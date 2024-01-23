У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й

CIES назвал клубы, потерявшие больше всего денег за 10 лет.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что за период с 2014 по 2023 год « » купила игроков на 1244 млн евро, продала – на 613. Это худший результат в мире.

Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.

В топ-15 попали:

1. «Барселона» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – минус 631 млн евро).

2. « » (-483).

3. « » (-436).

4. «ПСЖ» (-410).

5. « » (-328).

6. « » (-298).

7. «Астон Вилла» (-256).

8. «Эвертон» (-251).

9. «Ливерпуль» (-249).

10. «Ювентус» (-219).

11. «Кристал Пэлас» (-207).

12. «Реал Мадрид» (-199).

13. «Тоттенхэм» (-190).

14. «Вест Хэм» (-183).

15. «Интер» (-168).

«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше