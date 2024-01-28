В «Барселоне» разгневаны словами Маркеса о готовности сменить Хави. Тренер «Барсы Б» тоже понимает, что зря так высказался

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Барселона Б Футбол

Намек Рафаэля Маркеса на готовность сменить Хави во главе «Барселоны» не оценили.

Мексиканец, работающий с резервной командой каталонцев, отметил, что от подобных предложений «не отказываются».

Diario Sport отмечает, что руководству не понравились комментарии сотрудника: «Гнев был велик».

Менеджеры считают, что эти заявления были несвоевременными и неуместными, а также могли лишь дополнительно навредить атмосфере в клубе.

Сам Маркес тоже понял, что его слова вызвали «определенную тревогу», и теперь будет воздерживаться от комментариев на этот счет.

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави

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22 комментария
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У Маркеса журналисты спросили, а он сказал "Нельзя отказываться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и постараюсь сделать все, что в моих силах".

В руководстве похоже совсем какие-то неадекваты собрались, если они такие слова Маркеса расценивают как-то критически.
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Может к этой новости это напрямую не относится, но как болельщику Барсы мне уже надоели все эти СМИ, почему клуб годами не защищает себя от информационных войн? На мой взгляд, руководство не то что не защищает, а как будто поощряет все эти сливы и слухи… Никому не пожелаешь стать тренером Барсы, с такой шумихой и давлением на постоянной основе можно постареть сразу на десятки лет
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Ответ Cruel Snake
####### надо меньше. Это и Лапорты касается
И хави с том числе
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Ответ almatbarsa
Может к этой новости это напрямую не относится, но как болельщику Барсы мне уже надоели все эти СМИ, почему клуб годами не защищает себя от информационных войн? На мой взгляд, руководство не то что не защищает, а как будто поощряет все эти сливы и слухи… Никому не пожелаешь стать тренером Барсы, с такой шумихой и давлением на постоянной основе можно постареть сразу на десятки лет
" почему клуб годами не защищает себя от информационных войн?"
Забыли,как Бартомеу сам проплачивал критику игроков через левые аккаунты?)Какая защита,о чем ты?)Это серпентарий самый настоящий
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После всего сказанного Хави и Лапортой обвинять Маркса за такой ответ всё равно что обвинять печеньки из древнего анекдота.
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Хави на большее наговорил.
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Ответ Бронислав Каминский
" почему клуб годами не защищает себя от информационных войн?" Забыли,как Бартомеу сам проплачивал критику игроков через левые аккаунты?)Какая защита,о чем ты?)Это серпентарий самый настоящий
Т.е. это в своём роде ДНК Барсы?
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И тут Маркес понял что лучше в этот цирк не соваться
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Каждая новость про Барсу, как сводка из цирка .
От былых времен у нынешних барсуков осталось одно умение, истерить.
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Маркес: "Хави? Самый красивый утопленник в мире"
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Ответ Дмитрий Крутенко
У Маркеса журналисты спросили, а он сказал "Нельзя отказываться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и постараюсь сделать все, что в моих силах". В руководстве похоже совсем какие-то неадекваты собрались, если они такие слова Маркеса расценивают как-то критически.
Нет. Это просто diario sport, у них всегда новости в таком духе
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Один из сильнейших тренеров современности уходит из клуба в котором работал кучу лет, его клуб идёт на 1 месте в АПЛ и борется за все кубки в которых принимал участие.
Тренер без европейского опыта, с парой лет у руля Барселоны с которой он вылетел из кубка, проиграл суперкубок и отстаёт серьезно от лидеров решил уйти.
О каком из этих тренеров будут больше писать? И это не только к испанским газетам относится.
Это реально смешно как сильно работает пиар машина вокруг Барсы и обсирают Барсу сильно, но так же сильно и превозносят. Педри хоть что то показал, а Гави, Ямал, Фати нихрена, а им и призов надавали и вообще они топ звезды мирового футбола.
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А почему вообще рассматривают Маркеса? Опять только по причине наличие некоего ДНК? Или может его молодежка показывает какое-то искрометный футбол?
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Ответ NartApsua
А почему вообще рассматривают Маркеса? Опять только по причине наличие некоего ДНК? Или может его молодежка показывает какое-то искрометный футбол?
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####### надо меньше. Это и Лапорты касается
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Ответ Николай Корягин
И тут Маркес понял что лучше в этот цирк не соваться
Он уже в нём и тренирует молодёжную команду.
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Хави может гипотетически сменить Клопп.
Это, конечно, вряд ли, но есть нюанс.
Клопп может пойти на такой шаг, чтобы попробовать стать ещё более Великим!
Но мы же все понимаем, что есть фантастика и реальный мир) Хотя бы потому что там укоренился мерзкий Лапорта...
И для начала нужна химиотерапия.
Жаль Барсу. Она всегда была украшением Примеры.
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Обожаю такие заголовки. Откуда Диарея знает, что Маркес понял, а что нет?
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