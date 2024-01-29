Артета думает об уходе из «Арсенала» в конце сезона – он сообщил об этом окружению. Лапорта считает Микеля идеальным кандидатом, но «Барса» не связывалась с ним (Diario Sport)

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Жоан Лапорта отставки Футбол

Микель Артета может покинуть «Арсенал» по окончании сезона.

По информации Diario Sport, несколько дней назад Артета сообщил своему окружению, что рассматривает возможность ухода из «Арсенала».

Отмечается, что испанский специалист может договориться о расторжении контракта, действующего до 2025 года, по соглашению сторон. Окончательное решение Артеты будет зависеть от выступлений «Арсенала» в финальной части сезона.

Сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко ценит Артету, считая его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить «блауграну» в будущем. Однако на данный момент клуб не связывался с представителями Артеты и не рассматривал его в качестве претендента на роль главного тренера.

Напомним, Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави

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33 комментария
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Клопп запустил эстафету:)

Клопп ☑️
Хави ☑️
Артета⏳
А Тухель какой то недовольный в интервью...
+28
-2
+26
Артета в тренде недели
+21
-1
+20
Пора бы тормознуть тренерам
Мостового на все клубы не хватит
+19
-1
+18
Может они что-то знают? Пора брать кредит сколько дают и устраивать оргии?
+7
0
+7
Семак будет нарасхват в конце сезона.
+5
0
+5
Ответ Отец Абду
Клопп запустил эстафету:) Клопп ☑️ Хави ☑️ Артета⏳ А Тухель какой то недовольный в интервью...
ждём к этому списку ещё Гвардиолу
+4
0
+4
это новый тренд что-ли?
+3
0
+3
Ну Пепу тоже пора, один Хаг будет непотопляемый)
+4
-1
+3
клопп,хави, артета…
так, кто следующий?
+2
0
+2
Тренеропад продолжается.
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
Клопп запустил эстафету:) Клопп ☑️ Хави ☑️ Артета⏳ А Тухель какой то недовольный в интервью...
дед, это нонче челлендж называется. энти тиктокеры, будь они неладны!
+1
0
+1
«Опять не тот…» подумалось болельщикам МЮ
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+1
враньё. все самые достоверные инсайдеры опровергают и в ближайшее время будет подписан новый контракт с Арсеналом
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Ответ Артём Сейранов
клопп,хави, артета… так, кто следующий?
Все кроме ЭТХ
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Скажите ему, что в отличие от Арсенала, в Барсе ему столько времени на постройку команды не дадут. Ты либо выигрываешь трофеи, либо уходишь
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они там что ли в одном баре бухали все ?
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опять бред от Диареи спорт
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Клопп, вернись в Коноху!
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это донный источник, вообщем лютейшая утка
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Главное, чтобы Хави не позвали.
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что творится
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Че происходит вообще
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Интересно эта цепь отставок была запланирована?
кто следующий? Хаг?
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Что дальше? Симеоне захочет уйти?
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Испанец если и уйдёт из Арсенала то точно не на понижение)
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Ага, в барсу на понижение, просить игроков зп уменьшить
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Зинченко стопудов плакал в раздевалке после такой новости.
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Точно будет не хуже Хави.
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Было бы интересно на это глянуть, а в Арсенал Де Дзерби
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А вот и новый тренер Барсы нарисовался!
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