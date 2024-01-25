RFEF потеряет 5 млн от Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в случае невыхода «Реала» или «Барсы». После вылета из Кубка каталонцы смогут попасть на турнир лишь с 1-го или 2-го места в Ла Лиге
RFEF лишится части доходов от Суперкубка Испании в случае неучастия «Барселоны».
Как сообщает IU Sport со ссылкой на El Confidencial и El Mundo, в контракте на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии до 2029 года прописаны штрафные санкции на случай, если «Реал» и «Барселона» не попадут на турнир.
За каждый розыгрыш Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получает по 40 млн евро, однако в случае неучастия любого из двух грандов эта сумма будет сокращена на 5 млн евро.
Как отмечает Relevo, после вылета из Кубка Испании «Барселона» попадет на следующий Суперкубок Испании лишь с 1-го или 2-го места в Ла Лиге по итогам сезона.
Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в таблице, уступая «Жироне» и «Реалу», которые также вылетели из Кубка.
Начиная с сезона-2019/20 турнир проводится в формате «финала четырех». В нем принимают участие чемпион и вице-чемпион Примеры, а также оба финалиста Кубка Испании. Если одна из команд имеет более одного необходимого для квалификации достижения по итогам сезона, для участия также приглашается команда, занявшая третье место в чемпионате страны.
Напомним, что в финале Суперкубка Испании 14 января «Реал» разгромил «Барселону» (4:1).
Такое себе. Бабло баблом, но должна быть мера и рамки.
Есть предсезонные турне по разным странам, в коммерческих целях. Этого достаточно.
Если что-то делают не только испанцы, это не означает что это правильно. Что за привычка на соседей кивать?
лозунги про землю крестьянам - это красиво, а кушать что-то надо
Ты только проснулся видимо, не стоит спать. А ещё лучше заняться анализом новостей, и не вестись на фейкм.
Сектанты бчк, конечно, уникальные ребята, вы фейки сами плодите и сами же на них ведётесь))