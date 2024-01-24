«Удинезе» пожизненно забанил еще 4 фанатов за оскорбление Меньяна. Им запретят посещать итальянские стадионы 5 лет

Установлены личности еще 4 фанатов, оскорблявших Майка Меньяна.

Ранее сообщалось, что « » запретил посещать стадион одному болельщику – за расистские высказывания в адрес вратаря « ».

Теперь были идентифицированы еще трое мужчин и одна женщина, виновные в оскорблении француза. Клуб из Удине пожизненно запретил нарушителям ходить на его домашние игры.

ESPN со ссылкой на полицию передает, что их также не будут пускать ни на одну итальянскую арену в течение пяти лет. Это максимальное наказание для тех, кто впервые уличен в подобном нарушении.

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