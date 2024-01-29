Маркес не возглавит «Барселону». Руководство хочет назначить опытного тренера

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Футбол

Рафаэль Маркес не возглавит «Барселону».

Ранее главный тренер «блауграны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона. 

По информации Marca, руководство «Барселоны» хочет видеть во главе команды опытного специалиста. Каталонцы не хотят рисковать, приглашая еще одного неопытного тренера. Следовательно, вариант с назначением Рафаэля Маркеса отпадает. 

В «Барселоне» разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави. Тренер «Барсы Б» тоже понимает, что зря так высказался

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави

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27 комментариев
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Не знаю, есть влиятельные покровители у Миодрога Божовича, но интересно будет посмотреть на его Барселону.
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Наконец-то до них дошло))
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как неожиданно для руководства Барселоны. а то в последние годы назначают либо посредственных тренеров второго, а то и третьего эшелона, либо вспоминают о неопытных легендах клуба
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раз и навсегда бы уже отпустили эту тики-таку и контроль мяча только ради контроля. давным-давно уже это не приносит результат. ни в Барселоне, ни в сборной Испании
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Ответ Влад Аронофски
помню писали все "Хави готов, Хави топ, будет лучше Папа". а итог?!
Ну по прошлому сезону он лучше Анчи. По этому пока не ясно
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Почти до самого окончания сезона не будет определён тренер Барселоны, а пока каждый день будут вбрасывать разные фамилии тренеров и опровергать .
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опять мостовому не дали шанс
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Моуриньо всегда мечтал возглавить барсу
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До..елся чувак😂
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Клопп и Артета посылают Лапорту, назначается ноунейм.
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Ответ Иван Лапин
Опытного тренера, такого как Хави.
Не каждый тренер сделает Барселону чемпионом. У Хави это есть и не смотря на игру , есть что отметить . Сейчас ещё ялигу Чемпионов выиграет и все будут писать в штаны.
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Пока безвременье, можно дать порулить несколько матчей. Бавария так нашла Флика.
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Моуринью:🤫
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Изначально нужно было назначать Пимьенту из дубля, а не ставить Хави, а его отправить в дубль набираться опыта..
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Неужели?
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Феликс Магат как раз без работы.
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Наконец-то до них дошло,что нельзя его ставить на главное место,а место него поставить опытного тренера)@_@
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Шанс для Александра Побегалова!
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Есть у нас в стране тренер готовый, в Испании его знают, царём называют 👀
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Черчесов опытный.
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Главное, чтобы обошлось без - ожидание/реальность!
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********** (договорился)
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