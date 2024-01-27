Игрок «Вольфсбурга» Баку: «Я против правых экстремистов. Мы живем в открытом, дружественном обществе, в котором рады всем независимо от происхождения»

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку высказался о борьбе с правыми экстремистами.

– Есть ли у вас опасения по поводу будущего Германии?

– Когда взрослеешь, начинаешь воспринимать вещи более осознанно. Каждый гражданин имеет право на свою позицию.

Я считаю своей обязанностью дистанцироваться от правых экстремистов, а также говорить о том, что мы живем в открытом, дружественном обществе, в котором рады всем. Не имеет значения, откуда вы родом, какое у вас происхождение. Важно, чтобы вы относились друг к другу уважительно.

– В Германии недавно прошла волна протестов против правого экстремизма (протесты прошли после утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали депортацию 2 млн человек из Германии – Sports.ru).

– От каких-то вещей просто нельзя отворачиваться. Спортсмены могут быть ролевыми моделями, примером для подражания. Как ответственному человеку, мне нужно занять четкую позицию, бороться с такими вещами.

Демонстрации – это необходимая мера. Очень хорошо, что люди собираются вместе и хотят показать всем, что так не пойдет. Это очень сильный сигнал, я один из таких людей.

– А вы чувствуете социальные изменения в футболе?

– К сожалению, всегда есть отдельные случаи. На прошлой неделе вратаря « » оскорбляли некоторые болельщики [«Удинезе»], были слышны обезьяньи крики. К сожалению, и сегодня есть такая проблема.

По моему мнению, наказания для этих людей должны быть намного более суровыми. Они должны чувствовать, что так вести себя нельзя.

Такие вещи должны быть в центре внимания, чтобы у людей не возникало ощущения, что игроков можно дискриминировать из-за их происхождения. Если игроки не будут молчать, будут выступать против расизма, подавать пример – это уже многое будет значить, – сказал .