Эрик тен Хаг: «МЮ» контролировал игру, мог повести 3:0 или 4:0. «Ньюпорт» создал моменты из ничего»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ньюпорт Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Ньюпорт» (4:2).

«Первые 35 минут прошли комфортно, мы вели 2:0. Должно было быть 3:0 или 4:0.

Соперник создал моменты из ничего. Наша защита при контратаках была не лучшей. Чтобы победить, пришлось начинать все заново, и мы своего добились. Отличная работа, парни.

Мы контролировали игру. Возможно, немного сбавили обороты, но могли повести 3:0. Гарначо попал в перекладину.

У соперника не было моментов, вообще не было, но вдруг он забил», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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22 комментария
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Держись физрук, кто-то должен народ веселить.
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С Ньюпортом контролировать игру? 😁😁😁😁
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Получить двушку от средняка 4 дивизиона это нормально
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Ответ sema mixajlov
Получить двушку от средняка 4 дивизиона это нормально
✅19 - Ни один игрок не забил больше голов, без пенальти, во всех соревнованиях в этом сезоне, за клубы четырех высших дивизионов Англии, чем Уилл Эванс, а его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" стал его 19-м голом в сезоне за "Ньюпорт Каунти".

от такого топаря не зазорно пропустить ☝️
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Впервые так серьезно разочаровал ТХ. Куча игроков со сбитым игровым ритмом, в том числе по причине травм. Поле травмоопасное искусственое. Абсолютно логично после ЧАСА игры сделать 3-4 замены, по вышеуказанным причинам. Но нет, это лысое недоумение делает 5 замен в 3 пула на 82, 88 и 96 минутах... Будто пытаясь удержать победу, сбивая темп игры команды 4 лиги... Нет слов
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Ответ Любезный Коссутий
✅19 - Ни один игрок не забил больше голов, без пенальти, во всех соревнованиях в этом сезоне, за клубы четырех высших дивизионов Англии, чем Уилл Эванс, а его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" стал его 19-м голом в сезоне за "Ньюпорт Каунти". от такого топаря не зазорно пропустить ☝️
Значит нужно выложить сотку Ньюпорту за этого топаря
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От тех Хага только и слышно « мы могли, мы могли!» когда уже услышим « мы смогли?» например над командой из первой пятерки?
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Еле выиграл, а уже соловьём запел. Чемодае-вокзал-Амстердам.
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Ответ Любезный Коссутий
респект Эрику, одолел мощный Ньюпорт. финал все ближе
Спокоен, полон энергии, борется за два трофея.
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у МЮ проблемы даже с Ньюпортом, печально
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Справедливости ради - 17 ударов МЮ допустил. Цифра пугающая
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Ответ Сэр Балтимор
Забил там правда Рафаэль Варан, но что не придумаешь, чтобы защитить 7Хага
это данные Опты. я ничего не придумал
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Ответ U
Спокоен, полон энергии, борется за два трофея.
Тен Хаг и Хави - мы боремся за ...
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Ответ sema mixajlov
Значит нужно выложить сотку Ньюпорту за этого топаря
ну сонку-не сотку, а 220 тыр за биста отвалить можно.
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7хаг всегда был и будет в виртуальной реальности
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Просто посмешище. Аутсайдер четвертного дивизиона на равных играл с МЮ.

Пора на выход, надо признать у вас ничего не получилось.
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В том-то и фишка, - создавать моменты из ничего.
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Ну хоть кого-то обыграл, сразу столько пафоса!
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респект Эрику, одолел мощный Ньюпорт. финал все ближе
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