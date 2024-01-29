Экс-глава Mediapro заявил, что помог «Реалу» активировать рычаг на 15 млрд песет в 2000-м: «Это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном»

Теги Барселона Реал Мадрид Франсиско Павон Ла Лига Зинедин Зидан Флорентино Перес деньги Жауме Рурес Футбол

Экс-глава Mediapro заявил, что «Реал» использовал финансовые рычаги еще до «Барселоны».

Жауме Рурес – совладелец и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции Ла Лиги.

«Знаменитые рычаги «Барсы» заключаются в том, чтобы продать ваши активы третьим лицам. «Реал» тоже это делал. 

Я знаю это, потому что я участвовал в активации одного из таких рычагов с Флорентино Пересом в 2000 году: в то время речь шла о 15 миллиардах песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 15 млрд песет примерно равны 85 млн евро – Sports.ru)... это очень много песет. 

Это было нечто под названием Sociedad de Derechos, в которое Caja Madrid и Canal Plus вложили эти 15 миллиардов. В течение нескольких лет все права, связанные с мерчендайзингом и так далее, служили для окупаемости инвестиций. Позже это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном», – сказал Рурес.

Глава Mediapro о «Барсе» и рычагах: «Мы помогали с рычагом и «Реалу» Переса: 6 млрд песет в 2000-м. Но мадридская пресса забыла об этом»

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39 комментариев
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Ответ Nersi
вот только рычаги Лапорты привели к тому, что барса сейчас даже не лучшая в Каталонии)
Рычаги привели к тому, что Барса не банкрот
+40
-13
+27
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да все и так знали, что реал государственный клуб. Уже куча раз он брал кредит у гос.банков, то на строительство стадиона, то на трансферы. По-сути Реал может бесконечно брать кредиты на сроки в 40 лет, выплачивая по копейке каждый год, и иметь безграничное количество денег, полученных от государства. Это официальная информация, подтверждение которой можно найти в интернет за 5 минут.
Одно дело - брать кредит, другое - получать безвозмездно от Катаров и ОАЭ ))
+34
-8
+26
мадридисты настолько дошутились с рычагами, что в итоге сами им стали))
+56
-34
+22
Особенно для Павона понадобился рычаг. Это выражение Зидан и Павон стало мемом, ещё когда других мемов не существовало.
+22
-1
+21
Ответ фк кабинет
Комментарий удален модератором
Так рычаг был в 2000-ных, сколько там реал взял ЛЧ с галактикос, напомнишь?
+24
-5
+19
Ответ SaH4r.
мадридисты настолько дошутились с рычагами, что в итоге сами им стали))
вот только рычаги Лапорты привели к тому, что барса сейчас даже не лучшая в Каталонии)
+31
-13
+18
В чем тут новость? Перес делал это и это известно всем, никто не скрывал. Он и заключал другие сделки. И в чем проблема? Это незаконно? То что делает Лапорта - это тоже нормально. Многие клубы такое делают в тяжелые ситуации.

Вопрос в условиях сделки и в четкой стратегии. У Переса она была. Он вместо того, чтобы сокращать расходы, наоборот получил наличку за счет "рычагов" вложил эти бабки в активы (звездных футболистов) и поднял доходы клуба. А затем выкупил обратно активы или просто срок сделки заканчивался и плюс к этому закрыл все долги и построил базу для клуба. Он почувствовал первым, что звездные футболисты могут приносить огромные бабки своим клубам.

Вопрос в стратегии Лапорты. Пока кажется, что он это делает просто чтобы затыкать дыры и тратит деньги не очень логично (Ферран, Рафинья и тд).
+11
-1
+10
Столько юмористов в комментах, сразу видно людей по-настоящему познавших вкус рычага
+8
-3
+5
Ответ бек саидов
Реал Мадрычаг 😆
И это по-твоему смешно? Мда...
+6
-1
+5
Рычаг здорового клуба.
Фанаткам барсы теперь полегчало, что могут использовать это слово в ответ)
Только есть один нюанс.. рычаг Мадрида окупился в 1000 раз.
+20
-16
+4
Ответ SaH4r.
мадридисты настолько дошутились с рычагами, что в итоге сами им стали))
Не стали, а были.
+3
0
+3
В то время было еще что-то с продажей базы или земли, но это не было никаким секретом
+4
-2
+2
Ответ фк кабинет
Комментарий удален модератором
Во времена рычага было только вылет в ЛЕ
+3
-1
+2
Ответ RusKRG
Так рычаг был в 2000-ных, сколько там реал взял ЛЧ с галактикос, напомнишь?
2
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Исторически первый Рычажный клуб это Реал
рИчажный,тебя что так взбудоражило??Слово рычаг?
+2
-1
+1
Ответ f0rmoceft
И это по-твоему смешно? Мда...
Я болела Мадрида, я поржал 🤣🤣
+1
0
+1
ну это полный песет
+1
0
+1
в случае с Реалом это рычаг повышающий передачу, а у Барсы это ручник
+1
0
+1
Он же говорил про 6 миллиардов вроде, уже 15 стало)
+1
0
+1
Очень много песет.
+1
0
+1
На Павона не хватало.
+1
0
+1
Да все и так знали, что реал государственный клуб. Уже куча раз он брал кредит у гос.банков, то на строительство стадиона, то на трансферы. По-сути Реал может бесконечно брать кредиты на сроки в 40 лет, выплачивая по копейке каждый год, и иметь безграничное количество денег, полученных от государства. Это официальная информация, подтверждение которой можно найти в интернет за 5 минут.
+18
-17
+1
Ответ Tamerlan Kapashev
Рычаг здорового клуба. Фанаткам барсы теперь полегчало, что могут использовать это слово в ответ) Только есть один нюанс.. рычаг Мадрида окупился в 1000 раз.
Реал Мадрычаг 😆
+13
-13
0
Los richagos
0
0
0
Показалось 15 лярдов $, чуть не ####л🤣👍🏻
0
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0
Ответ SaH4r.
мадридисты настолько дошутились с рычагами, что в итоге сами им стали))
так это было четверть века назад
+1
-1
0
Ответ фк кабинет
Комментарий удален модератором
Но перевод,по ошибке дошел Сото Градо и он,до сих пор Реал тащит,надеясь,что не заподозрят)))
+7
-7
0
Комментарий удален модератором
чушь полная,тогда таких слов то не было
+2
-2
0
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