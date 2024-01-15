Семак об арендах Ренана и Чистякова: «Диме обещали, что отпустим, если будет возможность. Игровая практика нужна, «Зенит» пошел навстречу»

Сергей Семак высказался о составе «Зенита» на весеннюю часть сезона.

– Сергей Богданович, сборы в Абу-Даби стартовали. Поделитесь, пожалуйста, планами: что ждет команду в ближайшее время?

– Нас ждут обычные трудовые будни в ближайшие почти полтора месяца. На этих сборах мы начнем с работы по набору функционального состояния. Первую неделю проведем без матчей, а уже во вторую неделю сыграем четыре игры. Понятно, что играть мы будем двумя разными составами: первые две игры каждый сыграет по 45 минут, а две заключительные – кто сколько сможет, но мы постараемся, чтобы все провели по одному полноценному матчу. Что касается состава, то все в строю за небольшим исключением – присоединится несколько позже. Все остальные готовятся на месте.

В аренду ушел – мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили. То же самое касается и Димы Чистякова – в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики. Мы пообещали ему, что если у нас будет такая возможность, мы его отпустим. Так произошло: он тоже ушел в аренду до конца этого сезона.

Пока других изменений нет, но, возможно, будут небольшие. Мы понимаем, что кто-то из футболистов, возможно, изъявит желание получить больше игровой практики в этот короткий оставшийся промежуток времени. Если условия, которые будет предлагать другой клуб, будут устраивать нас и самого игрока, то мы, естественно, будем идти навстречу. Во главе угла – интересы нашей команды, – сказал главный тренер « ».

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