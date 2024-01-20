Артета о том, что «Арсенал» – лучший в АПЛ во всем, кроме забивания голов: «Если вы посмотрите статистику – мы на вершине списков»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» – лучшая команда АПЛ почти во всем.

– Если вы посмотрите на статистические данные, то на вершине списков «Арсенал», «Арсенал», «Арсенал»...

Реальность такова, что мы выиграли недостаточно матчей. За этим что-то скрывается. Это похоже на луковицу – первый слой, второй... Нам нужно докопаться до сути, чтобы понять, что заставляет нас выигрывать или проигрывать.

Важную роль в этом сыграли мелкие детали – то, что случалось в штрафной площади, например. Это нужно изменить.

– «Арсенал» – лучший в Премьер-лиге во всем, кроме забивания голов?

– Если посмотреть с этой точки зрения, объективно, на то, что мы делаем, ответ однозначно – да, – сказал главный тренер тренер «Арсенала» Артета.

Отметим, что у «Арсенала» вторая лучшая защита в АПЛ – 20 пропущенных голов, только у лидирующего «Ливерпуля» меньше (18), но атака только седьмая – 37 забитых голов, больше у «Манчестер Сити» (48), «Тоттенхэма» (44), «Астон Виллы» (43), «Ливерпуля» (43), «Ньюкасла» (41) и «Брайтона» (38).

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28 комментариев
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Ответ Авторитетное Мнение
Комментарий скрыт
Тратят больше чем Арсенал. А борются с Брайтоном за шестое место. Лучшем случае МанЮ были вторыми за последние 10 лет
+21
-4
+17
Ну и находитесь в этих списках, есть только один список - таблица, которая имеет значение , а с этим у вас проблемы, как игровые, так и ментальные
+16
-8
+8
Ответ Homelender_666
Из-за Пепа другим тренерам приходится утешать себя статистикой. Восхищаюсь умением Гвардиолы превращать любой чемпионат в фермерскую лигу)
Не стоит путать Гвардиолу с шейхами.
+11
-3
+8
Ответ Homelender_666
Из-за Пепа другим тренерам приходится утешать себя статистикой. Восхищаюсь умением Гвардиолы превращать любой чемпионат в фермерскую лигу)
Восхитись умением Гвардиолы испоганить футбол до несмотрибельности
+14
-8
+6
Ответ Homelender_666
Сам Гвардиола ставит отличный футбол, который даёт результат. А вот его последователи - неумелые косплееры, играющие в предсказуемый футбол. Пеп не виноват, что другие пытаются быть как он.
Пеп ставит футбол, который невозможно смотреть, в котором яркие игроки становятся куклами-исполнителями. Ему подражают, пытаясь улучшить результаты, но в итоге почти весь европейский футбол - блевотное зрелище
+6
-2
+4
Какая-то спартаковская риторика. «Чемпионы по игре» и тд
+4
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+3
Ответ Руслан Ганбаров
Можно соглашаться или нет с высказыванием Артеты про невезение в реализации, но здесь хоть проскальзывает логика в отличие от тирады Хави про вечное строительство
На твою дерзость Хави ответит: "Уважай нас, мы - действующие чемпионы")
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Ответ Homelender_666
Из-за Пепа другим тренерам приходится утешать себя статистикой. Восхищаюсь умением Гвардиолы превращать любой чемпионат в фермерскую лигу)
Пеп велик, но в АПЛ Ливерпуль и Сити дважды решали исход в последнем туре, разница в 1 очко, еще раз Ливерпуль взял и Конте. Врядли это можно назвать фермерской лигой
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Юрген только посмеялся над Артетой. Клоп скромно молчит. про защиту и атаку. Хотя у Ливерпуля защита лучше и атака. А Артета рассуждает что Арсенл луче во всём 🤣🤣
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Футбол это не только статистика, но везение и характер.
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Статистику переоценивают. Неужели он решил что катать мяч важнее забивания голов? Людям не интересно смотреть на такой футбол.
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Ответ mantihor_e
Ну и находитесь в этих списках, есть только один список - таблица, которая имеет значение , а с этим у вас проблемы, как игровые, так и ментальные
Как команда Ливерпуль мне симпатизирует, но в этом году столько надменности и желчи от болел вашей команды, так что если не мы, то пожалуй лучше Сити, чем вы. Был лучшего мнения
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Давно надо было делать по больше замен, давать отдохнуть лидерам, особенно Мартинелли и Сака почти все игры играли, была бы хоть какая та конкуренция. Мартинелли посадили сразу результат.
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Надо для них с Хави организовать чемпионат мира ПО ДОМИНИРОВАНИЮ.
Может, Венгер займется разработкой регламента? ;)
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Арсенал в этом сезоне лучше во всем!
Кроме очков в таблице😄🤦🏼
У Артеты и Чапи прям одни учебники))
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Ответ Homelender_666
5 титулов за 7 лет. Были осечки, но в других фермерских лигах тоже были выскочки, которые навязывали борьбу или даже выигрывали титул.
С Баварией взял три титула, которая 10 подряд взяла, а до его прихода так вообще с треблом ходила, мощь конечно 💪💪
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Ответ FilFil
Как команда Ливерпуль мне симпатизирует, но в этом году столько надменности и желчи от болел вашей команды, так что если не мы, то пожалуй лучше Сити, чем вы. Был лучшего мнения
Никакой желчи и надменности, Арсенал-хорошая команда, Артета собрал приятный коллектив, меня лично смущает его зацикленность на доминировании, проще надо быть, не надо каждый раз кого-то убеждать в силе своей команды, добра Вам
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Ответ mantihor_e
Ну и находитесь в этих списках, есть только один список - таблица, которая имеет значение , а с этим у вас проблемы, как игровые, так и ментальные
ну после отдыха одни проблемы ушли
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Ответ mantihor_e
Никакой желчи и надменности, Арсенал-хорошая команда, Артета собрал приятный коллектив, меня лично смущает его зацикленность на доминировании, проще надо быть, не надо каждый раз кого-то убеждать в силе своей команды, добра Вам
От тебя может быть нет.
Но если честно, я тоже тут очень много читаю от других болельщиков Ливерпуля совсем неприятные слова.

Если сравнивать со всеми топами, грубо говоря, то от них больше всего фигни разной глупой летит. Просто личное наблюдение.

И вам добра!
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Ответ градус ненависти
Какая-то спартаковская риторика. «Чемпионы по игре» и тд
У Арсенала и цвета спартаковские))
Точнее, наоборот)
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