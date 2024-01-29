Экс-глава Mediapro заявил, что помог «Реалу» активировать рычаг на 15 млрд песет в 2000-м: «Это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном»

Экс-глава Mediapro заявил, что «Реал» использовал финансовые рычаги еще до «Барселоны».

Жауме Рурес – совладелец и бывший президент компании Mediapro, управляющей распределением прав на трансляции .

«Знаменитые рычаги «Барсы» заключаются в том, чтобы продать ваши активы третьим лицам. «Реал» тоже это делал.

Я знаю это, потому что я участвовал в активации одного из таких рычагов с в 2000 году: в то время речь шла о 15 миллиардах песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 15 млрд песет примерно равны 85 млн евро – Sports.ru)... это очень много песет.

Это было нечто под названием Sociedad de Derechos, в которое Caja Madrid и Canal Plus вложили эти 15 миллиардов. В течение нескольких лет все права, связанные с мерчендайзингом и так далее, служили для окупаемости инвестиций. Позже это помогло Пересу собрать команду с Зиданом и Павоном», – сказал Рурес.

Глава Mediapro о «Барсе» и рычагах: «Мы помогали с рычагом и «Реалу» Переса: 6 млрд песет в 2000-м. Но мадридская пресса забыла об этом»