Эрик тен Хаг: «МЮ» контролировал игру, мог повести 3:0 или 4:0. «Ньюпорт» создал моменты из ничего»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Ньюпорт» (4:2).

«Первые 35 минут прошли комфортно, мы вели 2:0. Должно было быть 3:0 или 4:0.

Соперник создал моменты из ничего. Наша защита при контратаках была не лучшей. Чтобы победить, пришлось начинать все заново, и мы своего добились. Отличная работа, парни.

Мы контролировали игру. Возможно, немного сбавили обороты, но могли повести 3:0. Гарначо попал в перекладину.

У соперника не было моментов, вообще не было, но вдруг он забил», – заявил главный тренер « ».