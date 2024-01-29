Леау об инциденте с Меньяном: «Расизм никогда не исчезнет, но мы должны бороться с ним»

Теги Милан серия А Италия Майк Меньян Рафаэл Леау дискриминация Футбол

Рафаэл Леау прокомментировал инцидент с Майком Меньяном.

20 января матч Серии А «Удинезе» – «Милан» (2:3) приостанавливали в 1-м тайме после того, как Меньян пожаловался на проявления расизма и ушел в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся. Впоследствии вратарь «Милана» объяснил свой поступок тем, что слышал с трибун обезьяньи крики.

«Удинезе» пожизненно запретил посещать стадион пяти причастным к инциденту болельщикам, которых удалось идентифицировать.

«Мы должны попытаться бороться с этой ситуацией до конца, расизм никогда не исчезнет, но мы должны бороться с ним.

Он [Меньян] очень нервничал, он не хотел играть, потому что это случилось не впервые. Мне жаль всех чернокожих игроков. [Расизм] – это то, с чем мы – все игроки и клубы – должны бороться на поле.

Я хочу поблагодарить «Милан», который в последнем матче сделал паузу на 16-й минуте. Мы должны бороться с расизмом», – сказал вингер «россонери» в эфире Che Tempo Che Fa.

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2 комментария
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нет негров - нет расизма (с)
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