ нет,золотой бутсы нет,и это играя за сильнейшую команду Франции,золотого мяча нет,на его игру за сборную мне абсолютно плевать,ибо говорим о клубном уровне.Да,есть скорость и удар у игрока,но эта скорость уже к 30 пропадет,и он не Роналду,чтобы поменять позицию и роль на поле.
Реалу он абсолютно не нужен,команде нужен нападающий,такой как Кейн/Холланд/Альварес,а не очередной Вини на фланг.
Я очень надеюсь,что ПСЖ его уговорит продлить контракт,он же сам говорил,какой он патриот,ну вот пусть и тащит ПСЖ и берет индивидуальные награды за этот клуб
+19
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+16
Последний шанс у Киллиана перейти в клуб-победитель или зачахнуть в золотой клетке.
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+8
Ответ bpfx5h6vrf
Очень умный заголовок. Может он сначала обсудит новый контракт, а потом уже решит, нужно ли ему там оставаться? Не думаете?
Ему нужно оставаться,такие как он обязаны играть в ПСЖ))
Реал слишком хорош для такого игрока
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100% останется. Кроме ПСЖ никто ему такую зп не даст.
+7
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Ответ Роман Головешкин
100% останется. Кроме ПСЖ никто ему такую зп не даст.
Я тоже сомневаюсь,что игрок,который получает 70 лямов без бонусов согласится играть в Реале за 25)
И у условного Вини,который получает 10 лямов точно возникнут вопросы,почему игрок,который ничего не сделал для клуба,столько получает.
Он играет на родине,под него строят проект,ему накупили дружков французов,пусть чилит дальше))
Будет конечно трудно,но надо попробовать Холланда подписать ,последний винтик,которого так не хватает клубу
+6
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Еще раз повторю свою шутейку. Мбаппе с детства всегда мечтал играть за Реал, но получать 70лямов в год - даже мечтать не смел, поэтому его выбор логичен и очевиден. Придумал еще в первом сезоне сериала после продления с ПСЖ =)
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Пусть эта «фифа» сидит у себя в Лиге1, чтобы запомнили как великого бомбардира пятого чемпионата по силе
Как уже все устали от этого сериала. С Неймаром сезонов было меньше
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+3
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Каких унижений?🤡
Это Мадрид принципиально не собирается давать конскую зп черепашке и не гоняется за ним, предлагая все золото мира, как делает псж
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Не сразу, надеюсь)
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Если бы мы обсуждали это в 2022, я бы написал что это будет лучший трансфер после Роналду. Но сейчас он уже испортил к себе отношение, постарел на 2 года, выросла конкуренция в атаке, да и зарплатная ведомость тоже меньше не стала, так что Аривидерчи.
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Очень умный заголовок.
Может он сначала обсудит новый контракт, а потом уже решит, нужно ли ему там оставаться? Не думаете?
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
От Вини никто не требует забивать голы пачками,его задача обострять атаку с фланга,отдавая финальный пас в штрафную соперника,с чем он отлично справляется.Сравнение с Джудом вообще неуместно,англичанин в отличие от француза пашет по всему полю,создавая опасные моменты,отдавая голевые пасы и еще забивая сам,я уверен,Джуд получит золотой мяч раньше французской примадонны))
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Как же я рад, что он не разочарует и продлит контракт🙂
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Ответ Анвар Масимов
азахаз. а кто забивать тогда будет , если с него не требуют . Интересно получается. Свини наимерзейший человек на моей футбольной памяти , а сливки его восхваляют. у вас нет чувство справедливости. ах да , после мусорных лч откуда этому чувству взяться
Очередной завистник Великого клуба!!! Наверное барсук
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Ответ Syndycate
Ближайшие дни, это до июня?)
Скорее до конца августа!!!
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Тут подумал.. если каждое трансферное окно совершать подобную сагу, то уже через пару сезонов в Париже его личка будет в 2 раза выше чем у Роналду
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Возвращаться в Монако пора, там заканчивать
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Абсолютная мерзость начиная от аппетита по зп и заканчивая неуместным эгоизмом...
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Я вот реально чего-то не понимаю))) весь июнь нам трубили про письмо Мбаппе, которое он вторично послал в ПСЖ и где он сообщил что это его последний сезона в Париже))) о каком ещё тогда решение он может сообщать или о своем решение уйти он им сообщил еще летом?)))
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Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем
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Ответ Melissa Parker
В Ливерпуль Как раз Клопп уходит и придет Зидан
Ливер и тридцати лямов не даст
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30млн до налогов это 15 чистыми. Больше всех в команде, но меньше Бейла и Азара и в 3-4 раза меньше чем дает парижский мешок. Это не нужно ни Реалу ни жадной черепашке. Так что, понятно каким будет его решение )
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Да уж не надо, а без него справляемся.
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В Ливерпуль
Как раз Клопп уходит и придет Зидан
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Что значит если?
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Ближайшие дни, это до июня?)
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не, а проценты какие сейчас- 49, или 51?
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"Я буду жить здесь вечно", но за "небольшое" прибавление к зарплате.
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задрали с ним уже
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