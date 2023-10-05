Глава Mediapro о «Барсе» и рычагах: «Мы помогали с рычагом и «Реалу» Переса: 6 млрд песет в 2000-м. Но мадридская пресса забыла об этом»

Глава компании Mediapro высказался об экономических рычагах «Барселоны».

Mediapro – компания, управляющая распределением прав на трансляции Ла Лиги.

« » продала Orpheus Media, компании Жауме Руреса, 24,5% капитала Barça Studios за 100 миллионов евро в августе 2022 года. Это стало четвертым из так называемых «финансовых рычагов», к которым прибег каталонский клуб.

«Очевидно, [мы помогали] клубу, который сейчас возглавляет , как и другим президентам, с которыми мы сотрудничали, потому что часть нашей работы заключается в обеспечении максимальной стабильности в футболе.

Мы также помогали с рычагом на 6 миллиардов песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 6 млрд песет примерно равны 34,2 млн евро – Sports.ru) в 2000-м году, но мадридская пресса забыла об этом», – сказал Рорес в интервью Catalunya Radio.

Глава Mediapro: «У «Реала» значительный вес. Логично, что он влияет на судей или на журналистов»

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