Семак об арендах Ренана и Чистякова: «Диме обещали, что отпустим, если будет возможность. Игровая практика нужна, «Зенит» пошел навстречу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Нино Мота Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак высказался о составе «Зенита» на весеннюю часть сезона.

– Сергей Богданович, сборы в Абу-Даби стартовали. Поделитесь, пожалуйста, планами: что ждет команду в ближайшее время?

– Нас ждут обычные трудовые будни в ближайшие почти полтора месяца. На этих сборах мы начнем с работы по набору функционального состояния. Первую неделю проведем без матчей, а уже во вторую неделю сыграем четыре игры. Понятно, что играть мы будем двумя разными составами: первые две игры каждый сыграет по 45 минут, а две заключительные – кто сколько сможет, но мы постараемся, чтобы все провели по одному полноценному матчу. Что касается состава, то все в строю за небольшим исключением – Нино присоединится несколько позже. Все остальные готовятся на месте.

В аренду ушел Роберт Ренан – мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили. То же самое касается и Димы Чистякова – в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики. Мы пообещали ему, что если у нас будет такая возможность, мы его отпустим. Так произошло: он тоже ушел в аренду до конца этого сезона.

Пока других изменений нет, но, возможно, будут небольшие. Мы понимаем, что кто-то из футболистов, возможно, изъявит желание получить больше игровой практики в этот короткий оставшийся промежуток времени. Если условия, которые будет предлагать другой клуб, будут устраивать нас и самого игрока, то мы, естественно, будем идти навстречу. Во главе угла – интересы нашей команды, – сказал главный тренер «Зенита».

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10 комментариев
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Ответ Wiley Fox
Ахах Чистяков на лавке сто лет сидел в дееспособном возрасте. Потому что много бвбла не бывает А тут он вдруг решил потерять в зарплате в два раза Сказки про репку все знают с детства, теперь сказки от сельдерея слушайте
Чистяков в сезонах:
22/23 провел на поле 15 матчей из 30;
21/22 провел на поле 27 матчей из 30;
20/21 провел на поле 14 матчей из 20 (перешёл в Зенит после 10 тура).

Кому ты тут заливаешь про лавку? Тем кто не может открыть гугл или трансфермаркт? Или сам веришь в свою чушь? Понятно, что там есть матчи с считанными минутами, но тем не менее, когда он пахал, тогда играл. Не захотел пахать - сел.
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Ответ Yaroslav Andreevich
Судя по всему после любого поражения вы называете всех клоунами… Чистяков, например, очень хорошо себя проявил в последней для Зенита группе ЛЧ. Ренан, в отличии от большинства ЦЗ рпл не просто катает поперек, тут случаются ошибки. При выходе от ворот с контролем мяча у каждой команды случаются провалы на этапе строительства такой игры, это не называется клоунадой. На уровне рпл, где половина команд не подходит к воротам Зенита быть нормальным ЦЗ обыденность. С такой защитой против нормальной команды просто не будет хороших атак у команды, потому что прессингом их будут отодвигать на свою половину поля.
Алип не двигает мяч вперёд? Родригао на двигает? Эракович? У кого столько же ошибок, сколько у Ренана?
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Чистяков может лучше
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Ответ Wiley Fox
Конечно, считанные минуты. Ты сложи эти минуты, может на один целый матч насобираешь Он же лавочник и в зените только по одной причине - бабки, что бандиты получают от газпрома в обмен на чемпионства семака
Открой трансфермаркт и не позорься
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Ответ Денис Давыдов
И конечно же в Сочи)
Ну, Барселона и Реал тоже не отдают в аренды в Мальорку (Кубо), Гранаду (Вальехо), Алавес (Бланко), Жирону (Торре), ПСВ (Дест), Спортинг (Тринкау) и т.д., а не Атлетико, Севилью, Валенсию и подобные клубы, которые могут зацепиться за очки.
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