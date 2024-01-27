Рэшфорд посетил ночной клуб Белфаста в среду, а в пятницу пропустил тренировку «МЮ». Тен Хаг сказал, что Маркус «заболел»

Маркус Рэшфорд не тренировался с «МЮ» в пятницу.

В соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте (столица Северной Ирландии – Sports.ru) в среду вечером.

Близкие к источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.

Главный тренер « » тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».

Неизвестно, сыграет ли Рэшфорд в воскресенье против «Ньюпорта» в Кубке Англии.