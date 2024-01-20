Артета о том, что «Арсенал» – лучший в АПЛ во всем, кроме забивания голов: «Если вы посмотрите статистику – мы на вершине списков»
Микель Артета считает, что «Арсенал» – лучшая команда АПЛ почти во всем.
– Если вы посмотрите на статистические данные, то на вершине списков «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал»...
Реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. За этим что-то скрывается. Это похоже на луковицу – первый слой, второй... Нам нужно докопаться до сути, чтобы понять, что заставляет нас выигрывать или проигрывать.
Важную роль в этом сыграли мелкие детали – то, что случалось в штрафной площади, например. Это нужно изменить.
– «Арсенал» – лучший в Премьер-лиге во всем, кроме забивания голов?
– Если посмотреть с этой точки зрения, объективно, на то, что мы делаем, ответ однозначно – да, – сказал главный тренер тренер «Арсенала» Артета.
Отметим, что у «Арсенала» вторая лучшая защита в АПЛ – 20 пропущенных голов, только у лидирующего «Ливерпуля» меньше (18), но атака только седьмая – 37 забитых голов, больше у «Манчестер Сити» (48), «Тоттенхэма» (44), «Астон Виллы» (43), «Ливерпуля» (43), «Ньюкасла» (41) и «Брайтона» (38).
Может, Венгер займется разработкой регламента? ;)
Кроме очков в таблице😄🤦🏼
У Артеты и Чапи прям одни учебники))
Но если честно, я тоже тут очень много читаю от других болельщиков Ливерпуля совсем неприятные слова.
Если сравнивать со всеми топами, грубо говоря, то от них больше всего фигни разной глупой летит. Просто личное наблюдение.
И вам добра!
Точнее, наоборот)