«Россия – часть Европы». Хиддинк о решении РФС остаться в УЕФА

Теги Гус Хиддинк премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Гус Хиддинк поддержал решение РФС остаться в УЕФА.

В декабре исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию. Решение объяснили отсутствием гарантий со стороны ФИФА.

– Верно ли решение РФС остаться в УЕФА?

– Россия – часть Европы, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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11 комментариев
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Гус Иванович - наш!
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Ответ gans.gans.73
и часть Азии... как Казахстан например...
Да не про географию речь, а про футбол. Россия (СССР) всегда были футбольной частью Европы.
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Россия - не часть Европы, а сама по себе. Но играть в футбол, конечно, надо в УЕФА.
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Гус, глубинарии не согласны, мы -- отдельная цивилизация.
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Ответ Алешка Терминатор
Россия - не часть Европы, а сама по себе. Но играть в футбол, конечно, надо в УЕФА.
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