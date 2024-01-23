У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й

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CIES назвал клубы, потерявшие больше всего денег за 10 лет.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что за период с 2014 по 2023 год «Барселона» купила игроков на 1244 млн евро, продала – на 613. Это худший результат в мире.

Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.

В топ-15 попали:

1. «Барселона» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – минус 631 млн евро).

2. «Челси» (-483).

3. «Арсенал» (-436).

4. «ПСЖ» (-410).

5. «Манчестер Юнайтед» (-328).

6. «Милан» (-298).

7. «Астон Вилла» (-256).

8. «Эвертон» (-251).

9. «Ливерпуль» (-249).

10. «Ювентус» (-219).

11. «Кристал Пэлас» (-207).

12. «Реал Мадрид» (-199).

13. «Тоттенхэм» (-190).

14. «Вест Хэм» (-183).

15. «Интер» (-168).

«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше

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71 комментарий
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в очередной раз напомнили, что Сити - мешки)))
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А Ман Сити?
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Барселона продала на 613 млн и треть из этой суммы это Неймар.
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Наследие Бармалея ещё долго будет всплывать.
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Сити даже в списке нет, а ещё меш-ками называют
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Сити по трансферам даже в плюсе :)
+6
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Я думал мю впереди планеты всей. Или это по тратам на зп.
+6
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Ответ Benjamin
А бармалей до сих пор на свободе. Не верю, что он настолько глупый, что не имел процента от этих глупых трансферов типа Коутинью, Гриззмана и Артура…
Нормальные трансферы, но оказались провалом. Раздутые зп из-за Месси и как следствие раздутые зп для других - это главная проблема.
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Ответ Pelerin
Комментарий удален пользователем
А сколько за последние 10лет лапорта был у руля?
+5
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+4
удивляет позиция Милана, когда они успели так потратиться? Вроде бы много давно не тратят
+5
-1
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Ответ Родри
Сити даже в списке нет, а ещё меш-ками называют
Мешком от этого быть не перестанет
+11
-9
+2
Ответ Утя Ваткин
Я думал мю впереди планеты всей. Или это по тратам на зп.
когда не знаешь о чем речь пиши про МЮ
+2
0
+2
А бармалей до сих пор на свободе. Не верю, что он настолько глупый, что не имел процента от этих глупых трансферов типа Коутинью, Гриззмана и Артура…
+5
-3
+2
Дичь какая-то. Полез смотреть источник, для примера Кристал Пэлас - потратили 236, заработали 29 млн евро. Но они одного Бисаку манкам впарили за 45 млн фунтов.
P.S. Оказывается учитываются только продажи игроков не из академий. В чём логика - я хз, кроме выдачи белого пальто синей цистерне.
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бред барса даже не в топ 5
там у мю минус больше млрд
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Странно. Если верить Трансфермаркт, у Сити отрицательный баланс за 10 лет больше 1,1 млрд евро. Это учитывая продажи воспитанников. Без учета их продаж там все полтора ярда наберется.
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Ответ schwein
Хотел было посмеяться над Барсой, а потом посчитал, что продажа воспитанников не считалась. Ну и что показывает этот рейтинг? Лучших купи-продай?
https://www.sports.ru/amp/news/1115761922-ayaks-lidiruet-po-chislu-prodannyx-vospitannikov-za-10-let-36-igrokov-/ Там и с продажей воспитанников все очень печально!
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Ответ 2vdhrvmmzf
Это какой то странный рейтинг, правильнее будет с ТМ смотреть с учетом всех трансферов
действительно что этот CIES понимает в футболе и продажах то ли дело юзеры спортса!
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Ответ schwein
Хотел было посмеяться над Барсой, а потом посчитал, что продажа воспитанников не считалась. Ну и что показывает этот рейтинг? Лучших купи-продай?
Это как раз показывает уровень менеджмента. Воспитанники основном творение академии.
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Ответ Axs Men
Сити где?
Судя по всему в другой галактике, они сюда тупо не вместились))))
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Ответ И здесь и там
удивляет позиция Милана, когда они успели так потратиться? Вроде бы много давно не тратят
Просто продают мало
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Ответ Vladislav Khromov
Дичь какая-то. Полез смотреть источник, для примера Кристал Пэлас - потратили 236, заработали 29 млн евро. Но они одного Бисаку манкам впарили за 45 млн фунтов. P.S. Оказывается учитываются только продажи игроков не из академий. В чём логика - я хз, кроме выдачи белого пальто синей цистерне.
Так МС продавал и продает воспитанников.
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Челси уверенно рвется на первое место. Через пару лет, уверен, заберёт его по праву
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Сити уже за клуб не считают, раз в рейтинг не включают)
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Ответ Митрандир цвета хаки
Убогий Арсенал позорно предал Венгера, и начал истерично вливать тонны бабла в свой никчёмный проект, а его никто и не хейтит, так как сам по себе жалкий клуб с жалкими болельщиками.
А при Венере тоже нормально закупались.
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Ответ Vedved
Не факт, Португальцы и Аякс - в основном воспитанников продают, а они не учитываются🤷🏻‍♂️
тогда да, ошибочка вышла, так то без воспитанников рейтинг странный
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Ответ Alexshara
3 топ Португальца (Бенфика точно), Аякс, Удинезе , Дортмунд (возможно)
Не факт, Португальцы и Аякс - в основном воспитанников продают, а они не учитываются🤷🏻‍♂️
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Ответ nik name
напишите кто в +, хотя бы топ 10))
3 топ Португальца (Бенфика точно), Аякс, Удинезе , Дортмунд (возможно)
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Ответ Илья Мурашов
Барселона продала на 613 млн и треть из этой суммы это Неймар.
Не факт, Неймар пришел в 2013 году, а ушел в 2017.
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Ответ ман сити фейк
Комментарий удален пользователем
Реал каждый год трансфер 100+млн, никого не продают но баланс - 199)))
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