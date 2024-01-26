После Гвардиолы «Сити» может назначить Постекоглу. Сейчас у тренера «Тоттенхэма» больше шансов, чем у Артеты, Де Дзерби и Компани

Пепа Гвардиолу может сменить Эндж Постекоглу.

Как сообщает The Telegraph, в том случае, если испанец покинет должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2025 года, вместо него может быть назначен австралиец, сейчас возглавляющий « ».

Отмечается, что у сейчас более высокие шансы получить эту должность, чем у , Роберто Де Дзерби и Венсана Компани. При этом сам Эндж доволен нынешним положением.

« » внимательно следит за работой 58-летнего специалиста, отмечая сходство его стиля и философии с теми, что характерны .