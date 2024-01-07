«Россия – часть Европы». Хиддинк о решении РФС остаться в УЕФА
Гус Хиддинк поддержал решение РФС остаться в УЕФА.
В декабре исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию. Решение объяснили отсутствием гарантий со стороны ФИФА.
– Верно ли решение РФС остаться в УЕФА?
– Россия – часть Европы, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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