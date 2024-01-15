Жорже Жезуш: «Неймар – экстраординарный игрок, но у Роналду больше страсти к футболу, а у него – к другим вещам»
Тренер «Аль-Хилаля» похвалил Неймара, но подчеркнул силу Криштиану Роналду.
«Мне не повезло С Неймаром. Я никогда не тренировал его ранее. И сейчас мы поработали полтора месяца (затем бразилец получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона – Sports.ru).
Неймар – не рядовой футболист, экстраординарный. Так что мы потеряли в качестве в атаке. Он спокойный, приятный, все понимающий игрок.
Что касается жизни за пределами поля, думаю, она у него не такая, как у Роналду. У Роналду больше страсти к футболу. У Неймара страсть к другим вещам, которые предлагает ему жизнь.
Как игрок Неймар великолепен, как человек он меня приятно удивил во всем», – сказал тренер саудовского «Аль-Хилаля» в интервью Correio da Manhã.
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Это про французскую Лигу1? Да, туда только комнатные звезда отправляются