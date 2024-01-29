Артета думает об уходе из «Арсенала» в конце сезона – он сообщил об этом окружению. Лапорта считает Микеля идеальным кандидатом, но «Барса» не связывалась с ним (Diario Sport)

Микель Артета может покинуть «Арсенал» по окончании сезона.

По информации Diario Sport, несколько дней назад Артета сообщил своему окружению, что рассматривает возможность ухода из «Арсенала».

Отмечается, что испанский специалист может договориться о расторжении контракта, действующего до 2025 года, по соглашению сторон. Окончательное решение Артеты будет зависеть от выступлений «Арсенала» в финальной части сезона.

Сообщается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко ценит Артету, считая его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить «блауграну» в будущем. Однако на данный момент клуб не связывался с представителями Артеты и не рассматривал его в качестве претендента на роль главного тренера.

Напомним, Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона.

«Барса» рассматривает Санчеса из «Жироны», Альгуасиля из «Сосьедада», Мотту, Маркеса и ван Бронкхорста на замену Хави