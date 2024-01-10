Угаров о «Зените»: «ЛЧ нет, и берут игрока за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? А что засилье бразильцев – по стопам «Шахтера» идут, наверное»
Денис Угаров считает, что «Зенит» подписывает слишком много иностранных игроков.
– Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев?
– У бразильцев один язык, один менталитет. Есть опасность, что «Зенит» может распасться на группы игроков.
– А до этого «Зенит» не распался на группы? Мне кажется, что это уже давно произошло. Бразильцы отдельно, россияне отдельно. Поэтому результат такой непонятный.
– Если «Зенит» не станет чемпионом России, возможна ли смена курса и отказ от большого количества бразильцев?
– А что с бразильцами делать? Потратить на них деньги и отпустить бесплатно?
– Конечно, пытаться продать. Кого-то отдать в аренду.
– А кто их возьмет за те деньги, которые потратил «Зенит»?
– Да, это может стать проблемой. Если не в Саудовскую Аравию. Сейчас появилась информация, что оттуда будет официальное предложение по Кассьерре.
– Может, будет, а может, нет. Конкретики нет никакой. А что делать местным футболистам?
– Уходить в аренду или ждать своего шанса. Пытаться выгрызать место в составе. Выходит, Артем Дзюба был прав, когда говорил про «Зенит» Рио-де-Жанейро?
– Это было, когда его убрали из команды. Поэтому он так говорил. А то, что сейчас засилье бразильцев, – наверное, «Зенит» идет по стопам донецкого «Шахтера». Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?
– Видимо, в России им больше платят.
– Молодой Ренан здесь был год. Когда он только пришел, говорили, что это вообще фантастический футболист. А журналисты стали писать, что его хотят в «Реал». По-моему, «Реал» даже не знает о таком футболисте. Сейчас пришли Нино, Артур.
– Нино уже 26 лет.
– На сколько он подписал контракт с «Зенитом»?
– На 3,5 года.
– Давайте посчитаем. Куда он уедет, когда ему будет 29 лет?
– Вряд ли в приличный европейский клуб.
– Когда идет покупка какого-то футболиста, надо понимать, по какой причине его взяли, за какие деньги и что с ним потом можно будет сделать. Видел Семак этого футболиста или нет? Следил за ним какое-то время или нет? Или ему привезли и сказали: «Ты будешь тренировать этого футболиста».
– Семак сейчас входит в правление «Зенита». Получается, что он тоже принимает решение по трансферам.
– Вопрос в том, он видел этого игрока вживую или только по видео. Можно сейчас сделать так, что и меня можно будет взять по видео. Я образно говорю. Вживую – это совсем другое.
В свое время в «Зенит» приехал Мудринич. Даже Юрий Андреевич Морозов ездил, смотрел его. Он неплохой игрок, техничный, умный. Но у него не было движения. В итоге взяли, прошел год, и он уехал обратно. Потому что был слаб.
Мне кажется, что те, кто входят в правление «Зенита», должны понимать ответственность. Если они взяли футболиста, а он не заиграл, наверное, должно быть какое-то наказание.
Сейчас Лиги чемпионов нет, и берут футболиста [Артура] за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? Значит, цена чемпионства начинается от 15 млн евро. Один за 15, а второй за сколько?
– Нино купили за 5 млн.
– 20 млн стоит возможность выиграть чемпионат России.
– Еще купили Ахметова. Цена трансфера – 850 тыс. Почти миллион.
– Усилиться на 21 млн, чтобы стать чемпионом. Не знаю, насколько это чемпионство на данный момент очень нужно «Зениту». Мне кажется, что в данной ситуации ему лучше сделать хорошую команду на будущее. Чтобы через 2-3 года она могла представлять Россию в Европе, и чтобы было больше российских футболистов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
вот верная математика, а не чушь и пропаганда как в заголовке и голове этого персонажа
А пользу в "этом Зените" приносят те,кто может эту пользу приносить.И наприносили уже на 5 чемпионств подряд.Мало?Надоело?Мне-нет!
Все команды-лидеры чемпионатов топ-5,это мини-сборные мира,с большим количеством иностранцев.
у Краснодара 11 легионеров, и в каждой команде есть легионеры