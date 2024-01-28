Томас Тухель: «Переезд за границу привлек бы меня. В Испании замечательная лига»
Томас Тухель намекнул, что хотел бы поработать в Испании.
«Переезд за границу снова привлек бы меня. В Испании замечательная лига.
С моей точки зрения и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.
Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью», – сказал тренер «Баварии».
Не понимаю, отчего Тухель так не в чести у некоторых "знатоков" футбола. Многих принято мерить по Пепу и Клопу (у Анчелотти отдельная история)), но это штучные люди. Тухель своей работой доказал, что может, да, сейчас не всё гладко, но надеюсь Томас не тормознул в развитии как Жозе.
Цыплят как говориться ...в мае будем считать.
Удачи от себя.