Глава Mediapro о «Барсе» и рычагах: «Мы помогали с рычагом и «Реалу» Переса: 6 млрд песет в 2000-м. Но мадридская пресса забыла об этом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес телевидение Жоан Лапорта Флорентино Перес деньги Футбол

Глава компании Mediapro высказался об экономических рычагах «Барселоны».

Mediapro – компания, управляющая распределением прав на трансляции Ла Лиги.

«Барселона» продала Orpheus Media, компании Жауме Руреса, 24,5% капитала Barça Studios за 100 миллионов евро в августе 2022 года. Это стало четвертым из так называемых «финансовых рычагов», к которым прибег каталонский клуб.

«Очевидно, [мы помогали] клубу, который сейчас возглавляет Лапорта, как и другим президентам, с которыми мы сотрудничали, потому что часть нашей работы заключается в обеспечении максимальной стабильности в футболе.

Мы также помогали с рычагом Флорентино Пересу, на 6 миллиардов песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 6 млрд песет примерно равны 34,2 млн евро – Sports.ru) в 2000-м году, но мадридская пресса забыла об этом», – сказал Рорес в интервью Catalunya Radio.

Глава Mediapro: «У «Реала» значительный вес. Логично, что он влияет на судей или на журналистов»

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27 комментариев

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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Жалко как-то глоров Мадрида. Все их издевки рикошетом бьют им же по хлеборезке)
+32
-16
+16
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Wiley Fox
Смешно

В тексте на испанском нет ни одного упоминания рычага

Есть помощь
+8
-2
+6
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Zalupechkin
Ответ Назар Игорь
И как будет отвечать Перес?
по стандарту , в суд подаст
+5
-2
+3
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Имя Фамилия
вот кто первый дёргал рычаги
+5
-3
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21Savage
В итоге у Переса вырос отличный рычаг к нашим годам, у Барселоны пока вылый
+4
-2
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Рома Каиш
Ответ Nick Nick
Реал в своем глазу бревна не видит. Все время за Барселоной следит. Мадрид в Сегунду. Там его место.
это от болельщика клуба у которого рычаги по самые гланды уже зашли xD
развал барсы близок ))))
+2
-1
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gPk
Ответ rigobersong
мадрид все быстро забывает и гол с офсайда в 2016м, и подкуп судей, и кидок Мбаппе:)
Да у них даже Винисиус в финале ЛЧ забил гол из офсайда после касания мяча ноги Бензема ,но они рады этому)
+6
-5
+1
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rigobersong
Ответ А. Мостовой
Мадридский Реал как всегда в комплексах после ежегодных 5-0 6-2 4-0
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.

30 июля 2023 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3.
+3
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Nike of FW
Здесь просто обязано быть это

"вот это поворот"(с)

https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo
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Hong Kil
Вероятно в 2046 году о рычагах Барсы забудет и барселонская пресса.
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Muga Gappaev
Вы не понимаете это другое!!!!!!!!
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El_Ilusionista
Ой, как неловко-то вышло
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фан Барсы
Ждём такую статью:"Рычаги Переса где же они сейчас ?"
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damondiamond
надо быть глупцом, чтобы верить, что футбол это честная игра) это один из самых богатых видов спорта, где каждый готов на все, чтобы залутать побольше денег, а это возможно только с достижением максимальных результатов
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Рома Каиш
прикольная клоака для фанов блаупутанас xD
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rigobersong
мадрид все быстро забывает и гол с офсайда в 2016м, и подкуп судей, и кидок Мбаппе:)
+6
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Рома Каиш
Ответ Raul14
фк Нэгрейра накануне расформирования, а под этим постом его фантики устроили целый праздник)) уахахахахахахх
даааа)))
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Zed_patriot
шах и мат
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