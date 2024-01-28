Томас Тухель: «Переезд за границу привлек бы меня. В Испании замечательная лига»

Томас Тухель намекнул, что хотел бы поработать в Испании.

«Переезд за границу снова привлек бы меня. В Испании замечательная лига.

С моей точки зрения и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.

Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью», – сказал тренер «Баварии».