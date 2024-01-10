Угаров о «Зените»: «ЛЧ нет, и берут игрока за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? А что засилье бразильцев – по стопам «Шахтера» идут, наверное»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Денис Угаров Владимир Мудринич Юрий Морозов Ильзат Ахметов Матео Кассьерра Артур Гимараэс Нино Мота Роберт Ренан Футбол

Денис Угаров считает, что «Зенит» подписывает слишком много иностранных игроков.

– Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев?

– У бразильцев один язык, один менталитет. Есть опасность, что «Зенит» может распасться на группы игроков.

– А до этого «Зенит» не распался на группы? Мне кажется, что это уже давно произошло. Бразильцы отдельно, россияне отдельно. Поэтому результат такой непонятный.

– Если «Зенит» не станет чемпионом России, возможна ли смена курса и отказ от большого количества бразильцев?

– А что с бразильцами делать? Потратить на них деньги и отпустить бесплатно?

– Конечно, пытаться продать. Кого-то отдать в аренду.

– А кто их возьмет за те деньги, которые потратил «Зенит»?

– Да, это может стать проблемой. Если не в Саудовскую Аравию. Сейчас появилась информация, что оттуда будет официальное предложение по Кассьерре.

– Может, будет, а может, нет. Конкретики нет никакой. А что делать местным футболистам?

– Уходить в аренду или ждать своего шанса. Пытаться выгрызать место в составе. Выходит, Артем Дзюба был прав, когда говорил про «Зенит» Рио-де-Жанейро?

– Это было, когда его убрали из команды. Поэтому он так говорил. А то, что сейчас засилье бразильцев, – наверное, «Зенит» идет по стопам донецкого «Шахтера». Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?

– Видимо, в России им больше платят.

– Молодой Ренан здесь был год. Когда он только пришел, говорили, что это вообще фантастический футболист. А журналисты стали писать, что его хотят в «Реал». По-моему, «Реал» даже не знает о таком футболисте. Сейчас пришли Нино, Артур.

– Нино уже 26 лет.

– На сколько он подписал контракт с «Зенитом»?

– На 3,5 года.

– Давайте посчитаем. Куда он уедет, когда ему будет 29 лет?

– Вряд ли в приличный европейский клуб.

– Когда идет покупка какого-то футболиста, надо понимать, по какой причине его взяли, за какие деньги и что с ним потом можно будет сделать. Видел Семак этого футболиста или нет? Следил за ним какое-то время или нет? Или ему привезли и сказали: «Ты будешь тренировать этого футболиста».

– Семак сейчас входит в правление «Зенита». Получается, что он тоже принимает решение по трансферам.

– Вопрос в том, он видел этого игрока вживую или только по видео. Можно сейчас сделать так, что и меня можно будет взять по видео. Я образно говорю. Вживую – это совсем другое.

В свое время в «Зенит» приехал Мудринич. Даже Юрий Андреевич Морозов ездил, смотрел его. Он неплохой игрок, техничный, умный. Но у него не было движения. В итоге взяли, прошел год, и он уехал обратно. Потому что был слаб.

Мне кажется, что те, кто входят в правление «Зенита», должны понимать ответственность. Если они взяли футболиста, а он не заиграл, наверное, должно быть какое-то наказание.

Сейчас Лиги чемпионов нет, и берут футболиста [Артура] за 15 млн евро. Есть в этом какой-то смысл? Чтобы обойти «Краснодар»? Значит, цена чемпионства начинается от 15 млн евро. Один за 15, а второй за сколько?

– Нино купили за 5 млн.

– 20 млн стоит возможность выиграть чемпионат России.

– Еще купили Ахметова. Цена трансфера – 850 тыс. Почти миллион.

– Усилиться на 21 млн, чтобы стать чемпионом. Не знаю, насколько это чемпионство на данный момент очень нужно «Зениту». Мне кажется, что в данной ситуации ему лучше сделать хорошую команду на будущее. Чтобы через 2-3 года она могла представлять Россию в Европе, и чтобы было больше российских футболистов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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29 комментариев
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Как одни и те же люди могут жаловаться, что уровень РПЛ падает, но при этом возмущаться, что Зенит даже в текущих условиях пытается усилить состав хоть какими-то приличного уровня легионерами? Без таких легионеров в лиге уровень доморощенных игроков упадет ещё сильнее
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Осваивать бюджет как то все равно надо. И без разницы есть Еврокубки или нет.
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Ответ SMART789
Потерять на 60 млн.евро летом и усилиться менее чем на 21 млн.евро вот верная математика, а не чушь и пропаганда как в заголовке и голове этого персонажа
Смысл - кому-то что-то доказывать? Кому не нравится смотреть на игру сильных, хоть и дорогих игроков, в РПЛ (в любой команде) - пусть наслаждаются 2й лигой.
+3
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Потерять на 60 млн.евро летом и усилиться менее чем на 21 млн.евро

вот верная математика, а не чушь и пропаганда как в заголовке и голове этого персонажа
+18
-16
+2
Напомню:победа в РПЛ принесет победителю около 11 млн.$.
+4
-3
+1
Ответ Wesley
Как одни и те же люди могут жаловаться, что уровень РПЛ падает, но при этом возмущаться, что Зенит даже в текущих условиях пытается усилить состав хоть какими-то приличного уровня легионерами? Без таких легионеров в лиге уровень доморощенных игроков упадет ещё сильнее
Кажется, что уровень РПЛ это одно из последних, что в настоящий момент волнует большинство людей. Тратить 1,5 млрд + зп на какого-то бегунка ради того, чтобы обогнать в РПЛ Краснодар, такое себе.
+4
-3
+1
Ответ kunaguero
Это от РФС? А матчдэй, тв контракт сколько?
Телеконтракт принесет победителю порядка 8 млн евро. Но учитывая, что весь телеконтракт был выкуплен структурами того же Газпрома по неадекватно высокой цене, то по факту это те же субсидии от Газпрома. Причем разница между 1-3 местом не такая большая, ради которой уж точно не стоит пыжиться. Матчдэй в лучшие годы приносил еще 10-15 млн. евро. И уж точно приход очередного бразильца его не удвоит. Дело понятно не в деньгах, а в имидже. Чтобы обогнать могучий Краснодар и в очередной раз выиграть РПЛ.
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Ответ kunaguero
Мудринич 🤣🤣
че ржешь? легенда. маэстро штрафных, сербский Мендьета!
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Ответ SMART789
Потерять на 60 млн.евро летом и усилиться менее чем на 21 млн.евро вот верная математика, а не чушь и пропаганда как в заголовке и голове этого персонажа
Так и покупали его за 40 млн+ зп примерно отбили те деньги
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Ответ Otto Kretschmer
В России такие большие территории, так давайте растить бананы, ананасы и финики в Сибире, будет у нас свое, не надо из Южной Америки возить.
Как раз Бразилия свои бананы на сторону не продаёт, а финики это совсем не про Южную Америку
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Ответ Любовь Мелехова
Любители считать чужие деньги почему-то забывают, что Зенит продал Малкома за 80 млн. € и теперь может тратить эти деньги.
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Ответ Дмитрий9779
Напомню:победа в РПЛ принесет победителю около 11 млн.$.
Это от РФС? А матчдэй, тв контракт сколько?
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Ответ petgusev917@gmail.com
Он никогда не выподал из коллективной игры,был игроком основы, а много пользы приносят россияне в этом зените? Кроме Мостового назвать то некого.
"Он никогда не выподал из коллективной игры"-какая замечательная,а,главное,убедительная характеристика "достойного" футболиста.Сразу видно,вы футбольный человек.Я ,конечно,дилетант.Но,как я где то слышал,от атакующего полузащитника ждут,прежде всего,голевых передач и голов,а не того,чтобы он всего лишь не выпАдал из коллективной игры.
А пользу в "этом Зените" приносят те,кто может эту пользу приносить.И наприносили уже на 5 чемпионств подряд.Мало?Надоело?Мне-нет!
Все команды-лидеры чемпионатов топ-5,это мини-сборные мира,с большим количеством иностранцев.
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Ответ Борис Борисович
Достойный игрок,серьёзно?А можно подробнее про его достоинства?Ну,так,на вскидку,сколько голов в высшей лиге он забил за Зенит,будучи атакующим полузащитником?
Он никогда не выподал из коллективной игры,был игроком основы, а много пользы приносят россияне в этом зените? Кроме Мостового назвать то некого.
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Ответ SMART789
Потерять на 60 млн.евро летом и усилиться менее чем на 21 млн.евро вот верная математика, а не чушь и пропаганда как в заголовке и голове этого персонажа
По газпромовской логике потерять=заработать)
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Угаров-никчемный "футболист, кого интересует твоё мнение?
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у Зенита 13 легионеров в составе (2 из которых с гражданством)
у Краснодара 11 легионеров, и в каждой команде есть легионеры
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Для газпрома не существует других мест, кроме первого. Вот и заливают деньгами...
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В России такие большие территории, так давайте растить бананы, ананасы и финики в Сибире, будет у нас свое, не надо из Южной Америки возить.
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Карнавал идиотизма
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господи, какая вообще разница, кем чемпионство брать, главное, чтобы игроки сильные были и деньги не на ветер
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Мудринич 🤣🤣
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