Рэшфорд посетил ночной клуб Белфаста в среду, а в пятницу пропустил тренировку «МЮ». Тен Хаг сказал, что Маркус «заболел»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы светская хроника Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Питание Футбол

Маркус Рэшфорд не тренировался с «МЮ» в пятницу.

В соцсетях появилось видео, на котором форвард «Юнайтед» заходит в ночной клуб в Белфасте (столица Северной Ирландии –  Sports.ru) в среду вечером. 

Близкие к Рэшфорду источники сообщили, что он зашел перекусить и вынужден был отложить обратный рейс из-за болезни.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции в пятницу сообщил, что футболист пропустил утреннюю тренировку команды, так как «заболел».

Неизвестно, сыграет ли Рэшфорд в воскресенье против «Ньюпорта» в Кубке Англии.

 

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28 комментариев
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Санчо сам на публику вывел
А Рэшфорда прикрывает))
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повысить зарплату!
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Пару лет назад британские леваки его чуть ли не совестью нации называли. А на деле инфантильный, недисциплинированный омежка.
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Ну правда же. Похмелка - болезнь.
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Шуму то, как будто у нас голую вечеринку сходил)
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Пора уже всех кальянных рэперов наконец выставить из клуба
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все мы своего рода рэшфорды
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Ответ King_X
Санчо сам на публику вывел А Рэшфорда прикрывает))
Лицемер лысый
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Ответ Антон Фалафель
Ну правда же. Похмелка - болезнь.
Это запой уже, если за сутки не отпустило
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Игрока много критикуют в прессе. Звезды МЮ 2000-х много говорили в интервью, что от него ждут большего. У него не выдерживают нервы, и он идёт в штопор. Ничего удивительного. У него не хватает психологических сил справляться - алкоголь всегда, везде был способом спрятаться от любых проблем, критики, неудач.
Интересно, что дальше.
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Понимаю его, порой жесткие «выходы» бывали после оупэнов, тоже приходилось больничный брать
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пора ему в Аравию...
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Зашел перекусить в ночной клуб 😀
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у Рэшфорда контракт есть? есть
зачем Рэшфорду играть в футбол? непонятно
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А что делать в ночном клубе в среду?
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Зашёл не в ту дверь?
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утром после ночного клуба надо пить айран и тогда "болеть"не будешь))
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Это же известное британское бревно - Маркус Трэшфорд.

Один из немногих игроков в мире, кто делает команду сильнее, когда не играет. В этом показателе с ним может сравниться только Антони.

За это им и платят.
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Пьяным сезон отбегает
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Новый контракт с конской личкой получил, можно и в клубах теперь почиллить, а как год по этому останется, то снова на пару месяцев футболистом станет, чтобы выбить новый. тен Хага же в принципе всё устраивает, ведь Маркус готов за подобное извиняться перед лысым властелином хоть каждый час, а Эрику только и нужно подобное отношение в свой адрес. Он потом ещё и в прессе похвалит или отмажет, а также слово замолвит при продлении контракта, естественно не за бесплатно, придётся % занести и публично похвалить методики работы. Голландцу после МЮ однозначно стоит присмотреться к РПЛ - прямо идеальный тренер для различных схематозов по осваиванию бюджета, распилам и откатам.
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Гнать в шею этого рэпера
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Всё верно, заболел - полечись.
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Хочет свалить из МЮ как будто бы
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Маркус зашел не в ту дверь
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типичный депутат
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Ответ Theodor Herzl
Пару лет назад британские леваки его чуть ли не совестью нации называли. А на деле инфантильный, недисциплинированный омежка.
странно называть омежкой чела, который столько зарабатывает и делает в общем то чё хочет.
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Заболел тенхагофобией
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