Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему. Если форвард останется, начнут обсуждать новый контракт (As)

Килиан Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему.

Отмечается, что это произойдет не позднее чем в течение одной-двух недель.

По данным As, парижский клуб не делал форварду никакого предложения о продлении контракта, а просто попросил для начала сообщить, хочет ли он остаться в проекте или нет.

Если Мбаппе ответит утвердительно, начнутся переговоры о продлении соглашения. Кроме того, в контракте прописано продление на год, которое может активировать в одностороннем порядке, в таком случае его зарплата составит 70 млн евро до налогов.

« » уже сделал Мбаппе предложение, но зарплата составит не более 30 млн евро в год на налогов. При этом для мадридцев подписание форварда « » уже не в приоритете.