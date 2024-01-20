Артета о том, что «Арсенал» – лучший в АПЛ во всем, кроме забивания голов: «Если вы посмотрите статистику – мы на вершине списков»

Микель Артета считает, что «Арсенал» – лучшая команда АПЛ почти во всем.

– Если вы посмотрите на статистические данные, то на вершине списков « », «Арсенал», «Арсенал»...

Реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. За этим что-то скрывается. Это похоже на луковицу – первый слой, второй... Нам нужно докопаться до сути, чтобы понять, что заставляет нас выигрывать или проигрывать.

Важную роль в этом сыграли мелкие детали – то, что случалось в штрафной площади, например. Это нужно изменить.

– «Арсенал» – лучший в Премьер-лиге во всем, кроме забивания голов?

– Если посмотреть с этой точки зрения, объективно, на то, что мы делаем, ответ однозначно – да, – сказал главный тренер тренер «Арсенала» .

Отметим, что у «Арсенала» вторая лучшая защита в – 20 пропущенных голов, только у лидирующего «Ливерпуля» меньше (18), но атака только седьмая – 37 забитых голов, больше у «Манчестер Сити» (48), «Тоттенхэма» (44), «Астон Виллы» (43), «Ливерпуля» (43), «Ньюкасла» (41) и «Брайтона» (38).