Рэшфорд посетил ночной клуб Белфаста в среду, а в пятницу пропустил тренировку «МЮ». Тен Хаг сказал, что Маркус «заболел»
Маркус Рэшфорд не тренировался с «МЮ» в пятницу.
В соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте (столица Северной Ирландии – Sports.ru) в среду вечером.
Близкие к Рэшфорду источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».
Неизвестно, сыграет ли Рэшфорд в воскресенье против «Ньюпорта» в Кубке Англии.
А Рэшфорда прикрывает))
Интересно, что дальше.
зачем Рэшфорду играть в футбол? непонятно
Один из немногих игроков в мире, кто делает команду сильнее, когда не играет. В этом показателе с ним может сравниться только Антони.
За это им и платят.