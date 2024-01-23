У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й
CIES назвал клубы, потерявшие больше всего денег за 10 лет.
Международный центр спортивных исследований подсчитал, что за период с 2014 по 2023 год «Барселона» купила игроков на 1244 млн евро, продала – на 613. Это худший результат в мире.
Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.
В топ-15 попали:
1. «Барселона» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – минус 631 млн евро).
2. «Челси» (-483).
3. «Арсенал» (-436).
4. «ПСЖ» (-410).
5. «Манчестер Юнайтед» (-328).
6. «Милан» (-298).
7. «Астон Вилла» (-256).
8. «Эвертон» (-251).
9. «Ливерпуль» (-249).
10. «Ювентус» (-219).
11. «Кристал Пэлас» (-207).
12. «Реал Мадрид» (-199).
13. «Тоттенхэм» (-190).
14. «Вест Хэм» (-183).
15. «Интер» (-168).
«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше
P.S. Оказывается учитываются только продажи игроков не из академий. В чём логика - я хз, кроме выдачи белого пальто синей цистерне.
там у мю минус больше млрд