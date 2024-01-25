RFEF потеряет 5 млн от Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в случае невыхода «Реала» или «Барсы». После вылета из Кубка каталонцы смогут попасть на турнир лишь с 1-го или 2-го места в Ла Лиге

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RFEF лишится части доходов от Суперкубка Испании в случае неучастия «Барселоны».

Как сообщает IU Sport со ссылкой на El Confidencial и El Mundo, в контракте на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии до 2029 года прописаны штрафные санкции на случай, если «Реал» и «Барселона» не попадут на турнир.

За каждый розыгрыш Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получает по 40 млн евро, однако в случае неучастия любого из двух грандов эта сумма будет сокращена на 5 млн евро.

Как отмечает Relevo, после вылета из Кубка Испании «Барселона» попадет на следующий Суперкубок Испании лишь с 1-го или 2-го места в Ла Лиге по итогам сезона.

Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в таблице, уступая «Жироне» и «Реалу», которые также вылетели из Кубка.

Начиная с сезона-2019/20 турнир проводится в формате «финала четырех». В нем принимают участие чемпион и вице-чемпион Примеры, а также оба финалиста Кубка Испании. Если одна из команд имеет более одного необходимого для квалификации достижения по итогам сезона, для участия также приглашается команда, занявшая третье место в чемпионате страны.

Напомним, что в финале Суперкубка Испании 14 января «Реал» разгромил «Барселону» (4:1).

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49 комментариев
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Вообще конечно дикость само по себе, что розыгрыш НАЦИОНАЛЬНОГО кубока приводят за пределами страны этого Кубка. Понятно что бабки нужны, но всё-таки испанский футбол прежде всего для испанцев. Сами испанцы (из тех кто купил билеты) битком бы забили трубины и с удовольствием смотрели матчи Барселоны и Реала вживую. А в итоге почти все сидят дома перед телеком и смотрят как арабы на трибунах вживую наблюдают за классико.

Такое себе. Бабло баблом, но должна быть мера и рамки.
Есть предсезонные турне по разным странам, в коммерческих целях. Этого достаточно.
+30
-2
+28
Судьям дали заказ душить Жирону, все-таки 5 лямов - это деньги!
+30
-11
+19
Ответ Сикарио
А теперь следите за руками - так как по-честному Жирону уже не догнать, судьи будут ее топить и тащить Барселону на 2-е место.
ну да, 8 очков отставания с матчем у Барсы в запасе за 18 туров до конца - это же такое огромно отставание, что по любому только за счет судей смогу догнать
+24
-8
+16
А теперь следите за руками - так как по-честному Жирону уже не догнать, судьи будут ее топить и тащить Барселону на 2-е место.
+37
-22
+15
Честно говоря, абсолютный бред от испанской федерации, которая согласилась на такие условия. Это еще больше отдалит Реал и Барсу от остальных 18 команд. Все будут под микроскопом выискивать косяки и критиковать лигу
+5
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+5
Ответ Overkiller
А Реалу также после вылета из кубка не нужно тоже занять 1-2 место в чемпионате? Чем ситуация отличается? Вброс на вентилятор про Барсу?
Так Реал пока проходит в Суперкубок. А вот Барселона - нет.
+4
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+4
Ответ Ramin Mamedov
ну да, 8 очков отставания с матчем у Барсы в запасе за 18 туров до конца - это же такое огромно отставание, что по любому только за счет судей смогу догнать
Так надо не только на очки смотреть, а на игру тоже. Жирона сейчас показывает шикарный футбол, и у нее только ЛаЛига из турниров и осталась
+4
0
+4
Ответ Overkiller
А Реалу также после вылета из кубка не нужно тоже занять 1-2 место в чемпионате? Чем ситуация отличается? Вброс на вентилятор про Барсу?
Тем, что Реал заметно опережает Барсу, а по потерянным очкам - и Жирону.
+5
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+3
Ответ Эксперт Спортс
Требованием по качествнному судейству от Реала?😂😂 Реал Мадрид играет по правилам в пляжного футбола 😂
Ну бчк почему-то убрать 20 одиозных личностей из судейской системы Ла Лиги не хочет ни в каком виде, только Реал. Ну и понятно почему, всё там очевидно! Кого не устраивает реально качество судейства, тот и борется за лучшее, а кто миллионные взятки заносит, ну тот бороться с этим не будет.
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+2
Ответ Montenegro Serbian
Вообще конечно дикость само по себе, что розыгрыш НАЦИОНАЛЬНОГО кубока приводят за пределами страны этого Кубка. Понятно что бабки нужны, но всё-таки испанский футбол прежде всего для испанцев. Сами испанцы (из тех кто купил билеты) битком бы забили трубины и с удовольствием смотрели матчи Барселоны и Реала вживую. А в итоге почти все сидят дома перед телеком и смотрят как арабы на трибунах вживую наблюдают за классико. Такое себе. Бабло баблом, но должна быть мера и рамки. Есть предсезонные турне по разным странам, в коммерческих целях. Этого достаточно.
Федерация ещё и подписала этот ужасный контракт на 10 лет
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Ответ Vitto
Это Суперкубок. И итальянцы, и французы проводят тоже свои матчи за границей.
И что что Суперкубок?
Если что-то делают не только испанцы, это не означает что это правильно. Что за привычка на соседей кивать?
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Ответ Ramin Mamedov
ну да, 8 очков отставания с матчем у Барсы в запасе за 18 туров до конца - это же такое огромно отставание, что по любому только за счет судей смогу догнать
Тут дело не в Барселоне. Идиоты из федерации подписали такой контракт аж на 10 лет. Теперь им жизненно необходимо, чтобы у Реала и Барселоны не было плохих сезонов. Судьи подчиняются федерации, поэтому нужно следить за матчами Бильбао, Жироны и Атлетико. Кстати, в Валенсия-Атлетик не поставили чистый пенальти в пользу Бильбао.
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Ответ Prof1983
Я так понимаю вариант, что Реал не попадёт в тройку даже не рассматриватся(я понимаю, что это маловероятно, но всё таки)
Надо в двойку. Третье место - мимо.
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А вот сейчас и начнут меряться кошелями хозяева "Жироны" и арабские организаторы Суперкубка.
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Ответ Игорь Новиков
Надо в двойку. Третье место - мимо.
Не мимо третье пока в одном случае: АТМ выигрывает КК и становится вице-чемпионом, в этом случае и третье место заходит.
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Ответ Overkiller
А Реалу также после вылета из кубка не нужно тоже занять 1-2 место в чемпионате? Чем ситуация отличается? Вброс на вентилятор про Барсу?
Так и есть. Спортс рассчитывает на драку в комментариях, но её не будет. Барселона и Реал тут не при делах. Это федерации нужно их участие в турнире, чтобы не потерять деньги. Технический комитет судей подчиняется федерации. Барсу и Реал не будут тащить, чтобы избежать скандалов. Скорее всего, будут душить конкурентов: Атлетико, Жирону и Атлетик.
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Ответ Homelender_666
Так и есть. Спортс рассчитывает на драку в комментариях, но её не будет. Барселона и Реал тут не при делах. Это федерации нужно их участие в турнире, чтобы не потерять деньги. Технический комитет судей подчиняется федерации. Барсу и Реал не будут тащить, чтобы избежать скандалов. Скорее всего, будут душить конкурентов: Атлетико, Жирону и Атлетик.
как бы Барселоне точно не меньше нужны эти деньги от участия в Суперкубке, какой клуб сейчас не откажется от этих миллионов дак это Барселона
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Ответ Real0494
как бы Барселоне точно не меньше нужны эти деньги от участия в Суперкубке, какой клуб сейчас не откажется от этих миллионов дак это Барселона
Конечно, нужны. Но федерации нужнее)
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Ответ Montenegro Serbian
Вообще конечно дикость само по себе, что розыгрыш НАЦИОНАЛЬНОГО кубока приводят за пределами страны этого Кубка. Понятно что бабки нужны, но всё-таки испанский футбол прежде всего для испанцев. Сами испанцы (из тех кто купил билеты) битком бы забили трубины и с удовольствием смотрели матчи Барселоны и Реала вживую. А в итоге почти все сидят дома перед телеком и смотрят как арабы на трибунах вживую наблюдают за классико. Такое себе. Бабло баблом, но должна быть мера и рамки. Есть предсезонные турне по разным странам, в коммерческих целях. Этого достаточно.
это все здорово, как только испанские организаторы найдут 40 лямов для проведения турнира в Испании.
лозунги про землю крестьянам - это красиво, а кушать что-то надо
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Ответ Real_v_dushe
Не мимо третье пока в одном случае: АТМ выигрывает КК и становится вице-чемпионом, в этом случае и третье место заходит.
Да. Но это очень маловероятно как будто. Хотя все бывает.
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Ответ Игорь Новиков
Да. Но это очень маловероятно как будто. Хотя все бывает.
Ну да, но новость написана так, как будто это состоявшийся факт, что бчк с 3 места не проходит в СК вообще, а на самом деле это не так. Она не проходит при текущем положении, но теоретически попасть в СК с 3 места и бчк, и кстати потенциально АТМ с Бильбао всё ещё могут при определённом раскладе. Ещё кстати есть вариант отказа одного из клубов от участия в СК.
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Ответ Экселлент
Комментарий удален пользователем
https://www.sports.ru/football/1115793223-sudya-po-delu-negrejry-ne-vidit-dokazatelstv-togo-chto-barsa-podkupala.html

Ты только проснулся видимо, не стоит спать. А ещё лучше заняться анализом новостей, и не вестись на фейкм.

Сектанты бчк, конечно, уникальные ребята, вы фейки сами плодите и сами же на них ведётесь))
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Ответ Montenegro Serbian
Вообще конечно дикость само по себе, что розыгрыш НАЦИОНАЛЬНОГО кубока приводят за пределами страны этого Кубка. Понятно что бабки нужны, но всё-таки испанский футбол прежде всего для испанцев. Сами испанцы (из тех кто купил билеты) битком бы забили трубины и с удовольствием смотрели матчи Барселоны и Реала вживую. А в итоге почти все сидят дома перед телеком и смотрят как арабы на трибунах вживую наблюдают за классико. Такое себе. Бабло баблом, но должна быть мера и рамки. Есть предсезонные турне по разным странам, в коммерческих целях. Этого достаточно.
Итальянцы этим тоже занимаются вроде
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Ответ Konstantin Frolov
Будто бы у Барсы не только Ла лига осталась...
только форма игроков, да и сам футбол у Жироны на голову лучше. Тем более по всем аспектам
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Ответ Ramin Mamedov
ну да, 8 очков отставания с матчем у Барсы в запасе за 18 туров до конца - это же такое огромно отставание, что по любому только за счет судей смогу догнать
Так если бы не судьи, такого отставания вообще не было бы, к чему этот разговор когда 6 очков у Барсы просто украли
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Ответ Ramin Mamedov
ну да, 8 очков отставания с матчем у Барсы в запасе за 18 туров до конца - это же такое огромно отставание, что по любому только за счет судей смогу догнать
Вы забыли про наличие в Барселоне Хави.
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Ответ headmaster
Так надо не только на очки смотреть, а на игру тоже. Жирона сейчас показывает шикарный футбол, и у нее только ЛаЛига из турниров и осталась
Будто бы у Барсы не только Ла лига осталась...
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да придумают что ни-будь, 40 лимонов на дороге не валяются, изменят конституцию, то-есть регламент.
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Комментарий удален пользователем
Поправьте новость, пока не вылетели из КК АТМ и Бильбао, всё ещё реально с третьего места попасть. Если Бильбао или АТМ выигрывают КК и занимают 1 или 2 место в Ла Лиге, то третье место тоже проходит в СК. И если это будет бчк, то значит и бчк.
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