После Гвардиолы «Сити» может назначить Постекоглу. Сейчас у тренера «Тоттенхэма» больше шансов, чем у Артеты, Де Дзерби и Компани

Теги Венсан Компани Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Бернли Роберто Де Дзерби Брайтон Эндж Постекоглу Футбол

Пепа Гвардиолу может сменить Эндж Постекоглу.

Как сообщает The Telegraph, в том случае, если испанец покинет должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2025 года, вместо него может быть назначен австралиец, сейчас возглавляющий «Тоттенхэм».

Отмечается, что у Постекоглу сейчас более высокие шансы получить эту должность, чем у Микеля Артеты, Роберто Де Дзерби и Венсана Компани. При этом сам Эндж доволен нынешним положением.

«Манчестер Сити» внимательно следит за работой 58-летнего специалиста, отмечая сходство его стиля и философии с теми, что характерны Гвардиоле.

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31 комментарий
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конечно, Эндж доволен - он перешел из Шотландии в АПЛ и ставит один из самых зрелищных футболов в лиге. и это без Кейна. любой другой, походу, провалился бы во 2 десятку
+19
-3
+16
Ответ Aqsunqar Serikbay
интересно было бы посмотреть Энджа с топ составом
А сейчас у него какой состав?
+16
-2
+14
Человек с контраком на 4 года, из которых полгода лишь отработано, а его уже в МанСити сватают. Что за кринж инсайды?
+8
-3
+5
Ответ Direct free kick
Румын скоро поедет обратно в нишевые лиги. Очень переоценённый тренер
кто из перечисленных в новости румын?
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Румын скоро поедет обратно в нишевые лиги. Очень переоценённый тренер
во-первых, почему ты так не любишь румын?
во-вторых, он не румын, а австрало-греко-турок 🤷‍♂️
+2
0
+2
Постекоглу хотя бы сезон надо закончить для начала)
+2
0
+2
Ответ Eddenonkas
А я бы посмотрел на того же Индзаги в МС, как болельщик Интера не хочу этого, но. Хотелось бы посмотреть на Симоне без финансовых ограничений
И Маротту в Сити.:))))))
+2
0
+2
А я бы посмотрел на того же Индзаги в МС, как болельщик Интера не хочу этого, но. Хотелось бы посмотреть на Симоне без финансовых ограничений
+3
-1
+2
Ответ Babangida Katar
По сравнению с лучшими командами даже Апл, не мира, совсем не топ.
Назови команды с явно более сильным составом кроме Манчестер Сити, и в качестве аргумента ожидаю летальное сравнение)
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Ответ Шухрат Кесикбаев
у греков же тоже встречаются фамилии на оглу, Митроглу, например
это все равно ассимилированные турки
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Ответ Любезный Коссутий
во-первых, почему ты так не любишь румын? во-вторых, он не румын, а австрало-греко-турок 🤷‍♂️
в каком месте он турок?
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Ответ Шухрат Кесикбаев
в каком месте он турок?
Оглу же
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Ответ Любезный Коссутий
Оглу же
у греков же тоже встречаются фамилии на оглу, Митроглу, например
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Ответ Fona
А сейчас у него какой состав?
По сравнению с лучшими командами даже Апл, не мира, совсем не топ.
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Ответ Гуселебедь
Постекоглу, Де Дзерби, Артета и Компани в фильме "что здесь делает Компани?"
Гвардиола тип его учил, ну и легенда клуба как никак, это как Джерард в кандидаты в тренера ливера
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Ответ аноним анонимович
Гвардиола тип его учил, ну и легенда клуба как никак, это как Джерард в кандидаты в тренера ливера
Ну, пока кроме повышения с чемпионшипа до апл Компани в целом ничего не показал. В апл дела пошли не очень. Может, конечно, со временем себя проявит. Артета тоже долго запрягал
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Ответ Гуселебедь
Ну, пока кроме повышения с чемпионшипа до апл Компани в целом ничего не показал. В апл дела пошли не очень. Может, конечно, со временем себя проявит. Артета тоже долго запрягал
как говорится, время покажет , но все таки будет круто увидеть нового лысого шарлатана от оригинала
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Ответ Fona
А сейчас у него какой состав?
А кто в ТТХ топ?
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Почему не Мостовой ?!
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Для шип любой тренер сойдет
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Ожидается, какой же Пеп Клопп!
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А потом оказывается, что это только схожесть.
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Постекоглу, Де Дзерби, Артета и Компани в фильме "что здесь делает Компани?"
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После тренера-эпохи тяжело будет любому.Вот и посмотрим, как лишь многомиллионные трансферы все решают.
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Теперь еще и Пеп куда то собрался?((. Мне нравится Постекоглу больше Де Дзерби. Конечно заменить Пепа будет не возможно.
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Какой ещё Постекоглу. Если Гвардиола уйдет, то только Де Дзерби.
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