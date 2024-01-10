Угаров о «Зените»: «ЛЧ нет, и берут игрока за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? А что засилье бразильцев – по стопам «Шахтера» идут, наверное»

Денис Угаров считает, что «Зенит» подписывает слишком много иностранных игроков.

– Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев?

– У бразильцев один язык, один менталитет. Есть опасность, что «Зенит» может распасться на группы игроков.

– А до этого «Зенит» не распался на группы? Мне кажется, что это уже давно произошло. Бразильцы отдельно, россияне отдельно. Поэтому результат такой непонятный.

– Если «Зенит» не станет чемпионом России, возможна ли смена курса и отказ от большого количества бразильцев?

– А что с бразильцами делать? Потратить на них деньги и отпустить бесплатно?

– Конечно, пытаться продать. Кого-то отдать в аренду.

– А кто их возьмет за те деньги, которые потратил «Зенит»?

– Да, это может стать проблемой. Если не в Саудовскую Аравию. Сейчас появилась информация, что оттуда будет официальное предложение по .

– Может, будет, а может, нет. Конкретики нет никакой. А что делать местным футболистам?

– Уходить в аренду или ждать своего шанса. Пытаться выгрызать место в составе. Выходит, был прав, когда говорил про «Зенит» Рио-де-Жанейро?

– Это было, когда его убрали из команды. Поэтому он так говорил. А то, что сейчас засилье бразильцев, – наверное, «Зенит» идет по стопам донецкого «Шахтера». Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?

– Видимо, в России им больше платят.

– Молодой Ренан здесь был год. Когда он только пришел, говорили, что это вообще фантастический футболист. А журналисты стали писать, что его хотят в «Реал». По-моему, «Реал» даже не знает о таком футболисте. Сейчас пришли Нино, Артур.

– Нино уже 26 лет.

– На сколько он подписал контракт с « »?

– На 3,5 года.

– Давайте посчитаем. Куда он уедет, когда ему будет 29 лет?

– Вряд ли в приличный европейский клуб.

– Когда идет покупка какого-то футболиста, надо понимать, по какой причине его взяли, за какие деньги и что с ним потом можно будет сделать. Видел Семак этого футболиста или нет? Следил за ним какое-то время или нет? Или ему привезли и сказали: «Ты будешь тренировать этого футболиста».

– Семак сейчас входит в правление «Зенита». Получается, что он тоже принимает решение по трансферам.

– Вопрос в том, он видел этого игрока вживую или только по видео. Можно сейчас сделать так, что и меня можно будет взять по видео. Я образно говорю. Вживую – это совсем другое.

В свое время в «Зенит» приехал . Даже Юрий Андреевич Морозов ездил, смотрел его. Он неплохой игрок, техничный, умный. Но у него не было движения. В итоге взяли, прошел год, и он уехал обратно. Потому что был слаб.

Мне кажется, что те, кто входят в правление «Зенита», должны понимать ответственность. Если они взяли футболиста, а он не заиграл, наверное, должно быть какое-то наказание.

Сейчас Лиги чемпионов нет, и берут футболиста [ ] за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? Значит, цена чемпионства начинается от 15 млн евро. Один за 15, а второй за сколько?

– Нино купили за 5 млн.

– 20 млн стоит возможность выиграть чемпионат России.

– Еще купили Ахметова. Цена трансфера – 850 тыс. Почти миллион.

– Усилиться на 21 млн, чтобы стать чемпионом. Не знаю, насколько это чемпионство на данный момент очень нужно «Зениту». Мне кажется, что в данной ситуации ему лучше сделать хорошую команду на будущее. Чтобы через 2-3 года она могла представлять Россию в Европе, и чтобы было больше российских футболистов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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