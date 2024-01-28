В «Барселоне» разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави. Тренер «Барсы Б» тоже понимает, что зря так высказался
Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе «Барселоны» не оценили.
Мексиканец, работающий с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений «не отказываются».
Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: «Гнев был велик».
Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.
Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали «определенную тревогу», и теперь будет воздерживаться от комментариев на этот счет.
«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави
В руководстве похоже совсем какие-то неадекваты собрались, если они такие слова Маркеса расценивают как-то критически.
Забыли,как Бартомеу сам проплачивал критику игроков через левые аккаунты?)Какая защита,о чем ты?)Это серпентарий самый настоящий
От былых времен у нынешних барсуков осталось одно умение, истерить.
Тренер без европейского опыта, с парой лет у руля Барселоны с которой он вылетел из кубка, проиграл суперкубок и отстаёт серьезно от лидеров решил уйти.
О каком из этих тренеров будут больше писать? И это не только к испанским газетам относится.
Это реально смешно как сильно работает пиар машина вокруг Барсы и обсирают Барсу сильно, но так же сильно и превозносят. Педри хоть что то показал, а Гави, Ямал, Фати нихрена, а им и призов надавали и вообще они топ звезды мирового футбола.
Это, конечно, вряд ли, но есть нюанс.
Клопп может пойти на такой шаг, чтобы попробовать стать ещё более Великим!
Но мы же все понимаем, что есть фантастика и реальный мир) Хотя бы потому что там укоренился мерзкий Лапорта...
И для начала нужна химиотерапия.
Жаль Барсу. Она всегда была украшением Примеры.