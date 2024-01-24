«Удинезе» пожизненно забанил еще 4 фанатов за оскорбление Меньяна. Им запретят посещать итальянские стадионы 5 лет

Теги Милан Удинезе серия А Италия происшествия болельщики Фриули Майк Меньян расизм дискриминация Футбол

Установлены личности еще 4 фанатов, оскорблявших Майка Меньяна.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» запретил посещать стадион одному болельщику – за расистские высказывания в адрес вратаря «Милана».

Теперь были идентифицированы еще трое мужчин и одна женщина, виновные в оскорблении француза. Клуб из Удине пожизненно запретил нарушителям ходить на его домашние игры.

ESPN со ссылкой на полицию передает, что их также не будут пускать ни на одну итальянскую арену в течение пяти лет. Это максимальное наказание для тех, кто впервые уличен в подобном нарушении.

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8 комментариев
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Ответ rigobersong
Всех запретить и отменить, вот и вся борьба европейского общества против расизма, теперь эти люди еще больше будут ненавидеть людей с другим цветом кожи:) Это показуха, а не борьба, пока в Италии в центре городов приезжие Африканцы будут гадить на улицах, их так же будут все ненавидеть, не за то что они черные, а за то что они приезжают в чужую страну, а ведут себя так же как и в своем племени не адаптируясь под новые законы и культуры, эти люди не оскорбляют конкретно Меньяна или еще кого-то.
Эти люди оскорбляли конкретно Меньяна. Если футбол без плотной зиги некоторым гражданам не заходит - пусть смотрят его дома.
+11
-2
+9
И это удалось без fan id ?😅
+9
-3
+6
А пару дней назад писали комментарии в стиле - куча камер и людей, а слышал только Меньян, вы найдите людей.
+3
0
+3
вот и поделом пусть ухают перед телевизором 😆😆😆
+2
-2
0
Ответ rigobersong
Всех запретить и отменить, вот и вся борьба европейского общества против расизма, теперь эти люди еще больше будут ненавидеть людей с другим цветом кожи:) Это показуха, а не борьба, пока в Италии в центре городов приезжие Африканцы будут гадить на улицах, их так же будут все ненавидеть, не за то что они черные, а за то что они приезжают в чужую страну, а ведут себя так же как и в своем племени не адаптируясь под новые законы и культуры, эти люди не оскорбляют конкретно Меньяна или еще кого-то.
отключи первый канал
+4
-4
0
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