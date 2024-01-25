RFEF потеряет 5 млн от Суперкубка Испании в Саудовской Аравии в случае невыхода «Реала» или «Барсы». После вылета из Кубка каталонцы смогут попасть на турнир лишь с 1-го или 2-го места в Ла Лиге

RFEF лишится части доходов от Суперкубка Испании в случае неучастия «Барселоны».

Как сообщает IU Sport со ссылкой на El Confidencial и El Mundo, в контракте на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии до 2029 года прописаны штрафные санкции на случай, если «Реал» и « » не попадут на турнир.

За каждый розыгрыш Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получает по 40 млн евро, однако в случае неучастия любого из двух грандов эта сумма будет сокращена на 5 млн евро.

Как отмечает Relevo, после вылета из Кубка Испании «Барселона» попадет на следующий лишь с 1-го или 2-го места в по итогам сезона.

Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в таблице, уступая «Жироне» и « », которые также вылетели из Кубка.

Начиная с сезона-2019/20 турнир проводится в формате «финала четырех». В нем принимают участие чемпион и вице-чемпион Примеры, а также оба финалиста Кубка Испании. Если одна из команд имеет более одного необходимого для квалификации достижения по итогам сезона, для участия также приглашается команда, занявшая третье место в чемпионате страны.

Напомним, что в финале Суперкубка Испании 14 января «Реал» разгромил «Барселону» (4:1).