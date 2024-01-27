Игрок «Вольфсбурга» Баку: «Я против правых экстремистов. Мы живем в открытом, дружественном обществе, в котором рады всем независимо от происхождения»

Теги Вольфсбург Милан бундеслига Германия серия А Италия Майк Меньян Политика Ридле Баку дискриминация Футбол

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку высказался о борьбе с правыми экстремистами.

– Есть ли у вас опасения по поводу будущего Германии?

– Когда взрослеешь, начинаешь воспринимать вещи более осознанно. Каждый гражданин имеет право на свою позицию.

Я считаю своей обязанностью дистанцироваться от правых экстремистов, а также говорить о том, что мы живем в открытом, дружественном обществе, в котором рады всем. Не имеет значения, откуда вы родом, какое у вас происхождение. Важно, чтобы вы относились друг к другу уважительно.

– В Германии недавно прошла волна протестов против правого экстремизма (протесты прошли после утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали депортацию 2 млн человек из Германии – Sports.ru).

– От каких-то вещей просто нельзя отворачиваться. Спортсмены могут быть ролевыми моделями, примером для подражания. Как ответственному человеку, мне нужно занять четкую позицию, бороться с такими вещами.

Демонстрации – это необходимая мера. Очень хорошо, что люди собираются вместе и хотят показать всем, что так не пойдет. Это очень сильный сигнал, я один из таких людей.

– А вы чувствуете социальные изменения в футболе?

– К сожалению, всегда есть отдельные случаи. На прошлой неделе вратаря «Милана» Майка Меньяна оскорбляли некоторые болельщики [«Удинезе»], были слышны обезьяньи крики. К сожалению, и сегодня есть такая проблема.

По моему мнению, наказания для этих людей должны быть намного более суровыми. Они должны чувствовать, что так вести себя нельзя.

Такие вещи должны быть в центре внимания, чтобы у людей не возникало ощущения, что игроков можно дискриминировать из-за их происхождения. Если игроки не будут молчать, будут выступать против расизма, подавать пример – это уже многое будет значить, – сказал Баку.

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15 комментариев
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Проблема "правого экстремизма" на Западе в том, что поехавшее западное левачество причислляет любого, даже весьма умеренного консверватора в ряды правых радикалов. Поэтому когда в западных СМИ видишь заголовок типа: "Правый ультра-радикал сказал то-то или сделал то-то", то под правым-радикалом может скрываться как реальный ультранацист (что большая редкость), так и консерватор крайне умеренных взглядов (а вот это весьма часто). Главная задача - поставить клеймо на любом, кто не разделяет взгляды левака, чтобы его не воспринимали всерьез.
+10
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+7
Ответ Мишаня Кравцов
Проблема "правого экстремизма" на Западе в том, что поехавшее западное левачество причислляет любого, даже весьма умеренного консверватора в ряды правых радикалов. Поэтому когда в западных СМИ видишь заголовок типа: "Правый ультра-радикал сказал то-то или сделал то-то", то под правым-радикалом может скрываться как реальный ультранацист (что большая редкость), так и консерватор крайне умеренных взглядов (а вот это весьма часто). Главная задача - поставить клеймо на любом, кто не разделяет взгляды левака, чтобы его не воспринимали всерьез.
Им сильно поднасрал Гитлер в своё время. Так, что теперь любое здравое заявление вроде необходимости борьбы с этнической преступностью и необходимостью адаптировать мигрантов к жизни в другой культуре, заучит как призыв растапливать печи
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-1
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Вот только как правило, это все плавно перетекает уже в поддержку экстремизма левого
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Да, а я, вот, живу в самом демократическом государстве - Россия
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Надо посмотреть, у фигуристов, биатлонистов и проч. спортсменов, тоже берут интервью на такие темы.
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футболист Ереван: "Better dead than red!"
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Мерси боку, сказал Баку, и улетел в солнечный Баку....
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Ответ градус ненависти
Им сильно поднасрал Гитлер в своё время. Так, что теперь любое здравое заявление вроде необходимости борьбы с этнической преступностью и необходимостью адаптировать мигрантов к жизни в другой культуре, заучит как призыв растапливать печи
Лол, што? И после гитлера были страны праворадикального толка
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Ответ Rabbia
Лол, што? И после гитлера были страны праворадикального толка
Какие например? Где-то в Европе сжигали в печах после второй мировой?
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