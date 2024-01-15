Жорже Жезуш: «Неймар – экстраординарный игрок, но у Роналду больше страсти к футболу, а у него – к другим вещам»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Футбол

Тренер «Аль-Хилаля» похвалил Неймара, но подчеркнул силу Криштиану Роналду.

«Мне не повезло С Неймаром. Я никогда не тренировал его ранее. И сейчас мы поработали полтора месяца (затем бразилец получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона – Sports.ru).

Неймар – не рядовой футболист, экстраординарный. Так что мы потеряли в качестве в атаке. Он спокойный, приятный, все понимающий игрок.

Что касается жизни за пределами поля, думаю, она у него не такая, как у Роналду. У Роналду больше страсти к футболу. У Неймара страсть к другим вещам, которые предлагает ему жизнь.

Как игрок Неймар великолепен, как человек он меня приятно удивил во всем», – сказал тренер саудовского «Аль-Хилаля» в интервью Correio da Manhã.

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23 комментария
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Ответ Капибарбер
пиковый Ней сильнее любого Рональду
Уточните, «пиковый Ней» это когда было?
+13
-2
+11
Ответ Капибарбер
пиковый Ней сильнее любого Рональду
А бубновый Лео сильнее крестового Криштиану
+5
-2
+3
Ответ Капибарбер
пиковый Ней сильнее любого Рональду
Пиковый Рон штамповал победы в ЛЧ, а что делал пиковый Неймар?
+4
-2
+2
Ответ Oleg
Ну странно тебовать от Неймара страсть в лиге, где в командах ниже топ 5 играют футболисты, что помимо футбола имеют основные профессии) Неймар поехал на большие деньги, а не показывать страсть саранче на трибунах, ведь сколько бы не пиарили этот чемпионат, он так и не смог людей привести на трибуны. Без бюджетников там совсем бы печально было в плане посещаемости. Страсть в Аравии, лиге что ниже испанской Сегунды, может проявлять только тот, у кого комплексы и из за них желание комуто что то доказать) Доказывать надо было в МЮ, на ЧМ, вот там нужна была страсть, а в аравии, откуда уже хотят все сбежать начиная с Бензема, Фирмино, Хендерсона и заканчивая Мане, абсурдно требовать страсть. Неймар просто понял что все и банально чилит. Может только сборная его волнует, ну явно не СА.
Неймар закончился после перехода в ПСЖ, он уже и не способен ничего показать, даже если очень захочет
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Ответ Капибарбер
пиковый Ней сильнее любого Рональду
Пиковый Ней???? Он хотя бы забил 30 голов в чемпионате??? хоть раз получал золотую бутсу??? Был стабилен на протяжении всего сезона??? Даже самый слабый сезон Роналду будет лучше пикового сезона Нея по системе гол+пас
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Ответ Григорий Геник
Беднягу Неймара сильно недооценили, все же крайние 4 года в ПСЖ он единственный старался играть командно.
«Крайние»🙄
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Ответ Борис Энгельгардт
Неймар закончился после перехода в ПСЖ, он уже и не способен ничего показать, даже если очень захочет
помню дня него Алвес мячи у Кавани отбирал, чтобы Неймар пробил🤣
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Ответ Oleg
Я не об этом пишу. Какая может быть страсть в лиге, которая в рейтинге ниже испанской Сегунды?
в рейтинге ниже испанской Сегунды?
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Это про французскую Лигу1? Да, туда только комнатные звезда отправляются
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Ответ Obdob
моя любимая версия Криша во времена первого пришествия в мю. какого же красавца он положил https://twitter.com/DarthPutinKGB/status/1746861162761715811
Ты это их Харькова пишешь?
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