Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему. Если форвард останется, начнут обсуждать новый контракт (As)
Килиан Мбаппе в ближайшие дни сообщит «ПСЖ» о решении по будущему.
Отмечается, что это произойдет не позднее чем в течение одной-двух недель.
По данным As, парижский клуб не делал форварду никакого предложения о продлении контракта, а просто попросил для начала сообщить, хочет ли он остаться в проекте или нет.
Если Мбаппе ответит утвердительно, начнутся переговоры о продлении соглашения. Кроме того, в контракте прописано продление на год, которое Килиан может активировать в одностороннем порядке, в таком случае его зарплата составит 70 млн евро до налогов.
«Реал» уже сделал Мбаппе предложение, но зарплата составит не более 30 млн евро в год на налогов. При этом для мадридцев подписание форварда «ПСЖ» уже не в приоритете.
Реалу он абсолютно не нужен,команде нужен нападающий,такой как Кейн/Холланд/Альварес,а не очередной Вини на фланг.
Я очень надеюсь,что ПСЖ его уговорит продлить контракт,он же сам говорил,какой он патриот,ну вот пусть и тащит ПСЖ и берет индивидуальные награды за этот клуб
Реал слишком хорош для такого игрока
И у условного Вини,который получает 10 лямов точно возникнут вопросы,почему игрок,который ничего не сделал для клуба,столько получает.
Он играет на родине,под него строят проект,ему накупили дружков французов,пусть чилит дальше))
Будет конечно трудно,но надо попробовать Холланда подписать ,последний винтик,которого так не хватает клубу
Как уже все устали от этого сериала. С Неймаром сезонов было меньше
Это Мадрид принципиально не собирается давать конскую зп черепашке и не гоняется за ним, предлагая все золото мира, как делает псж
Может он сначала обсудит новый контракт, а потом уже решит, нужно ли ему там оставаться? Не думаете?
Как раз Клопп уходит и придет Зидан