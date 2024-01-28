Томас Тухель: «Переезд за границу привлек бы меня. В Испании замечательная лига»

Теги Бавария бундеслига Германия Ла Лига Томас Тухель Футбол

Томас Тухель намекнул, что хотел бы поработать в Испании.

«Переезд за границу снова привлек бы меня. В Испании замечательная лига.

С моей точки зрения и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.

Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью», – сказал тренер «Баварии».

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23 комментария
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В Альмерию собрался, ясно, как божий день
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Еще этого товарища как раз и не хватает в Барсе для полного прикола
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Лапорта твой выход
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Для Тухеля нет денег на трансферы, хоть он и опытнее Хави, но отталкивает его конфликтность, Лапорта побоится. С другой стороны может именно такой и нужен сейчас команде тренер, чтоб сопли подобрал
+8
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+7
Тухель конечно интересный тип, в Баварии без году неделя, а уже о других чемпах размышляет и покусаться с экс-легендами Баварии не боится и если сыграли плохо - так и говорит на прессухе) И в Челси Боули послал с его чатиками в вотсаппе) - нравится он мне своей дерзостью, как глоток свежего воздуха среди кучи серой массы тренеров с шаблонным поведением и речами)
+4
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Этим летом похоже помимо Ливерпуля и Барсы, поиском нового тренера будет озадачена и Бавария, ...если конечно они не возьмут чемпионат и ЛЧ вдруг ))
Не понимаю, отчего Тухель так не в чести у некоторых "знатоков" футбола. Многих принято мерить по Пепу и Клопу (у Анчелотти отдельная история)), но это штучные люди. Тухель своей работой доказал, что может, да, сейчас не всё гладко, но надеюсь Томас не тормознул в развитии как Жозе.
Цыплят как говориться ...в мае будем считать.
Удачи от себя.
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Ответ Willy Kambwala
Тухель конечно интересный тип, в Баварии без году неделя, а уже о других чемпах размышляет и покусаться с экс-легендами Баварии не боится и если сыграли плохо - так и говорит на прессухе) И в Челси Боули послал с его чатиками в вотсаппе) - нравится он мне своей дерзостью, как глоток свежего воздуха среди кучи серой массы тренеров с шаблонным поведением и речами)
когда сыграют плохо единственные его комментарии : Тренировались нормально, что произошло я не знаю. и так все время. Не боится поругаться с легендами? Лучше бы тренировал. Игра отвратительная
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Ответ Гамаль Хайдаров
в Барсе сейчас один молодняк, разве что Канселу может с ним поругаться и все
Я не только про команду, а и про руководство
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Воспитает ясельников из Барселоны.
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Ответ Никита Панайотиди
когда сыграют плохо единственные его комментарии : Тренировались нормально, что произошло я не знаю. и так все время. Не боится поругаться с легендами? Лучше бы тренировал. Игра отвратительная
Ну вот именно, в то время как остальные тренеры делают хорошую мину, при плохой игре и лечат болельщикам о том что "команда строится" , "мы вернёмся сильнее", "я вижу позитив" и прочую штампованную лабуду, Тухель просто честно говорит что не знает)
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Ответ Николай Корягин
Еще этого товарища как раз и не хватает в Барсе для полного прикола
Возможно через год два клопп будет в РМ а Тухель в Барсе было бы интересно
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Ответ Beast
В Альмерию собрался, ясно, как божий день
Подвинул Абаскале в Кадисе
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Ответ Kirill IA
Для Тухеля нет денег на трансферы, хоть он и опытнее Хави, но отталкивает его конфликтность, Лапорта побоится. С другой стороны может именно такой и нужен сейчас команде тренер, чтоб сопли подобрал
в Барсе сейчас один молодняк, разве что Канселу может с ним поругаться и все
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Не затягивай с этим. 😏
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охереть конечно! года не отработал, ничего не добился, а уже такие заявления делает. ну скатертью дорожка, чо
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Не не не. Вот этого не надо.
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А вот и замена Хави.
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Давай И Барсу как и Баварию
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Сдалека зашёл.
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Ну что за тип этот Тухель. Как в таком человеке кто-то может быть уверенным?
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