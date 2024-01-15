Жорже Жезуш: «Неймар – экстраординарный игрок, но у Роналду больше страсти к футболу, а у него – к другим вещам»

Тренер «Аль-Хилаля» похвалил Неймара, но подчеркнул силу Криштиану Роналду.

«Мне не повезло С Неймаром. Я никогда не тренировал его ранее. И сейчас мы поработали полтора месяца (затем бразилец получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона – Sports.ru).

Неймар – не рядовой футболист, экстраординарный. Так что мы потеряли в качестве в атаке. Он спокойный, приятный, все понимающий игрок.

Что касается жизни за пределами поля, думаю, она у него не такая, как у Роналду. У Роналду больше страсти к футболу. У Неймара страсть к другим вещам, которые предлагает ему жизнь.

Как игрок Неймар великолепен, как человек он меня приятно удивил во всем», – сказал тренер саудовского « » в интервью Correio da Manhã.