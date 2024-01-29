Семак о первых сборах «Зенита»: «Хорошие, качественные. Никто не выпадал, матчи дали хорошую пищу для размышлений»

Сергей Семак оценил первый зимний сбор «Зенита».

Вчера петербургский клуб сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).

– Сегодня мы увидели первую ничью на зимних сборах. Почему не смогли победить сегодня?

– Потому что не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч. Что касается реализации и количества голевых моментов… В первом тайме их было мало – только в концовке второго начали появляться хорошие моменты, в которых мы могли забить. Бардачёв хорошо бил со стандарта, были и другие моменты. К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает.

– Сегодня весь матч в защите провел . Как оцените действия бразильца?

– Хорошо и достаточно уверенно играл. Он очень хорошо работает с мячом, это видно. У него очень хорошая и качественная передача, и сейчас нужно потихоньку налаживать взаимосвязи в линиях и адаптироваться к нашим требованиям относительно того, как мы играем в тех или иных ситуациях. Думаю, над этим еще предстоит поработать, но в целом – хорошая игра.

– Игрой против «Аль-Фатеха» завершились первые «Газпром» – тренировочные сборы. Насколько вы довольны их результатами?

– Хорошие, качественные сборы. Никто на протяжении сборов не выпадал, не пропускал тренировочные занятия на протяжении длительного срока. Матчи, которые мы провели, дали нам хорошую пищу для размышлений. Самое главное – что все в строю, никто не вылетел, не получил травму. В полном составе начнем подготовку на втором сборе, где сыграем в интересном турнире.

– Поделитесь самыми ближайшими планами команды. Что ждет игроков в течение ближайших дней?

– Три дня выходных, а дальше – перелет в Доху и продолжение работы там.

– В первом тайме сегодня был очень необычный состав арбитров. Как это выглядело вашими глазами?

– Перед матчем оказалось, что у нас есть определенное недопонимание, касающееся арбитров, которые не смогли приехать вовремя. Мы поговорили со Славеном Биличем, и он оказался не против того, чтобы на матче работала объединенная бригада судей: главный и два ассистента из «Аль-Фатеха».

Думаю, что они справились на отлично со своей работой. По мере приезда арбитров профессиональные судьи сменили тех, кто начинал судить этот матч, – Толю и ассистентов со стороны «Аль-Фатеха», – сказал главный тренер «Аль-Фатеха».