Глава Mediapro о «Барсе» и рычагах: «Мы помогали с рычагом и «Реалу» Переса: 6 млрд песет в 2000-м. Но мадридская пресса забыла об этом»
Глава компании Mediapro высказался об экономических рычагах «Барселоны».
Mediapro – компания, управляющая распределением прав на трансляции Ла Лиги.
«Барселона» продала Orpheus Media, компании Жауме Руреса, 24,5% капитала Barça Studios за 100 миллионов евро в августе 2022 года. Это стало четвертым из так называемых «финансовых рычагов», к которым прибег каталонский клуб.
«Очевидно, [мы помогали] клубу, который сейчас возглавляет Лапорта, как и другим президентам, с которыми мы сотрудничали, потому что часть нашей работы заключается в обеспечении максимальной стабильности в футболе.
Мы также помогали с рычагом Флорентино Пересу, на 6 миллиардов песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 6 млрд песет примерно равны 34,2 млн евро – Sports.ru) в 2000-м году, но мадридская пресса забыла об этом», – сказал Рорес в интервью Catalunya Radio.
Глава Mediapro: «У «Реала» значительный вес. Логично, что он влияет на судей или на журналистов»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В тексте на испанском нет ни одного упоминания рычага
Есть помощь
развал барсы близок ))))
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
30 июля 2023 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3.
"вот это поворот"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo