Глава FFF об инциденте с Меньяном: «Майк правильно поступил, покинув поле – нельзя мириться с неприемлемым. Псевдофанатам надо запрещать посещение стадионов не на 2 недели, а гораздо дольше»

Глава Федерации футбола Франции призвал к жестким санкциям за расизм в футболе.

Филипп Диалло поддержал на фоне расистского инцидента в матче «Удинезе» – « ». Игру приостанавливали в 1-м тайме после жалоб Меньяна на проявления расизма со стороны болельщиков хозяев.

«Я считаю, что Майк Меньян поступил правильно, покинув поле – так он показал, что мы не можем мириться с неприемлемым. Недопустимо, чтобы игроков оскорбляли на расовой почве, изображали обезьяньи крики, чтобы их дегуманизировали. Я доволен единством сборной , которая единодушно выразила ему свою поддержку.

[Санкции должны быть] как можно более индивидуальными. Псевдоболельщикам [уличенным в расистском поведении], нужно запретить посещать стадион не на две недели, а намного дольше. Может быть, даже нужно дать ему понять, что ему больше нет места на стадионе, потому что [подобное поведение] далеко от ценностей, которые мы пытаемся продвигать.

Мы выделим финансовые и человеческие ресурсы для деятельности в рамках повышения осведомленности и для строжайшего соблюдения правил и протоколов, которые уже существуют в профессиональном спорте – например, временная или окончательная остановка встречи, спортивные санкции в отношении команды, чьи болельщики или псевдофанаты которой вели себя неподобающе.

Есть семьи, которые доверяют нам маленьких детей, чтобы они играли в футбол. Они должны делать это спокойно», – сказал Диалло.

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