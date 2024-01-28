В «Барселоне» разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави. Тренер «Барсы Б» тоже понимает, что зря так высказался

Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе «Барселоны» не оценили.

Мексиканец, работающий с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений «не отказываются».

Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: «Гнев был велик».

Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.

Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали «определенную тревогу», и теперь будет воздерживаться от комментариев на этот счет.

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави