Маркес не возглавит «Барселону». Руководство хочет назначить опытного тренера

Рафаэль Маркес не возглавит «Барселону».

Ранее главный тренер «блауграны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона.

По информации Marca, руководство «Барселоны» хочет видеть во главе команды опытного специалиста. Каталонцы не хотят рисковать, приглашая еще одного неопытного тренера. Следовательно, вариант с назначением отпадает.

В «Барселоне» разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави. Тренер «Барсы Б» тоже понимает, что зря так высказался

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави